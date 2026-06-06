Raúl Castro celebró sus 95 años con una reaparición pública en medio de la tensión con Estados Unidos

El expresidente de Cuba Raúl Castro reapareció públicamente este viernes en La Habana durante un acto por su 95° cumpleaños, en lo que representó su primera aparición desde que Estados Unidos lo acusó formalmente por el derribo de dos avionetas civiles pertenecientes a la organización anticastrista Hermanos al Rescate, un hecho ocurrido en 1996 que dejó cuatro muertos.

La ceremonia se realizó en el histórico Teatro Karl Marx y coincidió además con la conmemoración del 65° aniversario de la creación del Ministerio del Interior cubano. Castro estuvo acompañado por el presidente Miguel Díaz-Canel, altos mandos militares, dirigentes del Partido Comunista y miembros de su familia.

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Las imágenes difundidas por la televisión estatal cubana mostraron al exmandatario vestido con su tradicional uniforme verde olivo, ingresando al auditorio en medio de una ovación de los asistentes. La aparición tuvo una fuerte carga política en momentos en que el gobierno de Donald Trump endurece su presión sobre la isla.

La acusación que volvió a ponerlo en el centro de la escena

La reaparición de Castro ocurre poco más de dos semanas después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciara una acusación penal por asesinato y conspiración contra el exlíder cubano. Washington sostiene que Castro autorizó el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996.

Las aeronaves habían despegado desde Florida y fueron abatidas por cazas de la Fuerza Aérea Cubana. El episodio provocó una de las mayores crisis diplomáticas entre ambos países desde el final de la Guerra Fría y continúa siendo una de las heridas abiertas más sensibles para la comunidad cubana exiliada en Estados Unidos.

Desde La Habana rechazaron de plano las acusaciones estadounidenses y calificaron la decisión como una nueva maniobra de presión política. Funcionarios cubanos sostienen que el proceso judicial forma parte de una estrategia más amplia destinada a incrementar el aislamiento internacional de la isla.

Durante el acto, Miguel Díaz-Canel aprovechó la ocasión para reivindicar la figura de Castro y enviar un mensaje de unidad frente a Washington. El mandatario lo definió como un referente de la revolución y destacó su papel como jefe militar y estadista.

El presidente cubano aseguró que la isla atraviesa "horas cruciales" y vinculó las dificultades económicas y energéticas que enfrenta el país con el endurecimiento de las sanciones estadounidenses. También reiteró críticas al embargo y a las recientes medidas adoptadas por la Casa Blanca.

Estados Unidos acusó a Raúl Castro por asesinato y conspiración para matar ciudadanos de ese país

En uno de los momentos más destacados de su discurso, Díaz-Canel sostuvo que "Raúl es Cuba y a Cuba no se toca", una frase que se convirtió en uno de los principales mensajes políticos de la jornada y que fue replicada por medios y funcionarios oficiales.

Aunque abandonó la presidencia en 2018 y dejó la conducción del Partido Comunista en 2021, Raúl Castro continúa siendo una figura de enorme peso simbólico dentro del sistema político cubano. Hermano menor de Fidel Castro y uno de los protagonistas de la revolución de 1959, sigue siendo presentado por el gobierno como un referente histórico de la isla.

Su aparición pública buscó mostrar cohesión interna en un contexto marcado por la crisis económica, los problemas energéticos y el deterioro de las relaciones con Estados Unidos. También sirvió para enviar una señal política de respaldo al histórico dirigente en medio de una ofensiva judicial que volvió a colocarlo en el centro de la escena internacional.

RG