Hace tres años se desató el último capítulo de la guerra entre Ucrania y Rusia, un evento que sacudió el escenario geopolítico global con un golpe de realismo ajeno a la relativa estabilidad que había tenido Europa desde finales de la Guerra Fría. Salvando los tecnicismos, la invasión a gran escala dictada por el presidente ruso Vladimir Putin en la convulsa frontera del este ucraniano puso en jaque no solo a los aliados de la OTAN sino al orden internacional en su conjunto, particularmente tras la asunción de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

En el marco del tercer aniversario de la "operación militar" de Rusia en Ucrania, el eufemismo utilizado por el Kremlin para justificar la ruptura del marco normativo internacional, el embajador ucraniano Yurii Klymenko analizó la situación del país en un contexto crucial, marcado por el reciente acercamiento entre Trump y Putin para negociar la paz en Europa de manera bilateral, marcando un punto de inflexión en el conflicto. "La historia ha demostrado que apaciguar al agresor no conduce a la paz, sino a nuevas escaladas", aseguró.

Volodímir Zelenski aseguró que “dejaría la presidencia a cambio de que Ucrania ingrese a la OTAN”

En una entrevista con PERFIL, el representante de Volodímir Zelenski en Argentina repasó la postura ucraniana en el conflicto en medio del giro que imprimió el magnate republicano en la política exterior del principal sostén de Ucrania en su contraofensiva, que podría implicar no solo concesiones geopolíticas (y territoriales) por parte de Ucrania sino directamente una alianza inédita con Putin en detrimento de sus socios europeos.

Klymenko, que enfatizó el apoyo que recibió del presidente argentino Javier Milei en su pelea diplomática con Rusia, sostuvo que su país no hará concesiones territoriales. En esa línea, condenó el "expansionismo" de Vladimir Putin, a quien consideró un "dictador" que está "obsesionado con destruir Ucrania", considerada la "primera línea de defensa" de una Europa dependiente del tira y afloje de Washington y Moscú no solo en materia de seguridad sino comercial y energética.

¿Qué balance hace en el tercer aniversario de la guerra?

Han pasado tres años desde que la Federación de Rusia lanzó su invasión militar a gran escala de Ucrania, invasión ilegal, no provocada e injustificada que ha traído sufrimientos enormes, destrucciones catastróficas, numerosas pérdidas humanas, deportaciones forzadas y el terror contra la población civil. Sin embargp, los planes expansionistas e imperialistas del mando ruso fueron destruidos por la heroica resistencia de los defensores ucranianos y no lograron capturar Kiev "en tres días". En 2022 Ucrania liberó el 40% de su territorio ocupado temporalmente por Rusia desde el 24 de febrero de 2022. Posteriormente logró a romper el bloqueo marítimo ruso en el Mar Negro y aseguró el funcionamiento del corredor de exportación de cereales.

El 24 de febrero se cumplieron 3 años de la invasión rusa del este de Ucrania.

En 2024 Rusia internacionalizó su guerra contra Ucrania involucrando las unidades militares de Corea del Norte. Actualmente, para parar el expansionismo ruso, salvar la vida de nuestros ciudadanos y proteger el territorio de Ucrania de los ataques, las Fuerzas Armadas de Ucrania realizan una operación defensiva en las zonas designadas de la región de Kursk. Hemos resistido, seguimos en pie y continuamos luchando con determinación a un agresor que no busca la paz, sino que persiste obsesivamente en su afán de destruir Ucrania y subyugar al pueblo ucraniano.

Respecto al futuro de Europa, ¿cómo evalúa las negociaciones ruso-estadounidenses en Arabia Saudita y el hecho de que no hayan convocado a Ucrania a la mesa?

Lamentablemente, el dictador Putin, quien está en el poder desde hace 25 años, empieza a salir de años de aislamiento. Pero la naturaleza de su régimen dictatorial no ha cambiado y sus objetivos con respecto a Ucrania siguen siendo los mismos. Putin sigue tratando de manipular el mundo y es culpable de haber cometido un crimen de agresión que provocó otros crímenes de guerra y de lesa humanidad en Ucrania.

