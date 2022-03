Ucrania denuncia que Rusia está "preparada" para invadir Odesa desde el mar

Desde Ucrania anticiparon este jueves 3 de marzo que Rusia está preparada para invadir Odesa, ya que detectaron cuatro navíos de desembarco rusos de gran tamaño y tres lanchas rápidas armadas con misiles. El Estado Mayor del ejército ucraniano advirtió que “el enemigo será recibido calurosamente”, dando por sentado que el dispositivo de defensa de la ciudad está ya preparado.

La ciudad es gobernada desde ayer, por disposición del presidente Volodímir Zelenski, por Maxim Márchenko, excomandante del grupo ultranacionalista, Batallón Nacional Aidar. Desde Moscú consideran a Márchenko como “nazi”.

El alcalde de Jersón Ígor Kolijáyev sostenía conversaciones con las tropas rusas y se vio obligado a aclarar que no estaba avanzando en negociaciones, si no que “solamente les trasladé que estoy interesado en el funcionamiento normal de nuestra ciudad”.

“Les pedí simplemente no disparar a la gente (…) no tenemos tropas en la ciudad, sólo civiles", escribió Kilijáyev en su cuenta de Facebook.

El miércoles hubo manifestaciones en esa ciudad contra el avance ruso y, según el alcalde, pactaron con el Ejército ruso un toque de queda entre las ocho de la tarde y las seis de la mañana, el restablecimiento del transporte público y la actividad de empresas y comercios.

“Los militares no serán provocados, los vehículos deberán circular a baja velocidad y estar listos para mostrar en cualquier momento lo que llevan dentro”, detalló. “Seguimos bajo bandera ucraniana y, para que siga siendo así, tendremos que cumplir sus condiciones”, explicó.

That’s my friends: poets, writers, artists, museum of modern art stuff and ppl of all professions making sandbags to protect #Odesa/#Odessa architecture. #SlavaUkraini #Ukraine #StopWar #StopWarInUkraine #StopPutin #StopPutinNOW #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/SNWBtyZsac