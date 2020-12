Trump concede un festival de indultos a su entorno antes de dejar el poder

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un festival de indultos en el ocaso de su presidencia. El republicano concedió el martes el perdón a dos personas vinculadas en la trama rusa y a ex contratistas militares de la compañía Blackwater, condenados por una matanza de civiles en la guerra de Irak. La decisión de Trump no es nueva. En lo que va de su mandato, indultó a sesenta personas, varias de ellas de su entorno, como el estratega político Roger Stone y Michael Flynn, ex asesor de Seguridad Nacional.

La Casa Blanca informó el martes que Trump había indultado a quince personas y conmutado todas o parte de las sentencias a otras cinco. Se concedió un indulto completo a George Papadopoulos, un ex asesor de campaña que admitió haber mentido a los investigadores federales sobre sus contactos con los rusos.

George Papadopoulos y Nicholas Slatten.

Papadopoulos era miembro del panel asesor de política exterior cuando Trump se candidateó a la presidencia en 2016. En octubre de 2017 se declaró culpable de mentir al FBI sobre haberse contactado con un académico que prometió ponerlo en contacto con altos funcionarios rusos. Cooperó con los investigadores dirigidos por el fiscal especial Robert Mueller, que llevó a cabo una investigación de dos años sobre la supuesta colusión entre la campaña de Trump y Rusia. “El perdón ayuda a corregir el mal que el equipo de Mueller infligió a tanta gente”, afirmó la Casa Blanca en un comunicado. Otro indulto completo fue concedido a Alex van der Zwaan, un abogado holandés que también fue condenado en relación con la investigación de Mueller.

El fiscal Robert Mueller dice que su investigación no exonera a Donald Trump

Además, Trump indultó a cuatro contratistas militares condenados por el asesinato de iraquíes en 2007. Entre los cuatro guardias de la empresa de seguridad de Blackwater está Nicholas Slatten, que había sido condenado a cadena perpetua por abrir fuego en la concurrida Plaza Nisur de Bagdad, en un sangriento episodio que causó un escándalo internacional y aumentó el resentimiento iraquí por la presencia militar estadounidense. La balacera dejó catorce civiles muertos, entre ellos mujeres y niños, y 17 heridos.

Los iraquíes reaccionaron este mi´recoles con indignación por la decisión de Trump. “Perdí toda esperanza hace mucho tiempo”, dijo a la AFP Fares Saadi, el oficial de policía que investigó los tiroteos en la plaza Nissour. “Lo recuerdo como si fuera ayer. Recogí a la gente, la llevé al hospital, tomé declaraciones, pero sabía que no veríamos justicia”, dijo.

Los indultos mencionados no serían los últimos que Trump firmaría antes de dejar el Salón Oval. Según informó la prensa estadounidense, estaría analizando otros de impacto más grande. Según publicó The New York Times, el presidente evalúa otorgarle inmunidad al príncipe Mohamed Bin Salman, heredero al trono en Arabia Saudita, en una causa que investiga un supuesto intento de asesinato a un ex agente de inteligencia saudita en Canadá. Si se concreta ese indulto, el MBS podría beneficiarse en otro expediente que investiga el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, descuartizado en el consulado saudita en Estambul.

The New York Times también informó que Trump debatió con sus asesores la posibilidad de emitir perdones preventivos a sus hijos, su yerno Jared Kushner y su abogado, Rudy Giuliani. Pero lo más llamativo es que el presidente también habría consultado sobre la posibilidad de indultarse a sí mismo por cualquier delito del que pueda ser acusado tras su salida del poder.

CP