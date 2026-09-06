Inician el juicio a Agustín Gagliasso, que mató con su auto a Tania Gandolfi y su hija Agustina en Rosario

Este lunes 7 de septiembre se pone en marcha en los Tribunales de Rosario el juicio contra el joven tiktoker Agustín López Gagliasso, que en enero de 2025 atropelló y mató a Tania Gandolfi (41) y a su hija Agustina García (16), ambas oriundas de Córdoba. Arriesga ser condenado por 'homicidio simple con dolo eventual', y la Fiscalía ya anticipó que pedirá una pena de 18 años de prisión.

El proceso estará a cargo de las juezas Silvana Lamas González, Valeria Pedrana y Paula Álvarez, y Gagliasso se sentará en el banquillo no solo acusado de homicidio en calidad de autor y en grado de consumado, sino que además en su momento se constató por los exámenes que estaba alcoholizado.

Todo ocurrió el 21 de enero de 2025, cuando Tania y Diego, junto con sus hijas Agustina y Victoria, paseaban por la costanera de Rosario, de vacaciones y Gagliasso a toda velocidad los arrolló con su auto, tronchando la vida de la familia para siempre. Fue en la esquina de Wheelwright y Presidente Roca.

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Producto del brutal impacto, Tania y Agustina fallecieron en el lugar, Diego y Victoria sufrieron heridas leves. Con Gagliasso iba Giovanna, una joven que sobrevivió al brutal choque fatal, quien contó que Gagliasso discutió con un motociclista en el túnel Arturo Illia, quiso seguirlo a toda velocidad y todo terminó en tragedia. Los peritos estimaron que en la costanera rosarina circulaba a 120 km/h.

Las fiscales de la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos de la Fiscalía Regional 2, Valeria Piazza Iglesias y Mariana Prunotto, presentaron hace un año el requerimiento acusatorio para la elevación a juicio oral y público en el cual solicitaron la pena de 18 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para conducir vehículos.

La familia García, destruía por esa tragedia en enero en 2025 en Rosario, cuando estaban de vacaciones.

El testimonio de Giovanna recordó lo sucedido: “Estaba cegado (por Gagliasso)... Tuve miedo, pensé que me moría, me agarré y cuando chocamos salí sola del auto, llena de sangre, con vidrios pegados en la cara... Pedí ayuda. Agustín siempre estuvo enfocado en seguir a la moto, estaba en la suya, no le importó nada... Ni si yo me moría o si chocaba con otros autos. Fue un inconsciente...”. Desde este lunes lo espera el banquillo de la Justicia.

Con información de la Agencia NA

HB