Secretismo, medidas extremas y violencia: viaje de película de argentinos de China a Ucrania

Un grupo de 14 argentinos (tres de ellos menores de 18 años y un bebé de 8 meses) llegó este jueves a Ucrania desde la ciudad china de Wuhan, epicentro de la epidemia de coronavirus, con el objetivo de ser sometidos a cuarentena antes de su regreso a la Argentina. Los habitantes de Novi Sanzhary, a 350 kms de Kiev, sin embargo reaccionaron con furia, alarmados por el temor de que los refugiados portaran el virus y los contagiaran.

Desde la madrugada, varios cientos de residentes de la aldea de la región de Poltava habían cortado el camino a un sanatorio destinado a albergar a los evacuados, por temor a que pudieran infectarse. Los manifestantes bloquearon las rutas, quemaron neumáticos y se enfrentaron con la policía antidisturbios que reprimió para despejar el acceso.

Un manifestante intentó embestir los policías con su automóvil y las piedras rompieron una ventana en uno de los autobuses que llevaba a los refugiados. “La gente no está contenta de que nuestra ciudad reciba a estas personas”, dijo un residente, quien agregó que “el coronavirus es una de las enfermedades más peligrosas que existen”.

Los autobuses que transportaban a los evacuados finalmente pudieron llegar al lugar designado de cuarentena después de horas de enfrentamientos. Los evacuados enmascarados, exhaustos por el largo viaje, se asomaban por las ventanas del autobús mientras conducían lentamente bajo una fuerte escolta policial.

Las autoridades deploraron la violencia y la ministra de Salud, Zoryana Skaletska, se comprometió a compartir la cuarentena de los evacuados durante dos semanas en un intento por tranquilizar a los manifestantes que temen que se infecten.

El saldo del enfrentamiento fue de 9 policías y un civil internados y 24 manifestantes detenidos, ante lo que el ministro del Interior, Arsen Avakov, quien visitó personalmente el sitio para tratar de calmar a la multitud, dijo que estaba sorprendido por la agresión: "Lo que vimos fue vergonzoso, fue una de las mayores decepciones de mi vida", se lamentó en televisión.

Un viaje bajo absoluto hermetismo

La evacuación de personas de Wuhan se convirtió en un secreto de Estado para el gobierno de Ucrania, y el operativo estuvo rodeado de rumores y confusión. En las primeras horas del jueves, el avión -con 45 ucranianos, 14 argentinos y otros 13 ciudadanos de Bielorrusia, Kazajstán, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Panamá y otros países- despegó de Wuhan, el epicentro del brote que infectó a más de 75.000 personas en todo el mundo y mató a más de 2.200.

Las autoridades, que no comunicaron claramente la falta de peligro de los pasajeros antes de su llegada, mantuvieron en secreto su destino y el avión primero voló en dirección al aeropuerto de Kharkiv (este de Ucrania) y dio vueltas alrededor de ese aeropuerto, alimentando la confusión y la especulación en las redes sociales. Luego, el avión fue a Kiev para cargar combustible, y regresó a Jarkov para realizar controles de seguridad y aduanas en la pista.

Los pasajeros fueron transportados luego a Novi Sanzhary y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, dijo que todos están sanos y vivirán en un centro médico cerrado administrado por la Guardia Nacional. “Los intentos de bloquear rutas, bloquear hospitales, no permitir que ciudadanos ucranianos entren a Ucrania, esto no muestra el mejor lado de nuestro carácter. Especialmente cuando considera que la mayoría de los pasajeros son personas menores de 30 años. Para muchos de nosotros, son casi como niños”.

"Medidas de seguridad sin precedentes"

"En las próximas dos semanas probablemente será la instalación más protegida del país", dijo Zelenskiy. “Las medidas de seguridad no tienen precedentes. Hemos hecho todo lo posible e imposible para garantizar que el virus no llegue a Ucrania”, agregó. La ministra de salud instó a los residentes a mostrar simpatía y apoyo a los evacuados y enfatizó que la instalación de cuarentena está en plena conformidad con los estándares internacionales. "Me sorprendió el pánico, el rechazo, los sentimientos negativos y la agresión", dijo. "Fue un shock aún mayor para las personas que fueron evacuadas de China".

Los cuidados tomados por el gobierno ucraniano fueron extremos. Se utilizaron siete micros en Ucrania, y 33 socorristas participaron en el transporte de los evacuados que llegaron de China, informó el Servicio Estatal de Situaciones de Emergencia. En el vuelo, la tripulación recibió trajes y máscaras de protección especiales, y se preparó un área especialmente equipada para los pasajeros, informó el diario local Kyiv Post.

Los evacuados, así como la tripulación de la aeronave, los médicos, los socorristas, los oficiales de aduanas y los guardias fronterizos que los acompañaron también ingresaron en cuarentena durante 14 días y toda la ropa que traían los involucrados fue incinerada. Además, el avión utilizado para transportar a los evacuados y la tripulación ya se está desinfectando. Los filtros de aire acondicionado serán reemplazados y estarán listos para volar unos días después de que termine el procedimiento.

DS