Quiniela de hoy miércoles 19 de agosto: En vivo todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Los números de la Quiniela y su significado, ¿a cuál jugarle hoy?
Mirá los resultados de la Quiniela Nacional y la Quiniela Provincial de hoy:
Los resultados Quiniela Previa Nacional de hoy, 19 de agosto (10:30 horas)
1. 1590
2. 2651
3. 0800
4. 6436
5. 1708
6. 5468
7. 6449
8. 8344
9. 7534
10. 5219
11. 4545
12. 1974
13. 2801
14. 8821
15. 8492
16. 6022
17. 3514
18. 2084
19. 3991
20. 1402
(IGWZ)
Los resultados Quiniela Previa Provincia de hoy, 19 de agosto (10:30 horas)
1. 0351
2. 0476
3. 5935
4. 2715
5. 9640
6. 8032
7. 7189
8. 6263
9. 0158
10. 1269
11. 9888
12. 8427
13. 4965
14. 5900
15. 3969
16. 2936
17. 0461
18. 9340
19. 6838
20. 9497
Los resultados Quiniela Primera Nacional de hoy, 19 de agosto (12:00 horas)
Sorteo pendiente
Los resultados Quiniela Primera Provincia de hoy, 19 de agosto (12:00 horas)
Sorteo pendiente
Los resultados Quiniela Matutina Nacional de hoy, 19 de agosto (15:00 horas)
Sorteo pendiente
Los resultados Quiniela Matutina Provincia de hoy, 19 de agosto (15:00 horas)
Sorteo pendiente
Los resultados Quiniela Vespertina Nacional de hoy, 19 de agosto (18:00 horas)
Sorteo pendiente
Los resultados de la Quiniela Vespertina Provincia de hoy, 19 de agosto (18:00 horas)
Sorteo pendiente
Los resultados Quiniela Nocturna Nacional de hoy, 19 de agosto (21:00 horas)
Sorteo pendiente
Los resultados de la Quiniela Nocturna Provincia de hoy, 19 de agosto (21:00 horas)
Sorteo pendiente