Lo único que cambió, quizás, fuera su intención de alcanzar una tregua para reagrupación de sus fuerzas y mejor preparación para otro ataque. El dictador no muestra ninguna señal, ningún interés en paz. Mientras se llevaban a cabo las negociaciones en Arabia Saudita las tropas rusas continuaban con sus ataques asesinos contra civiles ucranianos inocentes. Quisiera llamar la atención a la posición inquebrantable de Ucrania: nada sobre Ucrania sin Ucrania. Cualquier acuerdo alcanzado a espaldas de nuestro país no será reconocido por Ucrania. Cualquier solución debe respetar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, respaldadas por garantías de seguridad fiables. Solo así podríamos lograr la paz justa, duradera, sostenible e integral.

Entre la cesión de Ucrania y la "guerra comercial": Trump "se alía" a Putin y se aleja de Europa para contener a China

¿Considera que la intención de Rusia es librar una guerra contra Occidente?

Por supuesto. Rusia intenta demostrar a la comunidad mundial, sin ningún fundamento objetivo, que es capaz de competir por su reconocimiento como superpotencia, a pesar de que su situación económica es precaria. Para alcanzar su objetivo insidioso, Rusia no solo libra una guerra contra Ucrania, sino que desafía a toda la comunidad mundial y, en primer lugar, a Occidente.

Las acciones de Rusia, incluyendo la invasión a gran escala de Ucrania, sus ciberataques y los ataques contra infraestructura crítica de diferentes países, así como el uso de tácticas híbridas, buscan socavar el orden internacional basado en normas y desafiar los valores democráticos compartidos por los países occidentales. En este sentido, Ucrania está en la primera línea de defensa de la seguridad europea y global contra el expansionismo y revanchismo ruso.

Pese a que el actual presidente estadounidense ha criticado en varias ocasiones a la OTAN. ¿Ucrania sigue considerando adherirse a la alianza transatlántica bajo las mismas condiciones?

Los planes de Ucrania de ingresar en la OTAN permanecen inalterados, dado que la futura adhesión está consagrada en la Constitución de Ucrania. Nuestra membresía a pleno derecho en la OTAN es la mejor garantía de nuestra seguridad en el futuro. La OTAN es una alianza político-militar más eficaz del mundo, que al mismo tiempo debe adaptarse aún más a los nuevos desafíos de seguridad. Los estados miembros de la OTAN realmente podrían hacer más, a la luz de las amenazas existentes, asignar más recursos a la defensa. Ucrania, tras haber resistido con éxito la agresión rusa, ha adquirido una experiencia y un entrenamiento importantes. Su adhesión, en nuestra opinión, también la fortalecerá.

Yurii Klymenko, embajador de Ucrania en Argentina.

En términos geopolíticos, ¿qué escenario prevé si Ucrania se ve forzada a ceder territorio para alcanzar la paz?

La historia ha demostrado que apaciguar al agresor no conduce a la paz, sino a nuevas escaladas. Como destacó el presidente Volodímir Zelenski, cualquier concesión territorial solo incentivaría nuevas agresiones rusas en el futuro y pondría en peligro la seguridad de toda Europa. Se debe reafirmar: Ucrania nunca cederá sus territorios. Independientemente de cómo termine la actual fase de la guerra, Ucrania siempre considerará ocupados los territorios ucranianos que se encuentran temporalmente bajo el control del invasor y se esforzará persistentemente por devolverlos.

Ucrania está interesada en establecer la paz pero para dar por terminada la guerra se debe incluir las garantías fidedignas de seguridad que impidan la repetición de la agresión en el futuro. Continuará luchando por su soberanía con el apoyo de sus aliados y trabajando en implementación de las iniciativas diplomáticas, como la Fórmula de Paz del Presidente de Ucrania, que prevé, en particular, la retirada de las tropas rusas del territorio ucraniano.

Como países emergentes, Argentina y Ucrania comparten el interés de fortalecer el derecho internacional a la par de que se condene el uso de la fuerza. En ese sentido, ¿cómo evalúa la relación bilateral en los últimos tres años?

