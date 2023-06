Paris prohíbe la construcción de edificios altos en medio del desarrollo de una torre de 180 metros de altura

El gobierno de París aprobó un límite de altura de 37 metros para nuevos edificios en la capital francesa el pasado lunes por la noche, como parte de un nuevo plan urbano que tiene como objetivo reducir las emisiones de carbono de la ciudad. La iniciativa se dio en medio del desarrollo de la torre de Herzog & de Meuron, con forma de pirámide, que tendría 180 metros de altura.

La nueva normativa cuenta con el respaldo de la alcaldesa del Partido Socialista, Anne Hidalgo, y su socio del partido Los Verdes, según informaron medios locales. De esta manera, París revivirá el mismo límite de 12 pisos que se impuso en la ciudad tradicionalmente de poca altura en 1977, luego de la construcción del muy difamado Montparnasse de 210 metros de altura.

La torre en forma de pirámide de 180 metros de altura de Herzog & de Meuron comenzó a construirse en 2021 después de 13 años de planificación y demoras legales causadas por los opositores al plan.

Junto con el esquema de torres gemelas Duo de Jean Nouvel, ha sido el emblema de la campaña del gobierno local para concluir con las alturas de los edificios.

Diseñado para el desarrollador inmobiliario URW, Le Triangle será el tercer edificio más alto de la ciudad cuando se complete en 2026 después de la Torre Eiffel y la torre Montparnasse. El edificio de 91.000 metros cuadrados albergará un hotel, oficinas, un centro de conferencias, tiendas y restaurantes.

URW afirmó que la torre "incorpora los más altos estándares de construcción ambiental" y tiene una "trayectoria de emisiones de carbono en línea con los objetivos del acuerdo climático de París".

No obstante, el concejal de los Verdes, Émile Meunier, dijo que “no existe tal cosa como una torre ecológica”. “Porque no queremos nunca más las torres Triangle y Duo, porque tenemos que dejar de hormigonar París y su cielo, los ecologistas han incluido en el futuro [plan urbanístico local] una altura máxima de 37m (12 plantas), volviendo al techo histórico de 1977”.

Dijo que el plan "marcará el final de las torres" en la ciudad y volverá a imponer una altura "razonable", describiendo la votación de ayer como una "victoria cultural para los ecologistas".

Hidalgo dijo que el plan “bioclimático”, que incluye proyectos para más espacios verdes y viviendas públicas, tiene como objetivo garantizar que París siga siendo un “atractivo y agradable en los próximos años a pesar de la aceleración de la temperatura”.

JD / CP