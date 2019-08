Londres y otras ciudades del Reino Unido estuvieron a oscuras por un apagón

Cientos de miles de personas en Londres, otras zonas de Inglaterra y Gales quedaron sin electricidad este viernes 9 de agosto, apagón que derivó en retrasos y cancelaciones en casi todos los sistemas de transporte. El corte de energía se normalizó un tiempo después, pero los coletazos se registraron en múltiples áreas de la vida británica que reciben servicio de la compañía National Grid. Según The Independent, el corte habría afectado al menos a un millón de usuarios.

