The New York Times dice que es "comprensible" que los países resistan las demandas de Pfizer

En un contexto actual marcado por el avance de la vacunación contra el Covid-19 y las negociaciones entre los países y los laboratorios, las miradas volvieron a Pfizer y sus demandas a la hora de firmar contratos. El diario The New York Times publicó un editorial al respecto y consideró “comprensible” que algunos países no hayan firmado bajo esas condiciones.

La vacuna estadounidense es la segunda más aprobada en todo el mundo, luego de la de AstraZeneca, pero varios países aún no pudieron comprarla por las complicaciones en los contratos con el laboratorio estadounidense.

En ese marco, el artículo titulado “The world needs many more Coronavirus vaccines” (El mundo necesita muchas más vacunas contra el coronavirus) señala: "Según los informes, Pfizer no solo ha buscado protección de responsabilidad contra todos los reclamos civiles, incluso aquellos que podrían resultar de la propia negligencia de la compañía, sino que ha pedido a los gobiernos que aporten activos soberanos, incluidas sus reservas bancarias, edificios de embajadas y bases militares, como garantía contra juicios".

Al respecto, sostiene que “es comprensible que algunos países se hayan resistido a tales demandas", y que, como resultado, “el ritmo de los acuerdos de compra se ha desacelerado”.

Acusan de "bullying" a Pfizer por la provisión de vacunas en Argentina y Latinoamérica

En ese punto, la nota editorial cita el informe de The Bureau of Investigative Journalism, que reveló que Pfizer fue acusado de "hacerle bullying" a los gobiernos latinoamericanos en las negociaciones de la vacuna contra el COVID-19.

Según la investigación, las demandas de Pfizer retrasaron tres meses el acuerdo por la vacuna y ni Argentina -que participó de la Fase 3 del ensayo- ni Brasil llegaron todavía a un acuerdo nacional.

Funcionarios de Argentina y de otro país latinoamericano, que el Bureau no pudo revelar porque firmaron un acuerdo de confidencialidad con Pfizer, le dijeron al organismo periodístico mundial que los representantes de la compañía le exigieron a los gobiernos una indemnización adicional contra cualquier reclamo civil que los ciudadanos pudieran presentar si experimentaban efectos adversos después de la vacuna.

Pfizer le habría solicitado a Argentina y a Brasil la constitución de activos soberanos como garantía para cubrir posibles costos legales futuros. Un funcionario del país no identificado -que participó de las negociaciones- describió las demandas de Pfizer como "bullying de alto nivel" y dijo que el gobierno parecía un "rehén" que tiene que "pedir rescate" para poder acceder a las vacunas que salvan vidas.

Cabe recordar que en febrero pasado, cuando todavía no había estallado el escándalo del Vacunatorio VIP, el entonces ministro de Salud, Ginés González García, explicó ante la Cámara de Diputados por qué se trabaron las negociaciones: Pfizer "se portó muy mal" con el Gobierno, sostuvo entonces el funcionario.

Argentina reabre negociaciones con Pfizer

El Gobierno nacional anunció este martes 27 de abril que retomará las negociaciones con Pfizer. La asesora presidencial Cecilia Nicolini confirmó que Argentina volverá a negociar para adquirir las dosis de ese laboratorio.

Asimismo, destacóque "tiene que haber acuerdo entre las partes", lo que significa "tener una propuesta interesante para el país de entrega en tiempo y forma de esas vacunas", agregó. "En general seguimos dialogando y en cuanto podamos firmar nuevos contratos lo anunciaremos", dijo Nicolini.

AG CP