Guillermo Marcó, ex vocero de Francisco, no descartó que el próximo Papa sea argentino

El padre Guillermo Marcó, ex vocero del entonces arzobispo de Buenos Aires Jorge Bergoglio, se refirió al inminente Cónclave de Cardenales, donde se elegirá al próximo Papa, y remarcó la reserva con la que se maneja este proceso eclesiástico.

En diálogo con AM 530, Marcó destacó: "Es importante entender que todo el mundo sabe poco sobre lo que está pasando. Hay candidatos, candidaturas y personas de las que habla la prensa, pero hasta que no aparezca el nuevo Papa en el balcón, no va a haber anuncios oficiales".

Consultado sobre las características que podría tener el sucesor de Francisco, señaló: "La historia muestra que ha habido Papas muy distintos entre sí. El que venga será el que Dios elija, no necesariamente será un calco de Francisco".

Respecto al rol de los cardenales argentinos en el cónclave, Marcó detalló que actualmente hay cuatro con capacidad de voto: "Víctor Manuel Fernández, que es el más importante si se quiere; el arzobispo emérito de Buenos Aires Mario Poli; el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi; y el cardenal Vicente Bokalic, el más reciente".

Finalmente, no descartó la posibilidad de que el próximo Papa sea argentino: "Podría ser tranquilamente. Aunque lo que se comenta es que la Iglesia suele elegir entre dos o tres posibilidades".

Víctor Manuel Fernández

Es considerado el cardenal argentino con mayor relevancia en el Vaticano, fue designado arzobispo titular de Tiburnia por Francisco el 13 de mayo de 2013. Originario de Córdoba y con 62 años, también asumió el rectorado de la Universidad Católica Argentina por decisión del pontífice.

Fernández llamó la atención en 1998 con la publicación de su libro “La pasión mística: Espiritualidad y sensualidad”, donde aborda descripciones gráficas del orgasmo. Más recientemente, en 2023, como prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, aprobó la bendición de parejas del mismo sexo, una medida que generó rechazo entre algunos obispos y conferencias episcopales. En el consistorio del 30 de septiembre de 2023, Víctor Manuel Fernández recibió el título de cardenal.

Peter Erdo, el cardenal húngaro con una imagen empañada por sus vínculos con Orban

Mario Aurelio Poli

Mario Aurelio Poli, arzobispo metropolitano emérito de Buenos Aires, asumió la arquidiócesis tras la partida de Jorge Bergoglio al Vaticano, compartiendo un enfoque pastoral similar al de su predecesor. A sus 77 años, Poli destacó por su trabajo junto a las comunidades periféricas y su apoyo a los “curas villeros” en su lucha contra el narcotráfico.

No obstante, su gestión también estuvo marcada por controversias relacionadas con la administración de los bienes de la Iglesia. En 2022, una auditoría del Vaticano detectó irregularidades en la venta y alquiler de propiedades del Arzobispado de Buenos Aires. Frente a esto, Poli defendió a los sacerdotes involucrados y calificó las acusaciones como “denuncias subjetivas y calumniosas”. El Papa Francisco lo había nombrado cardenal en febrero de 2014.

Ángel Sixto

Ángel Sixto Rossi, arzobispo metropolitano de Córdoba, es jesuita y amigo cercano del Papa Francisco. Fue ordenado sacerdote el 12 de diciembre de 1986 y obtuvo una licenciatura en Teología Espiritual en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.

A lo largo de su trayectoria, Rossi desempeñó importantes roles dentro de la Iglesia. Fue rector de la iglesia de El Salvador en Buenos Aires, maestro de novicios de la Compañía de Jesús y fundador del Hogar San José para personas en situación de calle. También creó la Fundación Manos Abiertas, que brinda asistencia a las personas más necesitadas en diez ciudades argentinas.

El 6 de noviembre de 2021, el Papa Francisco lo designó arzobispo de Córdoba, cargo que asumió el 17 de diciembre del mismo año. Más tarde, en el consistorio del 30 de septiembre de 2023, Rossi fue creado cardenal por el Pontífice.

Vicente Bokalic

Vicente Bokalic Iglic, arzobispo de Santiago del Estero y primado de la Argentina, es una figura destacada dentro de la Iglesia Católica y cuenta con una relación cercana con el Papa Francisco.

Nacido en Buenos Aires en 1952, es descendiente de inmigrantes croatas y sobresalió por su trabajo con las comunidades más vulnerables de la región, especialmente en áreas necesitadas. Estudió Filosofía y Teología en la Universidad del Salvador y fue ordenado sacerdote en 1978.

En diciembre de 2013, el Papa Francisco lo designó obispo de Santiago del Estero, para que suceda a Francisco Polti Santillán. Una década después, en octubre de 2023, Bokalic fue nombrado cardenal, consolidando su posición en la jerarquía eclesiástica.

