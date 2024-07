Rusia deslizó que Argentina desaprovechó el ingreso a BRICS pero sostiene la cautela frente a Milei

Un influyente senador de Rusia, perteneciente a las altas esferas del partido de Vladimir Putin, se alzó como portavoz indirecto de un Kremlin que busca acomodarse en el tablero global después de haber quedado virtualmente excluido tras la invasión de Ucrania.

En una rueda de prensa, Andrei Klimov, miembro del Consejo Supremo del partido oficialista Rusia Unida, destacó el "creciente interés" mundial para adherirse al grupo BRICS, "una alianza" de países del Sur Global -según su definición- que se planta frente al "neocolonialismo" de Estados Unidos y que juega un papel crucial por el peso que representan sus miembros (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) en la economía global.

En medio de la alegada competencia de países que quieren pertenecer al selecto foro, la decisión de Argentina de declinar la invitación para adherirse como miembro a fines de 2023 no pasó desapercibida. "Es su elección", dijo Klimov respecto a una de las primeras decisiones que tomó Javier Milei como presidente.

"BRICS no es la Unión Europea, ni la OTAN. No tiene estructura formal ni una dirección legal: es una alianza. Así que puede haber estados que quisieron unirse y decidieron no hacerlo y esa es su elección. Es como estar aquí en Moscú y querer ir al teatro Bolshoi. Compras un billete que los demás no consiguen y luego lo tiras a la basura. Entonces, no se trata de nosotros", analizó, sin tapujos, el legislador de la Duma.

Fiel al pragmatismo de la política exterior rusa, el senador cercano al Kremlin evitó opinar sobre el giro en política exterior que supuso para Argentina la asunción de Javier Milei, que optó por un alineamiento irrestricto al "mundo occidental", bajo una lógica propia de otra época (y quizá más ligada al momento unipolar de la post Guerra Fría).

"Como partido político nunca apoyamos ninguna interferencia en los derechos soberanos y asuntos de otros países, por ejemplo, solo ayudamos a Siria para combatir a ISIS cuando nos pidieron que lo hiciéramos, pero no interferimos en la política interna. Eso es lo mismo para América Latina", dijo Klimov ante una consulta de PERFIL.

Andrei Klimov. Senador ruso y miembro de la Mesa del Consejo Supremo del partido Rusia Unida, de Vladimir Putin.

"Seguramente tenemos nuestras conclusiones", continuó, esquivando cautelosamente el asunto del realineamiento argentino. "Pero la gente elige el gobierno que quiere y controla lo que hace. Otros países, incluido Estados Unidos, no deberían interferir en absoluto. Entonces, si a los argentinos les parece bien (NdR: el rechazo a BRICS) o si no les gusta, estoy seguro de que tienen herramientas constitucionales para cambiarlo", agregó.

Una postura similar sobre Milei había sostenido el presidente ruso cuando se pronunció por primera vez sobre su par argentino, particularmente sobre la idea de dolarizar la economía argentina. En esa oportunidad, Putin evitó mencionarlo directamente sino que hizo hincapié en las "consecuencias" que podría tener esa decisión.

Cabe recordar que el gobierno libertario le bajó el pulgar a BRICS, un foro que representa el 40% de la población mundial, apenas 3 meses después de que el expresidente Alberto Fernández celebrara la incorporación de Argentina. Y a pesar de que su participación no hubiera excluido al país de otros foros de tinte occidental, particularmente si se tiene en cuenta los lazos que sostienen algunos de sus miembros más fuertes, como la India, con los países a los que más critica Rusia (EE.UU. y Reino Unido).

Entre esos organismos a los que apuntó Milei se destaca la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico​ (OCDE), a la que presentó la intención de adherirse poco después de asumir la presidencia; también la carta para unirse a la OTAN como "socio global" que llevó personalmente el ministro de Defensa, Luis Petri, en un momento delicado debido al rol simbólico que juega la alianza defensiva transatlántica en la guerra en Ucrania, cuya expansión es considerada por analistas como uno de los motivos de la agresión rusa en el este del país.

La propuesta de Rusia para abrir el juego de las relaciones internacionales

Pero más allá de la óptica argentina, de renovado interés mundial por el fútbol y su excéntrico presidente, el miembro del partido de Putin ofició la conferencia de prensa para presentar el "Movimiento por la libertad de las naciones", una especie de nueva posición frente al "neocolonialismo" de Estados Unidos, según su interpretación, creado en febrero pasado.

"Ni los BRICS, ni Rusia o el movimiento por la libertad de las naciones tienen la idea de acabar con el dólar, ni con nadie más. Nuestro objetivo es otro: la independencia y la seguridad de nuestro pueblo", indicó, en relación al debate sobre el dólar como patrón de la economía global.

"No estamos en contra del dólar, estamos a favor de transacciones que no pasan por esa moneda. El 95% de las transacciones entre China y Rusia las hacemos en nuestras monedas locales, no necesitamos dólares ni libras. Ahora nos ocupamos de esto con la India", continuó.

Los representantes de BRICS en la cumbre de agosto 2023.

Rusia, una potencia nuclear emergente, quedó relegada a una suerte de paria en el tablero global (y desde la óptica occidental) tras la invasión de Ucrania y la persecución penal de su presidente por parte de la Corte Penal Internacional. No obstante, busca renovar su liderazgo internacional con agenda propia, no bajo su exclusivo dominio sino proponiendo una especie de mancomunidad de las naciones 2.0 que se sitúan en contra del modelo "neocolonialista" que propone Estados Unidos, según su interpretación.

Esto incluye la política de sanciones internacionales (como las que recibió después de invadir Ucrania en febrero de 2022) y otras medidas restrictivas, la utilización de monedas como armas, el adoctrinamiento cultural o campañas de propaganda, entre otras.

"Las sanciones, de cualquier tipo, deberían reducirse al Consejo de Seguridad, todas las demás son ilegales, no hay debate al respecto", aclaró, sin hacer mención al poder de veto que tienen sus miembros permanentes -incluidos Rusia y EEUU- y que bloquea al órgano ejecutivo de la ONU.

Entre otras cosas, el senador ruso destacó que la "Unión Europea es una versión política de la OTAN", por lo que los países que lo conforman tienen que atenerse a esos compromisos, a diferencia de la alianza de los BRICS, que "mantiene a todos sus miembros soberanos e independientes desde el punto de vista económico". "El desarrollo mundial es la mejor manera de demostrar quién tiene razón y quién no", concluyó.