Habla el youtuber argentino que viralizó desde China el reclamo del Coronavirus: "Es desolador"

Natalie Rodgers

"El video fue, obviamente, lo que permitió que esta gente pueda evacuarse hacia Ucrania, no me quedan dudas", aseguró Pablo Levinton Fruchtengarten, creador del canal de Youtube Un Topo por el Mundo, en una muestra clara de cómo las redes sociales se han convertido en medios de comunicación de alto impacto capaces de influenciar y apresurar decisiones políticas.

Todos lo conocen como Topo, es argentino, tiene 32 años y es economista. Vivió en Buenos Aires hasta septiembre de 2017, cuando se instaló en el distrito de Chaoyang en Beijing tras conseguir una beca para cursar una maestría de economía en la Universidad China de Geociencias, en donde se encuentra realizando una tesis sobre cómo la tecnología china puede ayudar a resolver la crisis energética argentina.

Mientras estudia, disfruta de realizar tours por la ciudad como hobby y crea contenidos para su canal de Youtube: planifica, graba, edita y publica. Todo lo hace él, a veces lo acompaña un amigo, y otras tantas recibe recomendaciones sobre edición de una amiga que estudia cine y está varada en Beijing.

Con la aparición del brote infeccioso del coronavirus, las reuniones con compañeros de la maestría comenzaron a realizarse de manera virtual, no pudo continuar con los tours y se abocó especialmente a la realización de videos para mostrar las dificultades y situaciones que se atraviesan a diario en China.

—¿Cómo es un día típico ahora?

—Paso casi todo el día en casa, estoy dedicándome bastante a transmitir lo que sucede y salgo para hacer algunas tomas e ir a comprar insumos. De hecho, trato de no salir mucho, especialmente porque ver a Beijing asolada es una imagen muy deprimente.

—¿Es verdad que escasean los barbijos?

—Los barbijos no están agotados, sino que hay menor cantidad y los que se consiguen están a precios exorbitantes, antes un barbijo costaba 10 yuanes (1,5 dólares) y ahora el más barato lo conseguís al doble. Hay entidades gubernamentales que reparten

barbijos de manera gratuita para las personas con mayor riesgo. No falta absolutamente nada. De todas maneras, como buen previsor, compré alimentos para las próximas dos semanas.

—¿Cómo se siente vivir en una ciudad fantasma?

—No hay pánico, hay mucha tranquilidad. pero uno termina sintiendo ese vacío existencial. Yo soy una persona muy social y que sale mucho a la calle, me gusta ir a tomar algo con amigos. Y hoy en día la mayoría de amigos y conocidos se fueron y con los que quedan no nos podemos juntar en nuestras casas porque está bloqueado el acceso a personas que no sean residentes. Si queremos ir a un bar o a un restaurante, es difícil. Están casi todos cerrados y por más que queden pocos abiertos, ir a la zona donde sucede la vida nocturna y verla tan vacía es desolador. Genera una sensación de soledad muy grande.

—¿Tenés intenciones de irte de China por esta situación?

—No, para nada. Tengo un viaje previsto en marzo, que ya lo había reservado hace 3 meses y espero que no me cancelen el vuelo. De todas maneras, si consigo viajar, estaré afuera tan sólo 2 semanas y luego regresaré a Beijing.

—¿Cómo decidiste crear Un Topo por el Mundo?

—La idea me la dio un amigo antes de venir a China, me dijo “vas a vivir situaciones increíbles”, si lo contás nadie te va a creer, tendrías que filmarlas y subirlas a Youtube. Mis amigos me dicen “el Topo”, iba a estar viviendo en China, pero dando vueltas por el mundo… Hice un primer capítulo, muy básico y con una edición horrenda, le gustó a mis amigos y a los 10 días hice otro… Y de a poco nació esta pasión.

—¿Cuál es la respuesta de la gente? ¿Cómo lidiás con los comentarios negativos?

—Hasta el momento previo del coronavirus, el apoyo era unánime, la mayoría eran amigos o amigos de amigos, o bien gente que me encontraba por temas de interés común. A partir de esta situación, empezó a seguirme bastante gente que es totalmente desconocida y en consecuencia vinieron los que se conocen en este rubro como “haters”. Personalmente, no me afecta. Mi filosofía es la del Quijote “Ladran Sancho, es señal que cabalgamos”, y la verdad que no se puede hacer un contenido que le guste a todos. El que quiere que lo vea y el que no, que mire a personas políticamente correctas.

—¿Cómo te contactaste con los argentinos que pedían ayuda para volver a Argentina y hacer el video?

—Tenemos un grupo de argentinos en WeChat, el WhatsApp de China. Ahí estamos muchos de los argentinos que residimos en el gigante asiático. Ellos me contactaron porque querían difundir este mensaje. Con la mayoría no nos conocemos en persona, nos pusimos a trabajar todos juntos y en una tarde hicimos todo: el guión, cada cual su filmación y la edición del video. La unión hizo la fuerza y logramos llegar con el mensaje.

—Publicaste el video el viernes 14 de febrero, se viralizó velozmente y al día siguiente la Cancillería anunció que serían evacuados hacia Ucrania. ¿Qué influencia creés que tuvo el video?

—A la media hora de haberlo subido, ya estaba en todos los canales, el teléfono me estallaba y todos los medios querían comunicarse conmigo. Hasta ese momento, no se había podido resolver nada, y el paso mediático fue lo que terminó logrando que algo suceda.

Pablo relata que la epidemia cambió mucho su vida, que lo hizo "visible" pero que también lo condicionó. "Me dio una responsabilidad importante, mostrarle a mí país y también a los hispanohablantes en general cómo es la realidad que estamos viviendo y desmentir muchos de los rumores que circulan por las redes", enfatizó este joven soñador, que desde la viralización del video recibe miles de mensajes a diario, entre agradecimientos, consultas, palabras de aliento y también algunas críticas.

Planifica finalizar sus estudios en julio de 2021, trabajar sobre temas asociados a China y Argentina en el ámbito económico, viajar por diferentes países y hacer videos hablando sobre economía in situ. Y muy especialmente, sueña con continuar creando contenidos que marquen hitos de inflexión a través de su canal de Youtube, tal como sucedió con el video que realizó para “hacer ruido” y lograr la repatriación de argentinos "atrapados" en la provincia de Hubei, el epicentro del coronavirus.

No todos pudieron ser trasladados todavía lamentablemente. Solo 8 de los 14 están siendo parte de la evacuación hacia Kiev, donde serán puestos en cuarentena por 2 semanas, por cuestionables internas políticas ajenas a los gobiernos de China y Argentina. Pero, sin duda, el video del “Un Topo por el Mundo”, un canal con menos de 4000 suscriptores, ha logrado el importante cometido de que estos casos cobren visibilidad pública y sean insertados en la agenda de los medios, impactando de manera directa en importantes decisiones políticas.



—¿Tu lugar ideal para vivir? “Mi proyecto es conocer el mundo, siempre digo que voy visitando ciudades hasta que encuentre una que sea más linda que Mar del Plata. El día que la encuentre, allí me quedaré".