Reino Unido| Crece el movimiento “No pagues” para frenar los aumentos de luz y gas

En el Reino Unido está cobrando cada vez más relevancia la convocatoria a no pagar las tarifas de luz y gas hasta que no se ponga freno a la crecida inflacionaria de esos servicios. Más de 107.000 personas están dispuestas a cancelar sus débitos automáticos para protestar contra la subida de los precios de la energía.

It's a simple idea: We demand the govt scrap the energy price rises and deliver affordable energy for all. We will build a million pledges and by Oct 1st if the govt and energy companies fail to act we will cancel our direct debits. Read more here: https://t.co/NPF8VQXcHD pic.twitter.com/E4gPenIXiL