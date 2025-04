Sin China, el Vaticano se convirtió en la capital del mundo por el funeral del papa Francisco

Por primera vez desde la muerte de León XIII en 1903, un papa fue enterrado fuera del Vaticano. Pero Jorge Mario Bergoglio, el papa que llegó "del fin del mundo", no solo rompió tradiciones eclesiásticas: incluso en su muerte, movilizó al planeta. El funeral de Francisco, celebrado el sábado 26 de abril de 2025, transformó a la Ciudad del Vaticano en un epicentro diplomático, con la presencia de mandatarios y representantes diplomáticos de más de 130 países.

El funeral de Francisco fue un evento global atravesado por tensiones geopolíticas, ausencias con mensaje y un despliegue de seguridad sin precedentes. Por unas horas, Roma volvió a ser el centro del mundo. Pero, en la era de la globalización, el concepto no se redujo solo al mundo occidental sino a todo el mundo. Con una excepción: China, la superpotencia del siglo XXI que se presenta como una alternativa al liderazgo estadounidense, que sostuvo su política de distancia del Vaticano, en función de diferencias ideológicas y geopolíticas hasta el momento irreconciliables.

A pesar de la ausencia del presidente ruso Vladimir Putin y el premier israelí Benjamin Netanyahu, ambos perseguidos por la Corte Penal Internacional en función de su presunto accionar criminal en Ucrania y Gaza— la densidad política del evento no se vio disminuida. Al contrario, las presencias hablaron de un mundo en plena reconfiguración. Entre las perlitas estuvo el primer viaje de Donald Trump al exterior durante su segundo mandato y la insólita demora del presidente argentino Javier Milei, quien no logró despedir a Francisco en la capilla ardiente de la Basílica de San Pedro, a diferencia de los 250 mil fieles que circularon hasta el viernes por la tarde.

Los mandatarios que acudieron al funeral de Francisco

El Vaticano anunció la participación de 50 jefes de Estado, 10 monarcas y un total de 130 delegaciones internacionales para despedir al pontífice fallecido el 21 de abril. Entre ellos, los presidentes de Estados Unidos, Argentina, Brasil, Francia, Alemania, Irlanda, Polonia, Ucrania, India, Canadá, Ecuador y República Dominicana, por citar solo algunos. El evento fue acompañado por un operativo de seguridad comparable al de una cumbre del G20.

Las delegaciones oficiales se acomodaron en un esquema jerárquico frente a la Basílica de San Pedro: en primera fila, Javier Milei, por representar al país natal del papa; el presidente italiano Sergio Mattarella; luego los reyes y finalmente el resto de los mandatarios, ordenados alfabéticamente según el protocolo del Vaticano (en francés). El funeral fue seguido por más de 200.000 personas en la plaza y otras 300.000 a lo largo del recorrido fúnebre, en un despliegue de fe, memoria y poder que convirtió a Roma en un espejo del mundo contemporáneo.

Asistieron también figuras como el príncipe Guillermo (en representación de Carlos III del Reino Unido), el rey Felipe VI y la reina Letizia de España, la reina María de Dinamarca, el primer ministro británico Keir Starmer, el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Olaf Scholz, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

La capilla ardiente, previa al funeral, recibió a unas 250.000 personas entre miércoles y viernes. Fue cerrada con una ceremonia privada encabezada por el cardenal camarlengo Kevin Farrell, quien colocó sobre el rostro del papa un velo de seda blanca, roció agua bendita y depositó un tubo metálico con monedas del pontificado y un “Rogito”, el obituario oficial que reza: “Fue un pastor simple y muy amado”.

El caso de Javier Milei y Lula da Silva

El contraste entre el presidente argentino Javier Milei y su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue una postal política del funeral. Francisco mantuvo relaciones tensas con ambos en vida, particularmente con el argentino, quien lo acusó de ser "el maligno en la Tierra" cuando era candidato a presidente, por su mensaje en favor de la asistencia estatal a los pobres. Sin embargo, el respeto institucional se impuso en la ceremonia.

Milei llegó a Roma el viernes, pocas horas antes del cierre de la capilla ardiente. Lo hizo con su hermana Karina Milei (secretaria general de la Presidencia) y el canciller Gerardo Werthein. La comitiva tenía previsto partir antes, pero el vuelo presidencial se demoró debido a la asistencia del mandatario a las Islas Canarias, donde hizo una escala breve para recibir un premio del economista español Jesús Huerta de Soto, referente del pensamiento libertario. Desde el entorno presidencial, explicaron que la actividad en España era "estratégica" para afianzar vínculos ideológicos, según supo PERFIL.

Durante el funeral, Milei fue ubicado en la primera fila, gesto no solo diplomático sino simbólico: el papa Francisco nació en Buenos Aires, y su vínculo con Argentina —donde vivió 76 años— jamás se rompió. El presidente argentino, en tanto, prestó sus respetos y saludó a otros mandatarios, sin hacer declaraciones ni coordinar bilateral alguna.

