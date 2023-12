Vladimir Putin anunció que se postulará a la reelección en los comicios presidenciales de 2024. Desde el Kremlin, el mandatario de Rusia envió un mensaje a la comunidad internacional, luego de que se convirtiera en un paria por la invasión de Ucrania.

Con un anuncio "espontáneo", el líder del Kremlin dejó explícito su voluntad de seguir al mando de la mayor potencia nuclear del mundo, un lugar que ocupa desde hace más de veinte años y que le valió un sinfín de acusaciones por prácticas autoritarias y violaciones a los derechos humanos.

En caso de ganar la reelección en marzo del año próximo, Putin gobernará el país hasta 2030, momento en que podría volver a postularse y gobernar hasta 2036 con 84 años. Rusia, en tanto, se encamina a profundizar la reelección indefinida que el propio Putin se garantizó hace tres años a través de una controversial enmienda constitucional.

La nueva candidatura de Putin es posible gracias a una polémica reforma constitucional tramitada en 2020.

El anuncio "espontáneo" de Putin

El mandatario hizo el anuncio durante una ceremonia de entrega de condecoraciones a militares en el Kremlin, que incluyó a combatientes que participaron en la ofensiva en Ucrania, que Putin lanzó en febrero de 2022.

"No lo oculto, he tenido diferentes posturas en diferentes momentos, pero este es un momento en el que hay que tomar una decisión. Me presentaré a la presidencia", señaló Putin cuando terminó la ceremonia. Sus palabras, en tanto, fueron captadas por un micrófono cercano y luego publicadas por medios locales. "Hoy no había otra opción", añadió.

El lugar que eligió Putin para su anuncio no fue dejado al azar. Su discurso permeó entre los oficiales y las madres de soldados caídos en la guerra en el este ucraniano, que estaban presentes en el encuentro, un sector social que apoya la campaña militar de Putin.

Vladimir Putin cumple 70 años: de la nostalgia imperialista a la obsesión con Ucrania

Uno de los participantes de la ceremonia, Artiom Zhoga, combatiente y miembro del Parlamento local ruso en Donetsk (una ciudad ocupada en el este de Ucrania), se congratuló por la noticia. "Estamos muy felices de que el presidente haya escuchado nuestra petición y que se presente", declaró Zhoga, citado por la agencia de noticias estatal RIA Novosti. "Rusia lo necesita".

El anuncio provocó revuelo tanto en Rusia como en el mundo, a pesar de que no sorprendió. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, dijo que el anuncio fue espontáneo y negó que la escena hubiera sido preparada de antemano.

"Le hicieron una pregunta y él respondió. Bueno, sí, es completamente espontáneo", dijo Peskov. "Reaccionó a los llamamientos de gente heroica, así que sí, fue una reacción a los llamamientos de la gente", agregó.

Sin oposición política

Putin, de 71 años, fue elegido presidente de Rusia por primera vez en 2000 y ganó cuatro elecciones presidenciales. Entre 2008 y 2012 ejerció como primer ministro en un sistema político en el que la oposición es casi inexistente, tras años de represión. Una situación que se sostuvo a lo largo de los años, según las denuncias de líderes opositores.

En las eleciones de marzo de 2024, Putin no enfrentará a ningún rival con peso propio y, según analistas, es probable que busque ampliar su poder para ocultar las divergencias internas por la ofensiva en Ucrania, consignó AFP. En tanto, cinco grandes partidos han sido autorizados a presentar un candidato a los comicios de 2024 sin recoger firmas, todos ellos partidarios del Kremlin y de la operación militar en Ucrania.

Por otro lado, varios grupos de defensa de los derechos humanos mostraron su preocupación por los antecedentes de competencia electoral en Rusia, dado que en las elecciones anteriores existieron denuncias por irregularidades y se impidió la presencia de observadores independientes.

El Kremlin desmintió que Putin haya sufrido un paro cardíaco: "Todo está bien, es otro rumor falso"

Después de un año 2022 difícil marcado por reveses en el frente y una retahíla de sanciones occidentales, Rusia se encuentra en mejor situación por el fracaso de la gran contraofensiva de Ucrania en el verano boreal, la erosión del apoyo de Estados Unidos y Europa a Kiev y el reajuste de la economía nacional.

Casi todos los opositores de alto perfil, entre ellos el activista Alexéi Navalni, han sido encarcelados o forzados al exilio. Además, toda crítica a la operación contra Ucrania es duramente castigada en los tribunales. Navalni, por su parte, calificó el anuncio de "parodia" e instó a los rusos a votar por "cualquier otro candidato", pese al alto nivel de aprobación del presidente ruso.

Putin perpetuo

Vladimir Putin es una figura clave de la era post soviética en Rusia. Es un ex agente de la expolicía secreta que en 1999 fue designado primer ministro durante el gobierno de Borís Yeltsin, a quien luego reemplazó como presidente interino hasta su primera elección en 2000.

Estuvo en el poder dos periodos hasta 2008. Ante la imposibilidad de volver a presentarse, asumió como primer ministro durante el gobierno de Dmitri Medvedev, y regresó jefatura de Estado en 2012 y 2018. En las dos décadas que lleva en el poder Putin desmanteló los avances democráticos de la década de 1990 y se hizo popular a través de su discurso nostálgico de la Rusia grande, con un fuerte giro conservador.

Desde su llegada al poder, ha defendido la búsqueda de mayor influencia geopolítica con la segunda guerra de Chechenia (1999-2009), la invasión de Georgia (2008), la intervención en Siria (2015) y la anexión de la península ucraniana de Crimea en 2014 y la invasión en 2022. En el último caso, si bien la economía se sacudió por la catarata de sanciones internacionales, finalmente se repuso y la imagen de Putin se mantuvo en niveles altos.

CD CP