Qué es la vasculitis, el raro trastorno autoinmune que afectó al actor Ashton Kutcher

El actor estadounidense Ashton Kutcher, de 44 años, sorprendió al contar el raro trastorno inmune que padeció, vasculitis, que le generó síntomas como pérdida de visión, audición y equilibrio.

“Tenía esta extraña y súper rara forma de vasculitis, que me quitó la visión, me quitó la audición, me quitó el equilibrio", dijo en el fragmento del video que compartió Access Hollywood. "Me llevó como un año reconstruirlo todo", relató Kutcher, que aseguró que actualmente se encuentra en buen estado de salud.

Las declaraciones se vieron en un adelanto de un próximo episodio de Running Wild with Bear Grylls: The Challenge, que se emitirá próximamente en National Geographic.

Este raro trastorno autoinmune que lo dejó incapaz de oír, ver o caminar, dijo, lo llevó a sentir que tiene "suerte de estar vivo", y a tener otra percepción de su salud y lo importante que son los cinco sentidos del ser humano.

“Realmente no lo aprecias hasta que se va", admitió el actor the That 70’s Show. “Hasta que dices: 'No sé si alguna vez podré volver a ver, no sé si alguna vez podré volver a escuchar, no sé si alguna vez podré volver a caminar", explicó.

Pese a las dificultades que tuvo que atravesar, contó, ve esta situación como una oportunidad para enfrentar sus problemas. “En el momento en que empiezas a ver tus obstáculos como cosas que están hechas para ti, para darte lo que necesitas, entonces la vida comienza a volverse divertida, ¿verdad? Empiezas a navegar por encima de tus problemas en lugar de vivir debajo de ellos”, analizó.

Qué es la vasculitis y sus síntomas frecuentes

La vasculitis es una inflamación de los vasos sanguíneos, que puede engrosar las paredes de dichos vasos, lo que reduce el ancho del conducto interior de estos. Al restringir el flujo sanguíneo, los órganos y los tejidos pueden dañarse, detalla la Clínica Mayo.

De acuerdo a esta información, hay muchos tipos de vasculitis y la mayoría “es poco frecuente”. “La vasculitis puede afectar a un solo órgano o a varios. La afección puede ser de corta o larga duración”, se detalla.

En la mayoría de los casos se requieren medicamentos para controlar la inflamación y evitar los brotes.

Los sintomas frecuentes son fiebre, dolor de cabeza, fatiga, pérdida de peso, molestias y dolores generales, y también pueden producirse en el aparato digestivo (úlceras o perforaciones) en los oídos (puede generar mareos, zumbidos en los oídos y pérdida auditiva abrupta).

En los ojos, puede provocar enrojecimiento, picazón, ardor, visión doble y pérdida temporal o permanente de la visión en uno o ambos ojos. “A veces este es el primer signo de la enfermedad”, detalla la Clínica Mayo.

En manos o pies, en algunos casos, ocasiona entumecimiento o debilidad, en los pulmones puede manifestarse con falta el aire o incluso tos con sangre si la vasculitis afecta los pulmones y en la piel, el sangrado puede verse como manchas rojas o puede provocar protuberancias o llagas abiertas en la piel.

"Me recuperé por completo", aseguró Kutcher

El lunes, ante la difusión del clip del programa, Kutcher usó sus redes sociales para reafirmar sus dichos, aseguró que está recuperado y adelantó además que correrá el maratón de la ciudad de Nueva York en noviembre de este año.

Before there are a bunch of rumors/ chatter/ whatever out there. Yes, I had a rare vasculitis episode 3yrs ago. (Autoimmune flair up) I had some impairments hear, vision, balance issues right after. I fully recovered. All good. Moving on. See you at the 2022 NY Marathon w/Thorn — ashton kutcher (@aplusk) August 9, 2022

“Antes de que haya un montón de rumores / charlas / lo que sea por ahí. Sí, tuve un episodio raro de vasculitis hace 3 años. (Aumento del estilo autoinmune) Tuve algunas deficiencias auditivas, visuales y problemas de equilibrio justo después. Me recuperé por completo. Todo está bien. Avanzando”, publicó en Twitter.

