Los consejos de la Corte Suprema contra el coronavirus: no compartir mate, biromes ni celulares

Un departamento de la Corte Suprema de Argentina emitió una serie de recomendaciones a los empleados judiciales para evitar la propagación del coronavirus, aun cuando no hay ningún caso en el país, y aconsejó no compartir utensilios, entre ellos el celular y el mate. "No compartir vasos, utensilios, alimentos, mate y celulares", es una de las pautas que estableció en una resolución el Departamento de Medicina Preventiva y Laboral de la Corte Suprema.

El máximo tribunal también recomendó a los trabajadores del sector que se vacunen del virus de la influenza y del neumococo en los casos indicados por los médicos. Asimismo, la resolución pide que se adopten medidas de higiene, que las personas se cubran la boca al toser y que estornuden con un pañuelo o con el ángulo del codo. Sugiere, además, diversas pautas de limpieza, y además recomendó en los lugares de trabajo "evitar compartir las lapiceras, lápices, biromes".

Estas son las recomendaciones que da:

Vacunación virus de influenza y vacunación para neumococo, según indicaciones médicas.

Higiene: lavado de las manos frecuentemente con jabón en gel alcohol en gel, así como después del contacto físico antes después de comer.

Cubrirse la boca al toser estornudar, con un pañuelo desechable con el ángulo del codo.

No compartir vasos, utensilios, alimentos, mate y celulares.

Servicios de mantenimiento limpieza:

Mantener permanentemente limpios los lugares de trabajo y áreas comunes.

Realizar la limpieza de los filtros de aire acondicionado en forma frecuente.

Ventilar los ambientes en forma regular, durante unos minutos, al llegar, cada tres horas

Poner disposición de los empleados, suficientes productos para la higiene de manos jabón líquido, jabón sin enjuague antibacterial, alcohol en gel, toallas, pañuelos desechables cestos con bolsas de plástico.

Mantener limpio el baño realizar una limpieza frecuente de las canillas del botón de descarga del inodoro. Colocar un cesto para ¡descartar toallas de papel.

Evitar compartir las lapiceras, lápices, biromes, etc.

"Esperamos que estas medidas contribuyan a llevar tranquilidad y seguridad a los empleados del Poder Judicial de la nación", expresó el organismo, que justificó estas medidas "dado que por la jurisdicción de los tribunales de primera instancia de competencia federal a menudo tienen contacto con personas extranjeras", por lo que "se recomienda que consideren las medidas de prevención de enfermedades respiratorias especialmente con los viajeros desde China (Wuhan)".

China informó en diciembre de un brote de neumonía causada por una nueva cepa de coronavirus en la ciudad de Wuhan, capital de Hubei, desde donde se propagó a más de 25 países. El 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud decretó una emergencia internacional por la propagación del nuevo coronavirus, al que llamó COVID-19 y que ya infectó a más de 75.000 personas a escala global y causó más de 2.000 fallecidos. Hasta el momento, no se detectó ningún caso en Argentina.

DS