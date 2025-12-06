Polémica y boicot contra Eurovisión por aceptar la participación de Israel

Tres países se retiraron el jueves del Festival de la Canción de Eurovisión después de que los organizadores optaran por no votar sobre la futura participación de Israel, permitiéndole participar en el evento del próximo año.

España, Irlanda y los Países Bajos anunciaron su boicot a Eurovisión, el mayor concurso mundial de música en vivo, debido a la decisión. Islandia, Bélgica y Finlandia también dijeron que estaban considerando sumarse al boicot debido a la situación en Gaza.

Suecia advirtió que podría plegarse, pero luego cambió de opinión. La emisora pública sueca SVT dijo que respaldaba los nuevos cambios en las reglas y entendía que Austria, el país anfitrión del próximo año, tomaba en serio las preocupaciones de seguridad. “Por lo tanto, SVT participará en Eurovisión el año que viene”, remarcó.

La oposición generalizada a la guerra en Gaza había provocado crecientes peticiones de que se excluyera a Israel de la contienda anual. También existían sospechas sobre la manipulación del sistema de votación a favor de Israel en el evento del año pasado. Pero la Unión Europea de Radiodifusión (UER) dijo después de una reunión en Ginebra que había habido un “claro apoyo” entre los miembros a las reformas implementadas para “reforzar la confianza y proteger la neutralidad”.

“Una gran mayoría de miembros estuvo de acuerdo en que no era necesario realizar una nueva votación sobre la participación y que el Festival de la Canción de Eurovisión 2026 debería seguir adelante según lo previsto, con las garantías adicionales establecidas”, se lee en un comunicado.

Momentos después de la publicación de la declaración de la UER, las emisoras públicas de España, Irlanda y los Países Bajos (que habían apoyado la exclusión de Israel) dijeron que sus países no participarían el año próximo.

Inconcebible. “La situación en Gaza, a pesar del alto el fuego y la aprobación del proceso de paz, y la utilización del concurso con fines políticos por parte de Israel, hace cada vez más difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral”, afirmó Alfonso Morales, secretario general de RTVE.

La agencia irlandesa RTE sostuvo que su participación en el festival sería “inconcebible, dada la terrible pérdida de vidas en Gaza y la crisis humanitaria allí, que sigue poniendo en riesgo la vida de tantos civiles”.

AVROTROS, la cadena de radio y televisión pública de Países Bajos, por su parte, señaló que una presencia holandesa en el evento del próximo año “no puede conciliarse con los valores públicos que son fundamentales para nuestra organización”.

Alegria en Israel. El presidente de Israel, Isaac Herzog, celebró la decisión de la UER y dijo que su país “merece estar representado en todos los escenarios del mundo”.

El ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, también recibió con satisfacción la noticia en un mensaje a X. “Me avergüenzo de aquellos países que decidieron boicotear un concurso musical como Eurovisión debido a la participación de Israel. La desgracia está sobre ellos”, destacó.

En el período previo a la reunión, celebrada a puertas cerradas y bajo estrictas medidas de seguridad en Ginebra, los miembros de la UER parecían divididos sobre el tema, aunque Israel obtuvo el apoyo sobre todo de Alemania. “Israel es parte de Eurovisión lo mismo que Alemania es parte de Europa”, declaró el ministro de Cultura alemán, Wolfram Weimer, al periódico Bild.

La emisora alemana SWR y la ORF de Austria, anfitriona de la próxima competición, elogiaron la decisión del jueves de admitir a Israel.