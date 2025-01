"Pepe" Mujica reveló que su cáncer se expandió y anticipo su despedida: "Estoy condenado"

El expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica reveló que sufre por un tumor en el hígado y que el cáncer de esófago que padece ya se expandió por todo su cuerpo, motivo por el que expresó un emotivo mensaje de despedida, anticipando que no se someterá a ningún tratamiento.

"El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta", explicó el exmandatario de Uruguay en diálogo con la revista local Búsqueda.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Al hablar sobre la enfermedad que padece, Mujica, quien ya se realizó 32 sesiones de radioterapia por un tumor que lo afectaba, reveló que le pidió a los médicos que no lo hagan "sufrir al ped*" y adelantó que no se someterá a ningún otro tratamiento.

"Que me pichicateen y cuando me toque morir, me muero. Así de simple como te lo digo. Estoy condenado, hermano. Hasta acá llegué!", manifestó ratificando su intención de no someterse a ningún otro tratamiento médico y asegurando que solo quiere dedicarse a trabajar en su chacra mientras el cuerpo se lo permita.

En una suerte de despedida, agregó: "Lo que quiero es despedirme de mis compatriotas. Es fácil tener respeto para los que piensan parecido a uno, pero hay que aprender que el fundamento de la democracia es el respeto a los que piensan distinto. Por eso, la primera categoría son mis compatriotas y de ellos me despido. Le doy un abrazo a todos".

Pepe Mujica: el que rompió el molde y pateó el tablero

En el plano político, el exjefe de Estado uruguayo reconoció que las decisiones políticas del partido, Movimiento de Participación Popular (MPP), hace tiempo no pasan por él. "Tengo mis simpatías y cuando puedo dar una manito la doy. Pero no soy un viejo consultor que me tienen que pedir permiso", señaló.

El partido que fue liderado por el exmandatario tuvo una elección histórica ante el actual presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y tendrá una importante presencia en el Congreso a partir del 1 de marzo, motivo por el que Mujica afirma irse "tranquilo y agradecido".

"Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso", concluyó el expresidente uruguayo desde 2010 a 2015.

AS./fl