Qué es el proyecto “Italtest”, la web de consulta gratuita sobre la ciudadanía italiana

El proyecto Italtest de consulta gratuita está compuesto por un sencillo cuestionario de preguntas, que sirven como guía para saber si puedo ser o no beneficiario de la ciudadanía italiana. Su lanzamiento al público tuvo lugar el 3 de junio del 2024, fecha en la que la comunidad de la nación europea celebra el Día del Inmigrante en Argentina.

En diálogo con Perfil, el diseñador argentino y ciudadano descendiente, Marcos Lizenberg, expresó que “surgió con la idea de evitarle al usuario no tener que zambullirse en un ‘mar burocrático’ y brindar algunas respuestas sólidas”.

Los interesados en conocer el funcionamiento de la web https://www.instagram.com/italtestok/ no necesitan loguearse, como así tampoco se les requerirá ingresar datos personales. Es una herramienta de fácil acceso que brinda tres respuestas predeterminadas para su rápida resolución: sí, no y no sé.

El creador del sitio italtest, Marcos Lizenberg precisó a PERFIL que “en caso de que falten datos, se le indicará al usuario cuáles son los que faltan y, se los ordena por jerarquía o importancia. Esa es la función del test”.

¿Qué es el concepto de “elegibilidad mínima” desarrollado por el proyecto Italest?

El criterio por medio del que está construido el Italtest es el de la “elegibilidad mínima”. Esto significa que, el resultado es confiable y fidedigno en relación a las condiciones que tiene cada usuario para la obtención de la ciudadanía italiana en algún punto de Argentina o Italia.

El proyectista argentino aclaró que no le asegura al usuario que con la información provista pueda tramitarla en la dependencia de mayor cercanía, sino que hay una o muchas dependencias, ya sea en Argentina o en Italia que con los datos que tiene le pueden procesar perfectamente la ciudadanía.

En relación con ello, el diseñador UX Marcos Lizenberg, detalló a PERFIL que “yo lo creé como diseñador a partir de un ‘mapa de prioridades’ y guiándome a través de un concepto en inglés, feasibility. Esto quiere decir, que es asible como proyecto y el punto en el que coincidían lo que yo podía hacer y la mayor cobertura de la necesidad del usuario, era la elegibilidad mínima”.

Ciudadanía Italiana: Proyecto Italtest

Lo que trata de hacer el Italtest, según puntualizó Lizenberg es “ir descartando los ‘grandes no’ que puede tener un usuario, entonces eso es a lo que apuntan todas las preguntas que lo componen. En la medida que se van descartando, aparecen ventanas de oportunidad. Pero, algunas son un poco más angostas y otras son mucho más amplias”.

Además, planteó que “no se toma en cuenta que hoy no hay ninguna herramienta gratuita que sirva para darle respuestas automatizadas a los usuarios, en relación a cuál es su situación con respecto a la elegibilidad para la ciudadanía italiana. No hay herramientas que sinteticen y que puedan brindar aunque sea, resultados parciales a partir de la información que tiene el usuario”.

El proyecto Italtest y su vinculación con su proceso literario como descendiente de italiano

“Como ciudadano italiano me quedé con la sensación de que tenía que hacer algo para devolver un poco de toda la ayuda que nos habían brindado distintas personas de la comunidad y, un tiempo más tarde, me empecé a interesar como diseñador en todo lo que significa la experiencia de usuario y la creación de herramientas digitales para resolver problemas puntuales”, reveló Marcos Lizenberg sobre la creación de Italtest.

Por otra parte, el inventor de la página se expresó acerca de cómo vinculó el proyecto digital con un reciente proceso literario de relatos cortos, que se encuentran basados en las historias de vida de las personas comunitarias y, el cuál inició para compartir sus orígenes como ítalo-descendiente.

Captura sitio web Italtest

Marcos Lizenberg contó el detrás de escena de lo que el denomino como “un viaje” en el que escucha distintas historias de vida y durante la entrevista concedida a PERFIL compartió que “conversando con algunos amigos que están en este camino, empezamos a especular con la posibilidad de reunir relatos de argentinos que están viviendo actualmente en Italia, que tienen su ciudadanía italiana para entrar en una especie de ‘épica del regreso’, con toda la carga emocional que eso significa”.

“La idea es poder contar en paralelo esos dos trayectos: el del antepasado llegando a Argentina y el del argentino actual, regresando a Italia y todo ese viaje de descubrimiento y maravilla que hay en el recorrido”, concluyó.