Por su parte, Lula Da Silva arribó acompañado de su esposa Janja y participó tanto de la capilla ardiente como de la misa funeral. Su relación con el papa estuvo marcada por la coincidencia en temas como el combate a la pobreza y la justicia social. LA figura de Francisco sirvió de contraste al auge de las iglesias evangélicas en Brasil, uno de los puntos de tensión política con la oposición bolsonarista. La presencia de Lula en Roma, en pleno proceso judicial del Tribunal Supremo contra Jair Bolsonaro por intento de golpismo, añadió una capa más de lectura regional.

La ausencia de China: silencio diplomático en el Vaticano

El gran ausente del funeral fue China. Beijing no envió ningún representante oficial, a pesar del acercamiento que el papa Francisco había promovido durante su pontificado. La posibilidad de que Beijing, de renovado liderazgo global y en plena competencia con EEUU, enviara un representante al evento diplomático del año, fue barajada hasta último momento.

Sin embargo, en la antesala del funeral, dio indicios de que no torcería la política que sostuvo el Partido Comunista Chino hasta el momento. "No tengo información que ofrecer en este momento", respondió el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, cuando le preguntaron si Xi Jinping enviaría a algún representante al Vaticano, durante la conferencia de prensa del viernes.

La noticia generó sorpresa en el ámbito diplomático, pero no tanto en el eclesiástico: las relaciones entre China y el Vaticano siguen atravesadas por una tensión estructural. De hecho, cuando la noticia del fallecimiento del Papa latinoamericano conmocionó al mundo, no ocurrió lo mismo en el gigante asiático. De hecho, la primera reacción china llegó 24 horas después de anunciada. En tanto, mientras el resto del mundo ofrecía condolencias y gestos públicos de homenaje, los medios estatales chinos apenas mencionaron el fallecimiento.

La respuesta de esta distancia se resume a la línea roja china: Taiwán, dado que el microestado Vaticano es el único europeo en reconocer la independencia de la isla de Formosa, escindida del continente por motivos ideológicos desde mitad del siglo XX. Beijing, en tanto, sostiene el principio de "una sola China" como rector de sus relaciones internacionales y condición póstuma para tener trato bilateral con cualquier estado.

En esa línea, desde 1951, el Vaticano no mantiene relaciones diplomáticas con China, que reconoce a la Iglesia católica solo a través de estructuras oficiales controladas por el Partido Comunista. Aunque Francisco logró un acuerdo histórico en 2018 para consensuar el nombramiento de obispos, en un país donde los fieles católicos son millones, los detalles del pacto nunca fueron revelados. Muchos católicos en China temen haber sido dejados de lado por Roma. La decisión de no enviar representación oficial al funeral parece cerrar, al menos por ahora, el ciclo de acercamiento.

Los prohibidos: Putin y Netanyahu, ausencias con nombre y apellido

Dos líderes que no estuvieron, y cuyas ausencias fueron todo menos protocolares, fueron Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu. Ambos tienen órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional por la comisión de presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad. El Vaticano no es miembro del organismo pero Italia sí lo es, por lo que hubiera estado legalmente obligada a detenerlos. Si bien no estaba el procedimiento legal interno para poder hacerlo, la presencia de dos líderes cuestionados por gran parte de la comunidad internacional por sus ataques al derecho internacional habría sido un problema mayúsculo para la Santa Sede.

Putin fue representado por su ministra de Cultura, Olga Liubimova. El mandatario ruso emitió un comunicado en el que calificó a Francisco como "un defensor del humanismo". Sin embargo, el mismo 23 de abril —dos días después de la muerte del papa— un ataque ruso en Kiev dejó 70 civiles muertos. La presencia de Volodímir Zelenski y la primera dama ucraniana, Olena Zelenska, y del ministro de Relaciones Exteriores, Andriy Sybiha, contrastó fuertemente con la delegación rusa.

En el caso de Israel, Netanyahu fue reemplazado por el embajador Yaron Sideman. Aunque el vínculo personal entre el premier israelí y el papa no fue estrecho, la decisión de no asistir también responde al creciente aislamiento internacional de Netanyahu tras la ofensiva en Gaza y su situación judicial.

El primer viaje internacional de Donald Trump en su segundo mandato

Donald Trump eligió el funeral del papa como su primer viaje oficial al extranjero desde su retorno a la presidencia. Acompañado por Melania, el presidente estadounidense arribó el viernes por la noche al aeropuerto Leonardo da Vinci de Roma a bordo del Air Force One.

La presencia de Trump, uno de los primeros mandatarios en confirmar asistencia al funeral, acaparó flashes y especulaciones. Particularmente por su política exterior que crispó el ámbito internacional, de la mano de la guerra arancelaria y los ataques a otros países, como Yemen. Durante su primer mandato, Trump había tenido un cruce tenso con Francisco por el tema de los muros fronterizos.

En esta oportunidad, sin embargo, optó por el silencio respetuoso ante el Papa defensor de los migrantes y los refugiados, una constante de su ideología que estuvo representada por dirigentes de la ONG de rescate de migrantes Mediterránea, muy cercana a Francisco.