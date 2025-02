Zelenski planea ofrecer a Rusia un intercambio directo de territorios

Mientras continúan los bombardeos, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que está listo para intercambiar tierras en las negociaciones con Rusia si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, logra reunir a Kiev y Moscú en la mesa de negociaciones.

"Intercambiaremos un territorio por otro", dijo Zelenski en una entrevista con The Guardian. Ucrania podría ceder las zonas que mantiene en la región rusa de Kursk, que tomó en una ofensiva sorpresa el año pasado, pero no especificó qué zonas buscaría Kiev a cambio. "No lo sé, ya veremos. Pero todos nuestros territorios son importantes, no hay prioridad", explicó Zelenski.

Esta posibilidad surgió a pocos días del tercer aniversario del inicio del conflicto bélico con la invasión de tropas rusas, que anexaron algunos territorios de Ucrania como Donetsk, Lugansk, Jarson y Zaporiyia.

Esto se dio también luego de que Rusia liberara a un prisionero estadounidense en un gesto que el presidente Donald Trump describió el martes como una demostración de buena voluntad para poner fin a la guerra.

Zelenski, quien se reunirá el viernes en la Conferencia de Seguridad de Múnich con el vicepresidente estadounidense JD Vance, un crítico abierto del apoyo militar estadounidense a Ucrania, se describió a sí mismo como dispuesto a entablar conversaciones serias.

Además, reconoció que Ucrania no podrá disfrutar de garantías de seguridad sólo con socios europeos. "Las garantías de seguridad sin Estados Unidos no son garantías de seguridad reales", afirmó.

Es por ello que el jefe de Estado ucraniano se mostró dispuesto a negociar, siempre y cuando su país esté en una "posición de fuerza", de cara a evitar que un acuerdo negociado por Washington implique que tenga que capitular ante las demandas de Putin. Así, anunció que ofrecería a las empresas estadounidenses "lucrativos" contratos de reconstrucción y concesiones de inversión para intentar convencer a Trump.

De hecho, una de las ideas propuestas es el acceso de Estados Unidos a las llamadas “tierras raras” de Ucrania, un grupo formado por una quincena de metales que se emplean en la industria automotriz, telefonía y otros aparatos electrónicos. Zelenski informó que presentó este plan a Trump en septiembre, cuando se reunieron en Nueva York, y que tiene la intención de presentar "un plan más detallado".

El rol de Estados Unidos en la guerra entre Rusia y Ucrania

Trump asumió el cargo prometiendo poner fin a la guerra en Ucrania, posiblemente aprovechando miles de millones de dólares en asistencia estadounidense enviados bajo el mandato del expresidente Joe Biden, para obligar a Kiev a realizar concesiones territoriales.

En la primera visita conocida de un miembro de la administración Trump a Rusia desde que regresó a la Casa Blanca el mes pasado, el enviado Steve Witkoff consiguió la liberación de Marc Fogel, un profesor estadounidense encarcelado en 2021 y sentenciado a 14 años de prisión por cargos de drogas, tras intentar ingresar al país con 17 gramos de cannabis medicinal.

El martes por la noche Trump recibió a Fogel en la Casa Blanca, dijo que Rusia los “trató muy bien” y reveló que "alguien más será liberado mañana", en referencia a este miércoles. "Espero que sea el comienzo de una relación en la que podamos poner fin a esa guerra", comentó. La Casa Blanca describió la liberación de Fogel como parte de un "intercambio", sin ofrecer más detalles.

Donald Trump recibió a Marc Fogel en la Casa Blanca

No hubo comentarios inmediatos de Rusia, donde las agencias de noticias estatales citaron el anuncio de la Casa Blanca. En diciembre, el Tribunal Supremo de Rusia se había negado a considerar una apelación que Fogel presentó contra su sentencia.

Witkoff, un desarrollador inmobiliario y amigo de Trump, es el enviado oficial a Medio Oriente y anteriormente jugó un papel clave al impulsar un frágil alto el fuego entre Israel y Hamás. Trump también anunció una visita a Ucrania del secretario del Tesoro, Scott Bessent, otro funcionario de su Gabinete en una misión no relacionada con su trabajo principal.

El expresidente Joe Biden cortó la mayor parte de los contactos con Rusia después de la invasión de Ucrania el 24 de febrero de 2022. Pero los jefes de inteligencia y otros altos cargos todavía se reunían discretamente en terceros países y negociaban intercambios que liberaron a los estadounidenses más destacados encarcelados por Rusia: la jugadora de baloncesto Britney Griner, el periodista Evan Gershkovich y el exmarine Paul Whelan.



En una entrevista transmitida el lunes, Trump dijo que Ucrania "podría ser rusa algún día", palabras que fueron rápidamente acogidas por Moscú. "Que una parte importante de Ucrania quiera convertirse en Rusia, y ya lo ha hecho, es un hecho", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, refiriéndose a la anexión en 2022 de cuatro regiones ucranianas después de referendos ampliamente criticados internacionalmente como fraudulentos.

Los ucranianos reaccionaron con desprecio a los comentarios de Trump. "Es una especie de locura senil", declaró a la AFP Daniil, un residente de Kiev. Un soldado ucraniano en una calle del centro de Kiev, que sólo dio el nombre de Mykola, dijo sobre Trump: "Puede pensar cualquier cosa y decir cualquier cosa, pero Ucrania nunca será Rusia".

Trump ha expresado en el pasado su admiración por Vladimir Putin y notoriamente respaldó su negación a las conclusiones de la comunidad de inteligencia estadounidense sobre la interferencia rusa en la victoria electoral del republicano en 2016. Pero en las últimas semanas Trump también le pidió a Rusia que se comprometa, diciendo que Putin necesita reducir las grandes pérdidas.

Ambos ejércitos están tratando de asegurar una ventaja en el campo de batalla antes de posibles conversaciones. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo el martes que sus tropas habían capturado la pequeña aldea de Yasenove en la región de Donetsk, al este de Ucrania. Y este miércoles por la madrugada se reportó al menos un muerto en un bombardeo sobre Kiev que también dejó tres heridos.

