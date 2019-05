Donald Trump afirma que si Teherán ataca a Estados Unidos "será el fin de Irán"

El presidente estadounidense Donald Trump hizo una dura advertencia a Irán este domingo 19 de mayo, sugiriendo que será destruido si ataca los intereses de Estados Unidos, en el punto más alto de las tensiones entre ambos países desde el restablecimiento de las sanciones económicas en noviembre. "Si Irán quiere pelear, ese será el fin oficial de Irán. Que nunca vuelva a amenazar a Estados Unidos", escribió Trump en Twitter.

La relación se tensó particularmente en las últimas semanas, en las que Estados Unidos reforzó su presencia militar en el golfo Pérsico para aumentar la presión sobre el gobierno de Teherán, al que acusa de preparar ataques contra sus intereses en la región. La Casa Blanca envió portaviones y bombarderos B-52, en respuesta a supuestas fotografías que mostraban que Irán había cargado misiles en pequeñas embarcaciones. Además, Estados Unidos retiró a su personal diplomático no imprescindible de Irak, citando amenazas de grupos armados iraquíes respaldados por Irán.

Pese a la escalada, Trump intentó generar una instancia de diálogo el jueves, que Irán rechazó. El domingo, un cohete Katyusha fue disparado contra la Zona Verde en Bagdad, que alberga instituciones gubernamentales y embajadas, incluida la estadounidense. No quedó claro quién estuvo detrás del ataque.

If Iran wants to fight, that will be the official end of Iran. Never threaten the United States again!