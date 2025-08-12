Uruguay cada vez más cerca de legalizar la eutanasia en una sesión maratónica en el Congreso

Uruguay se encamina a ser el tercer país de Latinoamérica en aprobar la eutanasia después de Ecuador y Colombia donde ya es legal. Este martes, en una sesión que parece extenderse hasta la madrugada, la Cámara de Representantes oriental votará el proyecto de muerte digna, asistida por médicos, para aquellas personas que padecen de una enfermedad terminal.

De acuerdo a las previsiones, el proyecto obtendría la aprobación de ambas cámaras con el apoyo del Frente Amplio (FA), uno de los impulsores, más los votos de parte de los legisladores de los partidos tradicionales, el Colorado y el Blanco.

En una sesión en la que participan desde los balcones algunos de los pacientes que defienden el proyecto, como Beatriz Gelos, una mujer de 71 años que padece ELA (esclerosis lateral amiotrófica), se dieron debates encendidos sobre la posibilidad de habilitar legalmente el derecho a las personas a decidir sobre el fin de su propia vida.

El proyecto no contempla la posibilidad del suicidio asistido, sino que establece que “toda persona mayor de edad, psíquicamente apta, que curse la etapa terminal de una patología incurable e irreversible, o que como consecuencia de patologías o condiciones de salud incurables e irreversibles padezca sufrimientos que le resulten insoportables, en todos los casos con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida, tiene derecho a que a su pedido y por el procedimiento establecido en la presente ley, se le practique la eutanasia para que su muerte se produzca de manera indolora, apacible y respetuosa de su dignidad”.

Voces a favor y en contra en el debate

En el debate, el médico cirujano y diputado del FA, Luis Enrique Gallo, defendió la iniciativa y descartó la veracidad de lo que consideró mitos: que sociedad uruguaya no quiere la eutanasia o que la eutanasia reemplaza los cuidados paliativos.

En esa línea, Gallo presentó encuestas de los últimos cuatro años, algunas de ellas del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y la consultora Factum, favorables a la ley, e indicó “legisladores deben responder a expectativas y a la voluntad de la población”, informó el diario uruguayo El País. Además, aseguró que es una “falacia” la contraposición de los cuidados paliativos a la eutanasia. Y añadió que estas dos cosas son “complementarias” y que los cuidados paliativos son un “derecho universal”.

Por otro lado, el diputado oficialista sostuvo que “Uruguay está cansado del miedo como herramienta de control social”, indicó, y añadió: “El sufrimiento innecesario también es una forma de violencia”.

Desde la vereda contraria, una de las voces opositoras a la normativa, el blanco Andrés Grezzi señaló que todos coinciden con que las “personas puedan transcurrir el final de su vida en paz y sin dolor”. Sin embargo, remarcó que “no está bien simplificar el debate entre sufrir y morir”. Y amparó su posición en que “el médico deberá matar u ordenar matar. Quizás la expresión suene políticamente incorrecta pero es lo que dice en términos reales. La mayoría de los médicos y el personal de enfermería desconocen el proyecto, el que implica su función laboral”.

