Temor a un incidente aéreo por el cerco militar sobre Venezuela

El despliegue de su flota y la advertencia de Estados Unidos de “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela por un aumento de actividad militar en el Caribe, generaron una estampida de las aerolíneas extranjeras que dejaron al país casi aislado del mundo.

La declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que el espacio aéreo venezolano debe considerarse “cerrado en su totalidad” ha desatado una crisis en la conectividad aérea de la región y ha elevado la preocupación internacional sobre la seguridad en el Caribe.

Aunque el gobierno de Nicolás Maduro insiste en su soberanía y en que el espacio aéreo es seguro, la advertencia de Washington generó una reacción en cadena, llevando a numerosas aerolíneas a suspender sus operaciones hacia Caracas.

Las panameñas Copa Airlines y Wingo ampliaron hasta el 12 de diciembre la suspensión de vuelos hacia y desde Venezuela, sumándose a la cancelación temporal de otras diez compañías. El principal peligro citado por las autoridades estadounidenses, en particular la Administración Federal de Aviación (FAA), y que subyace a la dramática declaración de Trump, está relacionado con el “aumento de la actividad militar”.

Riesgos. La FAA ha emitido alertas a las aeronaves para “extremar la precaución” ya que hay una presencia constante de aviones de combate estadounidenses cerca de la costa venezolana, en medio de una escalada de tensiones militares.

El riesgo, además de posibles accidentes, incluye la posibilidad de “interferencias en los sistemas de navegación” de las aeronaves civiles y la incertidumbre que genera operar en una zona de crisis geopolítica y militar.

Ante esta situación el Departamento de Estado norteamericano mantiene el nivel 4 (“No viajar”) para Venezuela, citando riesgos de “secuestro, violencia” y la falta de garantías legales y consulares para los ciudadanos de EE. UU.

Entre las principales compañías que han cancelado o suspendido sus operaciones se encuentran las europeas Iberia, Air Europa, TAP Air Portugal (TAP) y Plus Ultra, y las latinoamericanas Avianca, LATAM Airlines, GOL Linhas Aéreas. Copa Airlines, Wingo y Satena-

A raíz de estas suspensiones, el gobierno de Nicolás Maduro ha reaccionado revocando las concesiones de vuelo a algunas de estas compañías, en medio de un cruce de acusaciones y una crisis diplomática que ahora afecta directamente la conectividad aérea del país.

Espacio bloqueado. Si bien no hay una prohibición formal más allá del anuncio de Trump en redes sociales, el espacio aéreo “está cerrado en la práctica”, explica Oscar Palma, experto en seguridad y profesor de la Universidad del Rosario en Colombia.

“La negación del espacio aéreo contra un enemigo pasa por la capacidad, disponibilidad y voluntad de derribar cualquier aeronave que vaya cruzando”, advierte. “¿Está realmente dispuesto a hacer cumplir este tipo de normas por la fuerza? Tenemos dudas, pero con el gobierno Trump muchas veces no se sabe”, afirma.

No es el primer éxodo de aerolíneas. En 2013, con la profundización de una severa crisis económica, muchas cerraron operaciones por deudas estatales que llegaron a unos 3.800 millones de dólares.

La dinámica en la terminal doméstica de Maiquetía no obstante es de normalidad, con centenares de pasajeros y unos 80 vuelos de cabotaje a diferentes partes del país.

El cierre del que habla Trump excluye vuelos con migrantes deportados a Venezuela en aviones de Estados Unidos. El miércoles llegó uno y otro este viernes. Fueron suspendidos temporalmente apenas unos días.

Advertencia. “Notice to Airmen” (NOTAM), o Aviso a los Aviadores, es un alerta crucial emitido por autoridades de aviación de distintos países para informar a pilotos y operadores sobre peligros potenciales. En un aviso emitido en EE.UU., se instó a las aeronaves en la zona a “extremar la precaución” debido al “empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores”. “Pueden representar un riesgo potencial”, remarcó.

“Es un tema de precaución y responsabilidad. Entendiendo que hay un riesgo en la zona, las aerolíneas dicen ‘mejor no nos metemos en problemas’”, explica Palma.

El experto venezolano explica que las razones pueden variar, pero en este caso “se habla de interferencias electromagnéticas que dejan inoperantes a los GPS en vuelo, lo cual es un riesgo a considerar”.

En efecto, Copa y Wingo argumentaron “intermitencias en una de las señales de navegación de las aeronaves”.

Nuevo ataque de EE.UU. contra una narcolancha

Un nuevo ataque del ejército estadounidense contra una lancha que supuestamente estaba cargada de droga en el océano Pacífico oriental causó la muerte de cuatro personas el jueves, en medio de una creciente controversia sobre la ofensiva del Pentóagono contra los carteles de narcotraficantes.

El Comando Sur de Estados Unidos informó en X que “los servicios de inteligencia confirmaron que la lancha transportaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental”. “Cuatro narcoterroristas varones a bordo del barco murieron”, remarcó el comunicado.

La publicación incluía un video que mostraba una lancha de varios motores cruzando el mar a gran velocidad antes de ser impactada por una explosión que dejó la embarcación en llamas.

Hasta ahora la veintena de ataques han causado al menos 87 muertos, y el presidente estadounidense Donald Trump ha asegurado que “muy pronto” la ofensiva pasará a tierra, donde atacarán blancos específicos.