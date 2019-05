Aumenta la presión de Trump sobre Irán, pero Teherán no cede

En dos años como presidente, Donald Trump construyó una estrategia de política exterior aplicando la mayor presión posible sobre sus enemigos –e incluso, algunos aliados–, a fin de que se dobleguen a la voluntad de Estados Unidos.

Venezuela, Corea del Norte e Irán han sido objetivos del enfoque de "máxima presión" de la administración. Bajo Trump, las sanciones de EE.UU. tuvieron un efecto notable: la economía golpeada de Venezuela está más aislada que nunca; Irán ha visto caer sus ventas de petróleo en picada y Corea del Norte tuvo dificultades debido a la escasez de combustible y electricidad que impiden la producción.

Sin embargo, ningún adversario ha cedido. Entonces, ¿qué puede hacer Estados Unidos ahora que no sea una guerra? "Como gran potencia, EE.UU. tiene muchas opciones", asegura Jonathan Alterman, director del Programa de Medio Oriente en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. "A la vez, no obstante, otros países también tienen muchas opciones, y el gobierno a veces parece sorprendido de que no se sometan simplemente al poder superior de EE.UU.", consideró.

El desafío al que se enfrenta EE.UU. y la soledad de su campaña se pusieron de manifiesto durante la parada apresurada del secretario de Estado, Michael Pompeo, en Bruselas esta semana, cuando se reunió con los ministros de Relaciones Exteriores de Reino Unido, Francia y Alemania para resaltar la urgencia de la amenaza que representa Irán. Pero los líderes europeos expresaron abiertamente su exasperación con el enfoque de EE.UU. hacia Irán.

’A corto plazo, desconsiderado’

"Tengo que decir que este es un ejemplo angustiante del unilateralismo estadounidense. A corto plazo, es desconsiderado de los intereses" de algunos de sus aliados más cercanos, dijo el viceministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Niels Annen, durante un discurso en Berlín. “La situación actual en la región, damas y caballeros, es extremadamente peligrosa", sostuvo.

Los comentarios de Annen reflejaron cómo las metas de EE.UU. se han visto afectadas por su uso consistente de tácticas de mano dura con países cuyo apoyo necesita más adelante para enfrentar a sus adversarios. Aliados como Canadá, Francia, Reino Unido, México y Alemania han sido criticados públicamente por no responder a las solicitudes de EE.UU. sobre temas clave, solo para ser cortejados por otros.

Un alto funcionario de la administración, quien pidió no ser identificado por tratarse de asuntos internos, dijo que había dos maneras de leer la respuesta de los europeos en Bruselas; o no creen en la evaluación de EE.UU. de las nuevas amenazas de Irán y quieren controlar los impulsos del gobierno; o la situación es exactamente la opuesta: creen las amenazas, pero no quieren admitirlo públicamente por temor a impulsar una posible confrontación militar.

Tres días después de la visita de Pompeo, sin embargo, el secretario de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, Jeremy Hunt, tuiteó: "Compartimos la misma evaluación de la mayor amenaza que representa Irán".

.@SecPompeo and I discussed #Iran last week in London and again in Brussels on Monday. We share the same assessment of the heightened threat posed by Iran. As always we work closely with the US 🇬🇧 🇺🇸