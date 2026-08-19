Quiniela de hoy miércoles 19 de agosto: En vivo todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Los números de la Quiniela y su significado, ¿a cuál jugarle hoy?

Mirá los resultados de la Quiniela Nacional y la Quiniela Provincial de hoy:

Los resultados Quiniela Previa Nacional de hoy, 19 de agosto (10:30 horas)

1. 1590

2. 2651

3. 0800

4. 6436

5. 1708

6. 5468

7. 6449

8. 8344

9. 7534

10. 5219

11. 4545

12. 1974

13. 2801

14. 8821

15. 8492

16. 6022

17. 3514

18. 2084

19. 3991

20. 1402

(IGWZ)

Los resultados Quiniela Previa Provincia de hoy, 19 de agosto (10:30 horas)

1. 0351

2. 0476

3. 5935

4. 2715

5. 9640

6. 8032

7. 7189

8. 6263

9. 0158

10. 1269

11. 9888

12. 8427

13. 4965

14. 5900

15. 3969

16. 2936

17. 0461

18. 9340

19. 6838

20. 9497

Los resultados Quiniela Primera Nacional de hoy, 19 de agosto (12:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados Quiniela Primera Provincia de hoy, 19 de agosto (12:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados Quiniela Matutina Nacional de hoy, 19 de agosto (15:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados Quiniela Matutina Provincia de hoy, 19 de agosto (15:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados Quiniela Vespertina Nacional de hoy, 19 de agosto (18:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados de la Quiniela Vespertina Provincia de hoy, 19 de agosto (18:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados Quiniela Nocturna Nacional de hoy, 19 de agosto (21:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados de la Quiniela Nocturna Provincia de hoy, 19 de agosto (21:00 horas)

Sorteo pendiente