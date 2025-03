"Un alfiler en medio del océano": cómo es la agencia nuclear de la ONU que halló al submarino ARA San Juan 

"Aquí hay un alfiler en medio del océano, busquen allí", fue la instrucción que dio la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO, en inglés) al gobierno argentino cuando buscaba desesperadamente al submarino ARA San Juan en 2017.

La organización dedicada a prevenir explosiones atómicas logró detectar un movimiento inusual en el Atlántico Sur gracias a su sistema global de monitoreo de explosiones; lo que permitió localizar con una precisión inédita al submarino de la Armada Argentina que fue intensamente buscado durante un año. Pero lo que pareció un milagro fue, en realidad, producto de la cooperación multilateral impulsada por esta agencia de la ONU encargada de disuadir a los estados y así prevenir pruebas nucleares secretas bajo el mar.

"Pudimos aportar información sobre una anomalía que indicaba dónde pudo haber implosionado el submarino, y fue hallado a menos de 20 kilómetros de ese punto", dijo Robert Floyd, director ejecutivo de la CTBTO.

Dr Floyd, director general de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares.

Floyd, un diplomático experto en desarme y director ejecutivo de la organización desde 2021, visitó Buenos Aires y habló en exclusiva con PERFIL sobre el liderazgo de Argentina en materia de no proliferación nuclear, un área que por ahora no sufrirá la motosierra de Javier Milei en Cancillería. Desde la oficina del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), destacó y anticipó la llegada del argentino Rafael Grossi el próximo martes, quien dirige la Agencia Internacional de Energía Atómica (AEIA) encargada de fomentar el uso pacífico de la energía nuclear.

Además, Floyd detalló el impacto de su organización en la seguridad global, resaltando la caída drástica de pruebas nucleares (con la excepción de Corea del Norte), y reforzando el pedido para aquellas potencias nucleares que aún no han ratificado el tratado (Estados Unidos, Rusia, China, Israel. Irán y Egipto) o firmado (Pakistán, India y Corea del Norte) lo hagan para que entre en vigor "por el bien de la humanidad".

"Nadie se atrevería a pensar que se puede realizar una prueba nuclear submarina sin ser descubierto. Por eso es tan poderoso lo que hacemos", dijo. El científico de origen australiano bordó, desde varias aristas, un tema crucial en un contexto de alta competencia geopolítica donde las amenazas nucleares son moneda corriente y el riesgo del "botón nuclear" creció exponencialmente.

Entrevista completa a Robert Floyd, director de CTBTO

― Doctor Floyd, ¿por qué decidió visitar Argentina?

Esta es la segunda vez que visito Argentina como presidente de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (OTPCE), una organización que implementa la prohibición de los ensayos nucleares en todo el mundo mediante una red de más de 300 instalaciones en todo el mundo podría detectar una explosión nuclear en cualquier lugar y en cualquier momento.

Argentina apoya firmemente nuestro tratado y nuestra organización. De hecho, alberga nueve instalaciones diferentes en nuestro sistema internacional de monitoreo, la mayor cantidad en toda América Latina y el Caribe. Su personal es técnicamente excelente y transmiten datos de manera excepcional. Así que estoy aquí para agradecer al gobierno de Argentina, a los operadores y al personal técnico que trabajan con nosotros para hacer de este planeta un lugar más seguro y protegido con menor riesgo de guerra nuclear.

―¿Cómo fue la interacción con el gobierno argentino durante la búsqueda del submarino ARA San Juan?

Lamentablemente el submarino San Juan se perdió en 2017. Fue trágico, pero lo positivo es que pudimos aportar información sobre una anomalía que indicaba dónde pudo haber implosionado. Dimos esa información al gobierno y la Armada Argentina la utilizó y el submarino fue hallado a menos de 20 kilómetros de ese punto en pleno Atlántico Sur.

Usando los datos de dos estaciones, les dijimos "aquí hay un alfiler, como se hace hoy en día en Google Maps. Aquí hay un alfiler en medio del océano, busquen allí". Esto es asombroso por varias razones. Las estaciones que captaron los sonidos en el océano indicaron que algo estaba sucediendo con el submarino. Estaban ubicadas a más de 5.000 kilómetros del lugar y logramos señalar con precisión la zona de la implosión.