En primer lugar, me gustaría destacar especialmente el reciente dinamismo en las relaciones al más alto nivel entre nuestros Estados. Se intensificaron significativamente después de la visita del presidente de Ucrania a Argentina el 10 de diciembre de 2023 por invitación de su líder Javier Milei, quien mostró dedicación personal a la causa ucraniana, incluyendo su participación personal en la primera Cumbre de Paz en junio de 2024 en Suiza. Apreciamos mucho el apoyo de Argentina y es de suma importancia que, a raíz de este evento, Argentina se haya adherido al Comunicado conjunto sobre un marco de paz.

Volodimir Zelenski: "Trump vive en una burbuja de desinformación"

Por supuesto, todavía queda mucho por hacer en el desarrollo de las relaciones bilaterales entre Ucrania y Argentina, y estamos trabajando intensamente para lograrlo. En particular, es necesario mejorar la dinámica del comercio bilateral y la cooperación económica, que, por el momento, no corresponde a gran potencial de nuestros países. En este contexto, ambos presidentes acordaron desarrollar la colaboración económica, incluido el relanzamiento de la Comisión Mixta Intergubernamental Ucraniano-Argentina para la Cooperación Económico-Comercial. Me gustaría destacar entre los factores primordiales en el desarrollo fructífero de nuestra cooperación la presencia de numerosa diáspora ucraniana en Argentina, que, según varias estimaciones, asciende a 500 mil personas.

En su momento se especuló que Argentina habría realizado una donación de dos helicópteros a Ucrania ¿Recibió Kiev algún tipo de asistencia militar de parte del presidente Javier Milei?

Ucrania está interesada en el desarrollo integral de la cooperación con Argentina en todos los ámbitos perspectivos, incluso en el técnico-militar, reflejado en el Acuerdo intergubernamental de cooperación en esta materia presentado ante el Congreso argentino que esperamos se ratifique en el futuro próximo. Al mismo tiempo, por razones obvias, este ámbito es bastante sensible y no me gustaría especular sobre el tema por el momento.

Según la misión de observación de la ONU en Ucrania, desde febrero de 2022, el conflicto ha causado la muerte de más de 12.300 civiles, incluidos más de 650 niños, y al menos 27.800 heridos.

Volviendo al aniversario de la guerra. ¿Cree que se conoce el alcance de los crímenes cometidos por las fuerzas armadas rusas?

No existe tal crimen de guerra que los ocupantes rusos aún no hayan cometido en el territorio de nuestro país. Durante tres años de la guerra terrorista rusa, ya se han registrado más de 156 mil crímenes de guerra rusos. La guerra ha cobrado más de 14 mil vidas civiles, entre ellas de 599 niños, y ha causado heridas a más de 28 mil personas civiles. Pero lamentablemente, en este momento no conocemos todos los delitos cometidos por los ocupantes rusos desde 2014 ya que una parte de nuestro territorio aún permanece ocupada.

Milei se reunió con Trump en la CPAC y hablaron de “innovadoras reformas económicas”

Respecto a la situación de los niños ucranianos deportados y otros crímenes presuntamente cometidos, ¿qué tan probable es que el gobierno de Vladimir Putin rinda cuentas?

Todos los crímenes cometidos por los ocupantes rusos en el territorio ucraniano deben ser investigados y los autores llevados ante la justicia. Quería recordar que en marzo de 2023 la Corte Penal Internacional de La Haya emitió órdenes de arresto internacionales contra Putin, así como contra su cómplice, la Comisionada rusa para los Derechos del Niño, María Lvova-Belova, quienes están acusados ​​por deportar niños ucranianos desde los territorios temporalmente ocupados hacia Rusia.

Putin, toda su camarilla, así como sus militares involucrados tienen que asumir la debida responsabilidad por todos los crímenes cometidos en nuestro país. Esto es necesario en relación con miles de ciudadanos ucranianos torturados, mutilados, violados, asesinados y secuestrados por Rusia durante su guerra de agresión, así como para prevenir la impunidad en el futuro.

Estoy convencido de que la ley es capaz de garantizar que no solo los autores de crímenes específicos sean llevados ante la justicia, sino también los autores del crimen más grave que es el de agresión, y que da lugar a todos los demás crímenes de guerra, incluido el genocidio. Por lo tanto, Ucrania insiste en la creación del Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania, un instrumento de disuasión y de justicia que serviría a todo el mundo y que por el momento incluye a 41 países.

