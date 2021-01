Twitter bloqueó la cuenta de la vacuna rusa Sputnik V por sospechas de hackeo

Desde la cuenta oficial de Twitter de la vacuna Sputnik V comunicaron este jueves 14 de enero que, por unas horas, la red social les bloqueó el usuario por una alerta de “posible violación de seguridad”, localizada en Estados Unidos.

"La cuenta de Sputnik V en Twitter está bloqueada. Estamos aclarando las circunstancias de lo sucedido", había anunciado el Fondo de Inversión Directa de Rusia, responsable de la vacuna, mediante un comunicado. En la cuenta @sputnikvaccine se difunde información sobre el desarrollo de la vacuna rusa.

Luego, una vez solucionado el inconveniente, desde el propio usuario cuenta aclararon: "Twitter restableció el acceso a la cuenta @sputnikvaccine y explicó que la cuenta fue restringida debido a una posible violación de seguridad desde Virginia, Estados Unidos. Gracias Twitter!".

En ese marco, agregaron: "Por favor, síganos para ver cómo #SputnikV lucha contra el Covid-19, salva vidas y restablece economías", publicaron ya con la cuenta recuperada.

Twitter restored access to @sputnikvaccine account and explained that they restricted the account due to a possible security breach from Virginia, USA. Thank you, @Twitter ! Please follow us to see how #SputnikV fights #COVIDー19 , saves lives and restores economies. pic.twitter.com/tsnOGgKNnz

Desde la cuenta de esta red social, donde tienen más de 25 mil seguidores, el Fondo de Inversión de Rusia ha informado en los últimos meses las noticias más importantes sobre la vacuna, los acuerdos alcanzados para distribuirla en diferentes partes del mundo, y los avances en la cooperación con otras investigaciones internacionales, como en el caso del laboratorio AstraZeneca.

El 12 de enero pasado, se hicieron eco de la publicación de Aerolíneas Argentinas, en la que confirmaban la partida del segundo vuelo este jueves, con destino a Moscú, para traer otras 300 mil dosis de la Sputnik V.

Argentinian Airlines: On January 14 at 9:00 p.m. one of our A330s departs from Ezeiza airport to Moscow to pick up another 300,000 doses of the #SputnikV vaccine and bring it to the country. We are at the service of all Argentinians to defeat #Covid19. https://t.co/04M8v18KNh