Les brindamos un cierre a las familias. Aunque me hubiera encantado que la búsqueda y el rescate hubieran sido exitosos, no fue así, pero al menos pudimos ayudar a cerrar el capítulo. Hace dos años, en Argentina, el entonces canciller Santiago Cafiero me entregó una placa de agradecimiento, que llevé al personal de nuestra organización. Fue muy conmovedor ver el reconocimiento de Argentina. Me complace que los datos que recopilamos para detectar explosiones nucleares puedan servir para otros fines.

Dos centrales de CTBTO permitieron localizar la ubicación de los restos del submarino ARA San Juan estando a 5.000 km del lugar.

― El hallazgo resulta clave para mostrar cómo el trabajo de las instituciones multilaterales pueden afectar la vida cotidiana. En este caso, llevarles consuelo a las familias de los submarinistas argentinos.

Absolutamente. Si bien no dirigía la organización en ese momento, estoy muy orgulloso y satisfecho de que se haya ayudado a esas familias en su duelo.

Permítame darle un detalle más para que conste respecto al trabajo de la organización. El submarino no explotó sino que implosionó. Fue una especie de erupción que, con la presión del agua en profundidad, prácticamente aplastó al submarino desde adentro y no se pudo hacer nada. Pero una implosión no produce una señal de vibración fuerte como una explosión, que crea ondas de presión que son fácilmente detectables. Por eso es aún más notable que nuestras estaciones y la central hidroeléctrica hayan detectado la ubicación precisa del submarino a partir de señales tan tenues.

― Es un ejemplo interesante sobre el valor del trabajo de la organización.

Sí y tenemos confianza en que podemos detectar cualquier pequeña señal en la inmensidad del océano y saber dónde ocurre. Si un país detona un arma nuclear bajo el mar, se produciría una explosión con fuertes ondas de presión que atravesaría el océano. De esta forma, nadie se atrevería a pensar que se puede realizar una prueba nuclear submarina sin ser descubierto. Por eso es tan poderoso lo que hacemos.

La misión es prevenir ensayos nucleares secretos bajo el océano.

Las circunstancias en las que se utilizan nuestros datos sirven para recordarle a los estados que piensen en probar una nueva arma ya que no podrán hacerlo en secreto sino que será a plena luz del día. Porque lo mostrará nuestro sistema. Creo que eso genera que muchos estados que consideran la posibilidad de desarrollar armas nucleares decidan no hacerlo.

― Sumado a que todavía nos regimos por la doctrina de la destrucción mutua asegurada (MAD, en inglés), presente entre los líderes mundiales. Es decir, las pruebas de armas nucleares siguen siendo un tema de debate pese a la gravedad del asunto.

Es posible que algunos se vean limitados por esa doctrina. Es un tema de debate y uno muy importante en este momento de la historia. Algo que preocupa es que algunos estados incluso hablan de usar armas nucleares, eso no es bueno. Otros hablan de pruebas y tampoco lo es. Así que nuestro tratado está constantemente trabajando contra esos escenarios por el bien de toda la humanidad.

― A pesar de las diferencias de criterios entre varios países nucleares, ¿existe un consenso general en torno al tratado?

Tenemos 187 Estados que han firmado el tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares, de un total de 196. Solo nueve no lo han firmado, pero un par lo harán el próximo año, superando los 190. Es casi universal. Incluso quienes no lo han firmado, todos -excepto quizás Corea del Norte-, siguen comprometidos a no realizar pruebas nucleares, es como una norma que está sólida a nivel mundial. Antes de 1996, se realizaron más de 2000 pruebas; desde entonces, solo 10, y en este siglo, seis, todas por un solo Estado: Corea del Norte. Así que prácticamente se cierra el grifo en lo que respecta a las pruebas de armas nucleares, que han tenido un éxito rotundo.

El tratado ha sido un éxito al persuadir a los Estados. Apreciamos el compromiso político de quienes poseen armas nucleares y asumieron no realizar pruebas. Es maravilloso y esperamos que se mantenga. Para su entrada en vigor, nueve Estados deben ratificar. Será un esfuerzo coordinado, y esperamos con interés el día en que eso suceda para activar plenamente el sistema de verificación.

El sistema de monitoreo de ensayos nucleares de CTBTO tiene más de 300 centrales en todo el mundo.

―¿Cómo ha evolucionado el sistema internacional de monitoreo?

Los científicos tardaron décadas en determinar si era factible establecer un sistema de monitoreo global que garantizara la detección de explosiones nucleares en cualquier lugar y momento. Para mediados de los 90, la ciencia había avanzado lo suficiente para adaptarse a la tecnología disponible: 321 estaciones de distintos tipos con cobertura global.

