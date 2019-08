Ocho heridos y miles de evacuados en Siberia por la explosión de un arsenal militar

Ocho personas resultaron heridas y al menos 11 mil fueron evacuadas en Krasnoyarsk (Siberia), tras varias explosiones provocadas por un incendio en un depósito de municiones militares.

Las detonaciones, cuyo origen no pudo ser explicado, comenzaron en horas de la mañana local en un depósito de carga de polvo de propulsor de artillería en una unidad militar cerca del pueblo de Kamenka, precisó el comunicado publicado en la página oficial del gobernador de la región de Krasnoyarsk, Alexander Uss.

En tanto, los servicios de emergencias locales iniciaron la evacuación de personas en un radio de 20 kilómetros en torno al lugar de las explosiones. La zona de evacuación se podría extender hasta las afueras de la ciudad de Áchinsk, la más próxima al destacamento, según la agencia de noticias rusa TASS.

"Los distritos están dentro de la zona de impacto y están siendo evacuadas", informaron fuentes municipales. En ese sentido, manifestaron que los edificios residenciales fueron dañados a raíz de las explosiones. "Las ventanas quedaron destrozadas por la onda expansiva y el territorio [de la base militar] ha sido acordonado", informaron.

En tanto, gobernador Alexánder Uss, no descartó que el fuego pueda extenderse. "El radio de la zona peligrosa no está determinado completamente", dijo en declaraciones a la prensa y agregó: "Depende de la clase de municiones que puedan estallar". Las instalaciones en llamas albergan cerca de 40.000 proyectiles de artillería.

En medio del estupor, testigos publicaron en internet videos en los que se podía ver una espesa humareda elevándose por encima de un bosque ubicado al lado del depósito.

De acuerdo al sitio Russia Today, el Ministerio de Defensa ruso envió robots bomberos Urán-14 al foco del incendio. Por su parte, Ferrocarriles de Rusia restringió la circulación de trenes por el tramo afectado.

"Ocho personas, tres hospitalizadas, cinco pacientes ambulatorios", aseguraron desde el hospital local al TASS. Todas las personas heridas tienen "quemaduras leves" y han sido asistidas en el lugar, con lo cual "no necesitan ser hospitalizadas", agregaron.

