Rusia ataca y deja sin luz ni calefacción al oeste de Ucrania

Un ataque masivo de las fuerzas rusas contra la infraestructura energética de Ucrania provocó cortes de electricidad en gran parte del país, informó ayer el operador estatal de la red eléctrica, Ukrenergo.

El bombardeo se produjo entre el viernes a la noche y ayer a la madrugada, e incluyó 408 drones y 39 misiles, de los cuales la mayoría fueron derribados, según informó la fuerza aérea ucraniana. El Ministerio de Energía reportó “daños importantes”, especialmente en subestaciones eléctricas, y señaló que, como consecuencia, las centrales nucleares se vieron obligadas a reducir su capacidad de producción.

Debido a los daños causados, se aplicaron cortes de electricidad de emergencia en la mayoría de las regiones de Ucrania. Las interrupciones dejaron a cientos de miles de personas sin luz ni calefacción en pleno invierno, en momentos en que el país registra temperaturas muy por debajo de cero. En Kiev, los termómetros descendieron hasta -5 °C a primera hora de ayer y podrían caer hasta -20 °C mañana.

“Rusia está llevando a cabo otro ataque masivo contra las instalaciones de la red eléctrica ucraniana”, afirmó Ukrenergo en un comunicado publicado en la plataforma de mensajería Telegram. El operador advirtió que el ataque aún continuaba y que los trabajos de restauración del servicio comenzarán una vez que la situación de seguridad lo permita.

Funcionarios ucranianos acusaron a Rusia de atacar deliberadamente infraestructura energética crítica, provocando apagones que afectan a la población civil. Moscú, por su parte, niega haber atacado a civiles.

“Cada día, Rusia podría optar por la diplomacia real, pero elige nuevos ataques”, publicó Zelenski en X. “Es fundamental que todos los que apoyan las negociaciones trilaterales respondan a esto. Se debe privar a Moscú de la capacidad de utilizar el frío como arma contra Ucrania”.

Moscú no hizo comentarios inmediatos sobre los ataques.

El ministro de Energía, Denys Shmyhal, señaló que los ataques afectaron a dos centrales térmicas en las regiones occidentales de Ucrania y a elementos fundamentales del sistema de distribución eléctrica ucraniano: subestaciones y líneas claves de distribución eléctrica.

“Los trabajadores del sector energético están listos para comenzar las obras de reparación tan pronto como la situación de seguridad lo permita”, aseguró.

Ante los bombardeos rusos contra el oeste de Ucrania, el ejército polaco anunció que desplegó aviones para proteger su espacio aéreo, una medida que suele adoptarse en este tipo de ofensivas cercanas a la frontera.

Los ataques se produjeron pese a que Kiev y Moscú mantienen conversaciones auspiciadas por Estados Unidos para poner fin a una guerra que está por cumplir cuatro años. Desde enero, ambas partes celebraron dos rondas de negociaciones en Abu Dabi, aunque no lograron avances sobre la cuestión territorial, uno de los principales puntos de fricción entre ambos países.

Al recibir a la ministra francesa de Defensa, Catherine Vautrin, el presidente Volodimir Zelenski pidió más cooperación europea en materia de defensa aérea, aviación militar y esfuerzos conjuntos frente a los ataques rusos.

Los ataques de ayer al oeste del país se produjeron un día después de que se registraran disparos en Moscú que hirieron a un alto responsable de la inteligencia militar rusa, el general Vadim Alexeiev. Rusia atribuyó ese episodio a Kiev, que por el momento no hizo comentarios.