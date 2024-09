Intercargo despidió a otros tres empleados por robar equipajes en el aeropuerto de Ezeiza

Intercargo, la empresa estatal que presta servicios de asistencia en tierra para las principales aerolíneas, decidió despedir a tres empleados que habían sido detenidos tras un allanamiento en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

La detención de los acusados de robo en Intercargo

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) arrestó a los empleados, quienes fueron imputados por el delito de hurto, además de serles retiradas sus credenciales aeroportuarias. Esta medida fue ordenada tras una inspección realizada por el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, en una causa donde interviene el fiscal Sergio Mola de la Fiscalía Federal N° 1 de Lomas de Zamora.

La investigación, que duró aproximadamente tres meses, se inició cuando la PSA detectó, a través de las cámaras de vigilancia del aeropuerto, movimientos irregulares en el manejo del equipaje. Recolectadas las pruebas necesarias, los empleados fueron acusados por asociación ilícita y robo agravado. El fiscal Gerardo Fernández encabezó la investigación que concluyó con el despido inmediato de los implicados.

Intercargo desvinculó a los acusados

La empresa Intercargo, que es la más importante en el país en cuanto a asistencia en tierra, desvinculó de manera inmediata a los trabajadores involucrados. En un comunicado, la empresa calificó el comportamiento de los empleados como una falta “inexcusable” que va en contra de sus principios. Además, reafirmó su compromiso con brindar un servicio de calidad, asegurando que no tolerará actitudes que comprometan la excelencia del servicio.

Imputaciones por delitos graves

Fuentes cercanas al caso indicaron que los acusados son tres empleados y dos ex trabajadores de Intercargo, quienes enfrentan cargos por asociación ilícita, hurto agravado y encubrimiento. Se espera que sean indagados este miércoles, aunque por el momento permanecen incomunicados.

Comienzo de la investigación

La investigación que terminó en las detenciones se inició en junio pasado, cuando la PSA contactó al fiscal Sergio Mola para informarle sobre unos videos que involucraban a trabajadores de Intercargo en actos delictivos. "Vieron actitudes sospechosas en cinco empleados, quienes manipulaban el equipaje cuando lo trasladaban desde los carritos a la cinta de arribos", comentaron las fuentes consultadas.

Despidos previos y allanamientos

A raíz de estos indicios, se identificó a los sospechosos, entre los cuales dos ya habían sido despedidos por la empresa en julio pasado. Con esta información, el juez Villena ordenó cinco allanamientos en el aeropuerto de Ezeiza, en los lockers de los empleados de Intercargo que aún trabajaban en la empresa, así como en sus domicilios.

Allanamientos sin resultados concluyentes

Los procedimientos también se realizaron en las casas de los dos ex empleados despedidos previamente, aunque allí no se encontraron elementos incriminatorios, por lo que no fueron detenidos. Sin embargo, el juez Villena los imputó en base a las pruebas obtenidas por la PSA, específicamente por lo observado en los videos, según explicaron las fuentes.

Hallazgos en domicilios de los implicados

Aunque en los lockers de los empleados activos no se halló material relevante, sí se encontraron objetos en sus domicilios. Los procedimientos en el aeropuerto se realizaron de madrugada y, en los casilleros, encontraron “un par de aros de mujer, un cuchillo y un parlante bluetooth”, según informaron.

Descubrimientos en el domicilio del primer detenido

En la vivienda del primer detenido, cuya identidad no fue revelada, se encontraron más de diez candados de valijas, cremalleras de equipajes, dos billetes vietnamitas, 100 mil pesos, etiquetas de maletas, municiones, anteojos con estuche y un reloj importado.

Hallazgos en el domicilio del segundo detenido

En la casa del segundo empleado, que se encontraba de franco al momento del allanamiento, la PSA confiscó “una caja con indumentaria de la selección de fútbol de Venezuela, diez bolsitas tipo botineros del mismo país, varios pares de anteojos con estuche, ropa, y dos pares de zapatillas de la delegación paralímpica argentina, incluyendo un buzo, un suéter, una gorra nueva y una mochila”.

Relación con el caso de la atleta Milagros del Valle González

Las fuentes vincularon estos hallazgos con el caso de la atleta paralímpica Milagros del Valle González, quien denunció el robo de su equipaje al regresar de los Juego Olímpicos 2024 de París. En su denuncia, afirmó que de su valija habían desaparecido sus zapatillas de entrenamiento, ropa y los clavos que utiliza para correr. "Todavía no se puede confirmar si la ropa secuestrada es de ella", señalaron las fuentes.

Hallazgos en la casa del tercer detenido

En la casa del tercer implicado se halló una importante suma de dinero en distintas monedas: “Libras egipcias, dólares, reales y euros”.

Este caso salió a la luz poco después de la viralización de un video donde se ve a los ex empleados de Intercargo realizando su trabajo de manera “negligente” en Aeroparque, lo que provocó demoras en la entrega de equipaje.

