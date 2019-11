Renunció el ministro de Defensa de Bolivia: "Las balas no son la respuesta ni la solución"

El ministro de Defensa de Bolivia, Javier Eduardo Zavaleta López, anunció su renuncia este lunes 11 de noviembre en una carta a través de Twitter en la que aseguró que su voluntad "fue siempre preservar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas al servicio de la población" y no contra ella.

"Jamás dimos una orden para que nuestros soldados y marineros empuñen un arma contra su pueblo y jamás la daremos", indicó Zavaleta, y agregó: "El Estado que construimos es una Bolivia en la que un militar debería encarar la defensa de su patria al lado de su pueblo y no contra él, por lo tanto, la responsabilidad de volver a las armas contra el pueblo será de aquellos que tomaron esa decisión".

En este marco, el funcionario saliente apuntó contra los líderes de la oposición del vecino país. "Señor Carlos Mesa (expresidente y principal contrincante de Morales en las elecciones), señor Fernando Camacho (líder al que ;Morales acusó de orquestar el golpe) un asunto político no se resuelve aumentado el calibre de la represión contra sus compatriotas. Las balas no son la respuesta ni la solución", añadió, y concluyó: "La política son las ideas contra las ideas y no el zumbar de las balas".

Este es el decimotercer ;ministro en dimitir del gabinete de Morales en medio del golpe de Estado. El gobierno de Bolivia quedó acéfalo este domingo tras la renuncia del mandatario y de las demás autoridades que formaban la cadena de sucesión. La Constitución boliviana establece que la sucesión recae primero en el vicepresidente, luego en el titular del Senado y después en el titular de Diputados, pero todos ellos renunciaron con Morales.

Las sucesivas ;dimisiones del vicepresidente Álvaro García Linera; ;de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra; ;y del titular de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, provocaron ;un vacío de poder en el país. La incógnita es quién sucederá en la presidencia a Morales, quien renunció este domingo al cabo de tres semanas de protestas contra su cuestionada reelección en los comicios del 20 de octubre y tras perder el apoyo de las fuerzas armadas y de la Policía.

En ;tanto, el parlamento del vecino país se prepara para una sesión clave. ;El Senado de 36 bancas, donde los seguidores de Morales son aún mayoría, debe sesionar este martes para ratificar las renuncia de Morales y otros miembros del gobierno y nombrar al presidente interino. Sin embargo, hay dudas sobre si los senadores oficialistas asistirán o no. Jeanine Añez, segunda vicepresidenta del Senado y probable sucesora interina de Morales, anunció el lunes una próxima convocatoria a elecciones presidenciales.

Mientras tanto, una veintena de exfuncionarios se encuentran refugiados en la embajada mexicana en La Paz y al menos tres en la de Argentina, según consignó la agencia AFP. Al final del lunes, ;centenares de partidarios de Morales que llegaron a La Paz protestaban frente a la casa de gobierno. ;La policía en esa ciudad, desbordada, pidió apoyo a los militares, que respondieron al llamado y anunciaron operaciones conjuntas. ; ;

