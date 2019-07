Video | Le pegó con una notebook en la cabeza a su pareja en el medio de un avión

Una pasajera golpeó a su pareja en la cabeza con una notebook mientras le reclamaba que había mirado a otra mujer en medio de un vuelo. La gente terminó filmando la feroz pelea y el matrimonio debió bajarse del avión. El video hizo furor en redes.

Según publicó el portal británico Daily Mail, el suceso ocurrió en un vuelo de American Airlines que realizó el tramo de Miami a Los Ángeles, en Estados Unidos. El video lo publicó la usuaria @juliascorupco en Twitter y ya alcanzó casi 8 millones de reproducciones.

"¿Querés mirar a otras mujeres?", reclamaba la mujer a "Memo", su esposo. Más adelante, la mujer comenzó a insultarlo y elevar el tono de su voz incluso con las azafatas que solicitaban que se calmaran.

hot girl summer has been postponed until further notice pic.twitter.com/FpxR61NA7G