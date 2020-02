Venezuela: más de 4.800 personas murieron por falta de médicos, medicinas y suministros

Un total de 4.858 personas murieron por causas evitables en hospitales venezolanos en los últimos 14 meses, según la Encuesta Nacional de Hospitales (ENH) de 2019. El informe subraya la falta de suministros y medicinas vitales para los pacientes y muestra que, en concreto, noviembre de 2018 se registraron 2.602 muertes cardiovasculares -infartos e insuficiencia cardíaca- y 2.256 por trauma agudo -arrollamientos, accidentes o heridos por armas-.

"Hay venezolanos que fallecen porque falta un medicamento, porque no hay un tubo endotraqueal o una unidad de diálisis aguda", ha explicado un médico internista e infectólogo, Julio Castro, integrante de la organización no gubernamental Médicos por la Salud. El estudio elaborado por la ONG apunta a un promedio 1,2 fallecidos por semana por hospital debido a causas cardíacas y 1,05 muertes semanales por trauma.



En marzo de 2019, mes del primer apagón nacional, no hubo energía eléctrica durante 507 horas si se suman las horas en los 40 hospitales observados por la ENH y se registraron 26 muertes adjudicables a la falta de energía eléctrica. El total anual de decesos atribuibles a errores eléctricos fue de 164. Las deficiencias en los servicios básicos de agua y luz persistieron durante el año y no registraron una mejoría en comparación con noviembre de 2018. "El promedio de los hospitales que reportaron desde hace un año completo fallas de agua fue el 70 por ciento", señala el estudio.

Desabastecimiento

El promedio general de desabastecimiento de insumos y medicamentos básicos en las emergencias fue de un 49 por ciento, según la ENH. Morfina, antihipertensivos y medicamentos para el asma registraron los niveles más altos de desabastecimiento. El desabastecimiento en quirófanos cerró en diciembre de 2019 en un 32,5 por ciento. El promedio de quirófanos inactivos en los centros monitoreados fue del 51 por ciento, informó Europa Press.

Castro, también profesor del instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela (UCV), ha explicado que la inoperatividad de servicios de apoyo diagnóstico de laboratorio, rayos X y ecografía marcó un promedio del 50 por ciento, mientras que la inoperatividad de resonadores y tomógrafos fue mayor a 70 por ciento.

Además, Castro señaló que la estabilidad del número de médicos y enfermeros en las áreas de emergencia está relacionada con la movilización de recursos humanos de unidades no críticas a unidades críticas. "Es probable que se estén movilizando médicos de áreas de hospitalización para poder cubrir unidades de emergencia. No hemos encontrado unidades de emergencia persistentemente cerradas por falta de personal", explicó.

De este modo, el 60 por ciento de los médicos en las emergencias son médicos residentes, en formación; el 30 por ciento son especialistas y el 10 por ciento son médicos integrales comunitarios. El informe destaca finalmente que casi la mitad de las salas de hospitalización para pacientes graves no están operativas y existen hospitales donde los pacientes deben esperar tres días en urgencias antes de ser internados.

