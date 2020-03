Dos pingüinos salieron a pasear por el acuario clausurado por el coronavirus

La pandemia del coronavirus forzó al cierre de establecimientos, lugares públicos y fronteras. En medio de esas postales de sitios vacíos, se producen situaciones tiernas y hasta divertidas. Fue el caso del Acuario Shedd de Chicago, en Estados Unidos, donde una pareja de pingüinos aprovechó la ocasión para dar un paseo por las instalaciones sin supervisión.

El acuario estadounidense cerró sus puertas ante el avance del COVID-19, como medida de prevención para frenar la propagación del virus. Las cámaras de seguridad del lugar siguieron en funcionamiento y captaron esta divertida escena. Los pingüinos, llamados Edward y Annie, salieron de su cristalera y se pusieron a pasear por todo el establecimiento.

La grabación de los dos animales se hizo viral después de que el acuario la compartiera en su cuenta de Twitter, bajo el título “la aventura continúa”. Edward y Annie son pingüinos saltamontes que se unieron para la época de anidación, que arranca dentro de unos días en el hemisferio norte con el comienzo de la primavera, y tal y como se puede apreciar no se separan ni un momento.

Según informó el establecimiento, la semana próxima Edward y Annie comenzarán a hacer su nido y se animó a los usuarios de la red social a seguir todo el proceso a través de su cuenta.

“Si bien este puede ser un momento extraño para nosotros, estos días se sienten normales para los animales en Shedd. Nuestros cuidadores brindan constantemente nuevas experiencias para que los animales exploren y expresen sus comportamientos naturales. ¡Háganos saber qué actividades de pingüinos le gustaría ver!”, pidió el acuario en el hilo de mensajes.

While this may be a strange time for us, these days feel normal for animals at Shedd. Our caregivers are constantly providing new experiences for the animals to explore and express their natural behaviors with. Let us know what penguin activities you would like to see! (3/3) pic.twitter.com/ftlow7iPHl