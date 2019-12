Una "manito" de Donald Trump: restituyó los aranceles al aluminio y al acero de Argentina

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes 2 de diciembre, a través de dos mensajes en Twitter, que repondrá los aranceles a aluminio y al acero que su país importa de Argentina y Brasil, debido a las que las devaluaciones de las monedas afecta "los intereses de sus agricultores"

En su posteo, Trump afirmó que "Brasil y Argentina han realizado una devaluación masiva de sus monedas, lo cual no es bueno para nuestros agricultores. Por lo tanto, con vigencia inmediata, restableceré las Tarifas de todo el Acero y Aluminio que se envíe a los EE. UU. desde esos países".

El republicano luego apuntó contra la Reserva Federal, organismo presidido por Jerome Powell al que suele criticar en sus diatribas tuiteras: "La reserva también debería actuar para que los países, de los cuales hay muchos, ya no aprovechen nuestro dólar fuerte al devaluar aún más sus monedas. Esto hace que sea muy difícil para nuestros fabricantes y agricultores exportar sus productos de manera justa. Tarifas más bajas y aflojar - ¡Fed!", cuestionó el republicano.

Brazil and Argentina have been presiding over a massive devaluation of their currencies. which is not good for our farmers. Therefore, effective immediately, I will restore the Tariffs on all Steel & Aluminum that is shipped into the U.S. from those countries. The Federal....