De EE.UU. a Venezuela, qué políticos celebraron que Lula salga en libertad

La decisión de un tribunal de otorgar la libertad a Luiz Inácio Lula da Silva no pasó desapercibida en el tablero político mundial. Y así se pudo observar en Twitter donde diversos políticos de izquierda y centroizquierda le hicieron llegar su afecto. Algunos eran saludos esperables, como el de Alberto Fernández, y otros un poco más sorprendentes, como el del estadounidense Bernie Sanders.

"Como presidente, Lula ha hecho más que nadie para reducir la pobreza en Brasil y defender a los trabajadores. Estoy encantado de que haya sido liberado de la cárcel, algo que nunca debería haber sucedido en primer lugar", escribió el senador norteamericano, referente de los sectores progresistas de los Estados Unidos.

As President, Lula has done more than anyone to lower poverty in Brazil and to stand up for workers. I am delighted that he has been released from jail, something that never should have happened in the first place. https://t.co/UNZZqjjMVF