Se definió con precisión: tecnología sísmica para vibraciones en la corteza terrestre, hidroacústica para sonidos en el océano, infrasónica para vibraciones en la atmósfera y monitoreo de radionucleidos. Estas tecnologías, en uso desde hace 30 años, se han vuelto más sensibles, permitiendo detectar explosiones nucleares con mayor precisión. El tratado establece cuántas estaciones, de qué tipo y dónde deben ubicarse. Argentina es responsable de nueve, y lo celebramos hace dos años. La decisión es puramente científica, no política. Se basa en la necesidad de cobertura: en el hemisferio sur hay menos masas de tierra.

Mi país de origen, Australia, por ejemplo, tiene más de 20 porque no hay otras tierras en esa zona. Lo mismo ocurre con Argentina, que tiene más estaciones que Brasil por razones científicas, no por un juicio sobre la competencia del Estado. En América Latina y el Caribe hay 43 estaciones y solo faltan dos, es una región donde todos los países ratificaron todas las normas.

― Una región de paz, básicamente.

Absolutamente, la paz y la seguridad globales son un pilar fundamental en esta región, y el tratado cuenta con un apoyo excepcional. Agradezco a América Latina y el Caribe por ello. Me reuní con el viceministro de Relaciones Exteriores (Eduardo Bustamante), en un encuentro positivo y de gran apoyo. Apreciamos los esfuerzos de Argentina en materia diplomática, financiera y técnica. Sus técnicos colaboran en diversas áreas de nuestra organización, lo que valoramos enormemente.

― ¿Pudo averiguar si Argentina mantendrá el mismo compromiso, incluido el aspecto financiero?

Por supuesto, se ha acordado un apoyo sólido.

― En materia nuclear, ¿qué tan importante es el rol de Argentina a nivel mundial?

Argentina tiene una sólida y enorgullecedora trayectoria de firme defensa diplomática de la no proliferación de armas nucleares, del desarme y la eliminación de las armas nucleares. Ha habido muchos diplomáticos y líderes argentinos. Actualmente quien está haciendo un trabajo espléndido es Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, nuestra organización hermana en la ONU.

El argentino Rafael Grossi lidera la pelea global por el uso pacífico de la energía atómica desde la OIEA.

Ambas organizaciones aspiran, a través de diferentes responsabilidades, a detener la proliferación de armas nucleares y, en última instancia, a su eliminación. Pero una de las cosas que exige el tratado de no proliferación nuclear, y de la que el señor Grossi es responsable, es promover los usos pacíficos de la energía nuclear. Se trata de ayudar a los estados a utilizar la energía nuclear para la generación de electricidad, radiofármacos y productos para la salud, así como para una amplia gama de otras aplicaciones. Es una función de gran importancia.

― Usted habló sobre la importancia del multilateralismo en algún momento y con respecto al mundo de la política internacional, me gustaría cerrar con dos aspectos. Uno, si existe la posibilidad de que Washington considere ratificar el tratado bajo el segundo mandato de Donald Trump. Y, por otro lado, considerando que Rusia des ratificó el CTBT, cómo afecta esto al régimen de no proliferación a nivel mundial.

Son dos grandes preguntas. El multilateralismo es sumamente importante porque solo cuando los Estados trabajan juntos podemos abordar algunos de los desafíos globales que enfrentamos, y la no proliferación y el desarme nuclear son sin duda uno de ellos.

Vemos un fuerte apoyo a nuestro trabajo; un indicador es que, en los últimos dos años, las contribuciones al presupuesto han alcanzado su nivel más alto de la historia, reflejando compromiso. Apreciamos el firme respaldo a este tratado. Durante el primer mandato de Trump, trabajamos de forma cooperativa y eficaz, ya que el tratado es valioso para EE.UU. Anticipamos que el mismo apoyo continuará y no hay indicios en contrario con la nueva administración.

― ¿Estados Unidos no ha recortado el presupuesto?

No, en absoluto. Han mantenido su apoyo y lo agradecemos. A nivel mundial esto es importante, incluso tras la desratificación del tratado por parte de la Federación Rusa, lo cual fue profundamente lamentable, siguieron siendo signatarios del tratado. No es exacto decir que se han retirado del CTBT. Siguen comprometidos con el objeto y el propósito del tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares. Y ojalá que así sea por mucho tiempo.