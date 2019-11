Tenía 3 años y fue apuñalado por el exnovio de su madre mientras dormía

Un nene de 3 años fue asesinado a puñaladas por el exnovio de su madre. El terrible hecho se produjo en Canadá el miércoles 30 de octubre, y para los investigadores el crimen fue por venganza contra la mujer. Hunter Straight-Smith dormía en su casa ubicada ubicada en Pritchard Avenue, Winnipeg, cuando fue atacado por el hombre, identificado como Daniel Jensen, de 33 años. Por las heridas que le ocasionó, el menor sufrió un daño cerebral severo, según consignó el sitio The Sun.

Los investigadores creen que el agresor habría discutido con la mamá del nene, Clarice Smith, y que en un momento de la disputa lo atacó. Luego de esto, el chico fue trasladado a un hospital y permaneció tres días internado. El sábado 1 de noviembre los médicos le informaron a la familia que el chico no iba a sobrevivir, por lo que debieron tomar la decisión de desconectarle el respirador.

Para los especialistas que trabajan en el caso, Jensen tenía toda la intención de asesinar al pequeño como venganza contra su expareja, quien había terminado la relación con él hacía unos meses. El jefe de la Policía local, Rob Carver, precisó en declaraciones a la prensa local: "La familia tiene que vivir con eso todos los días y lo hará por el resto de sus vidas".

En ese sentido, la autoridad agregó: "Las personas en la comunidad que tal vez ni siquiera hayan conocido al individuo pero que viven allí están traumatizadas cuando saben que alguien ha muerto en su cuadra, en su calle o en su comunidad. Creo que afecta a todos los que lo escuchan de diferentes maneras".

Bianca Smith, una de las tías de Hunter, escribió en una publicación de Facebook: "Mi vida cambió para siempre. No creo que esto me haya golpeado todavía y no sé cómo voy a manejar esto cuando esto ocurra". Y acotó: "No tengo palabras para describirlo. Nada como esto ha sucedido en la familia. Es difícil, muy difícil para todos".

Jensen fue detenido y enfrenta cargos de asalto agravado y asesinato. Además, el hombre había está acusado de haber agredido a su expareja días atrás en un bar.

Recuerdo. Cuando el nene estuvo internado, un grupo de vecinos, amigos y también familiares suyos, se reunieron en las afueras del centro de salud para realizar una vigilia y pedir por su recuperación, algo que finalmente no sucedió.

