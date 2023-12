El presidente ruso, Vladimir Putin, habló sobre la idea de dolarización que planteó el presidente Javier Milei durante la campaña electoral y consideró que sería “una pérdida significativa de la soberanía del país”.

Las declaraciones fueron en el marco de la tradicional conferencia de prensa anual “Línea directa con Putin”, en la que durante cuatro horas respondió 67 preguntas de periodistas y ciudadanos.

"Todo el mundo conoce la idea (de dolarizar la economía) del presidente de la Argentina. Esta es una decisión soberana, pero en Argentina la inflación, según recuerdo, es del 143 %. Hay muchos problemas con el reembolso de los fondos prestados que recibió Argentina", planteó el líder del Kremlin, según reportó RT.

Vladimir Putin.

En palabras de Putin, "la lógica es clara, pero esta es una pérdida significativa de la soberanía del país”. “Si el país no ve otra salida, ésta es su decisión. Pero esto es una pérdida de soberanía", dijo el líder ruso en su rueda de prensa anual, donde respondió preguntas sobre el contexto nacional e internacional y también habló sobre el conflicto por los ataques armados con Ucrania.

En caso de prescindir de la moneda nacional y adoptar la moneda estadounidense, advirtió Putin, la Argentina se situará en una posición difícil en lo que respecta a la estabilidad social.

En ese sentido, el mandatario ruso señaló: "Si no hay moneda nacional, no se puede imprimir nada, sólo hay una manera: reducir el gasto presupuestario en la esfera social, recortar drásticamente el nivel de salarios, pensiones, prestaciones, gastos en medicinas, rutas y seguridad interior", analizó. Y agregó: "No hay otro camino y en este caso cualquier Gobierno se coloca en condiciones muy difíciles desde el punto de vista de la estabilidad política interna”.

Vladimir Putin respondió 67 preguntas durante más de 4 horas de conferencia. Foto: AFP.

Cabe destacar que en varias oportunidades el presidente Javier Milei cuestionó con dureza a Rusia e incluso en su ceremonia de asunción presidencial del pasado 10 de diciembre recibió al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en clara alineación con su postura.

Vladimir Putin volverá a postularse para la presidencia de Rusia y podría gobernar hasta 2030

El balance de Putin tras casi dos años de conflicto armado con Ucrania

Al hacer un balance del año, el presidente ruso se mostró convencido de que el tiempo estará a su favor en el conflicto con Ucrania en 2024 y de que los reveses sufridos por su ejército quedaron atrás.

Casi dos años después del inicio de la ofensiva, que comenzó en febrero de 2022, Putin expresó su satisfacción con las operaciones lanzadas por el ejército ruso desde el fin de la fallida contraofensiva de los ucranianos. "En casi toda la línea de contacto, nuestras fuerzas armadas mejoran sus posiciones", declaró, según reportó AFP.

Putin, de 71 años y que fue elegido presidente de Rusia por primera vez en 2000, compareció con un semblante relajado. La semana pasada anunció que se presentará para un nuevo mandato con el que podría permanecer en el Kremlin hasta 2030.

El presidente ruso, Vladimir Putin, se mostró confiado con el devenir del conflicto con Rusia.

El mandatario afirmó que después de casi dos años de combates, sus objetivos en el país vecino siguen siendo los mismos: "la desnazificación y la desmilitarización de Ucrania y su estatuto de neutralidad". "Habrá paz cuando logremos nuestros objetivos", dijo, e insistió en que la solución "se negociará o se obtendrá por la fuerza".

Putin también aseguró que no hay planes para una nueva movilización militar en Rusia. "A día de hoy no es necesario", consideró. Poco después indicó que actualmente hay 617.000 soldados desplegados "en la zona de hostilidad", pero no develó las pérdidas desde el comienzo de la ofensiva el 24 de febrero de 2022, que Estados Unidos estima en 315.000 soldados rusos heridos o muertos.

En cuanto a la resistencia de la economía rusa ante las sanciones, el dirigente se mostró igualmente confiado: dijo que el país tiene un "margen de seguridad suficiente" debido a la "fuerte consolidación de la sociedad rusa", la "estabilidad del sistema financiero y económico del país" y el "aumento de las capacidades militares" de Moscú.

Este margen es "suficiente no solo para sentir confianza, sino también para avanzar", dijo, añadiendo que espera un crecimiento del PIB del 3,5% este año.

