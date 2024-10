Carlos Regazzoni: "El Garrahan es sagrado"

En el marco del anuncio de la reestructuración del Hospital Bonaparte, especializado en salud mental, y los reclamos por parte de los trabajadores del Hospital Garrahan, desde Casa Rosada, confirmaron que analizan ceder los hospitales nacionales a las provincias. Carlos Regazzoni declaró que la descentralización de la salud es "un error" porque “no todas las provincias están en las mismas condiciones” y advirtió: “Hay una idea general de que Nación no debe financiar cuestiones de salud”. “Las provincias estarán solas en las cuestiones de salud”, señaló en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carlos Regazzoni es exdirector ejecutivo del PAMI. Es médico, doctor en Medicina y diplomado en Bioestadística y en Filosofía.

Alejandro Gomel: ¿Cómo está viendo la evolución de lo que plantea el Gobierno en cuanto a salud?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Veo un error en la concepción de que no le corresponde a Nación la salud y que debe traspasarla a las provincias. El bienestar de los argentinos debe ser prioridad del Gobierno nacional y es más de la Nación que de las provincias. Esto no tiene nada que ver con las facultades delegadas, que creo que se interpreta equivocadamente, porque somos todos argentinos y debemos tener la misma salud.

No todas las provincias están en las mismas condiciones de proveer el mismo estándar de salud posible para nuestros compatriotas, y para algo vivimos en comunidad. Para tener un plan nacional de salud, algunas cosas deben ser ejecutadas por las provincias, y otras por la Nación.

Por ejemplo, es responsabilidad de Nación regular los medicamentos por el ANMAT, el plan nacional de vacunación o lo que tiene que ver con las epidemias, como el caso del dengue. Si uno no atiende con una política nacional esos problemas, lo único que se logrará será que se deterioren los estándares de salud.

El ajuste que paga la salud: profesionales advierten que revertir el daño llevará 15 años

AG: ¿Hay un riesgo con el tema del dengue?

Sí. En este momento estamos en riesgo de tener una nueva epidemia de dengue porque en América latina, todos los países tropicales y subtropicales están teniendo epidemia de dengue con el doble de letalidad de lo que fue el año anterior. Aparentemente, el dengue está cambiando su dinámica y su agresividad, con lo cual estamos ante una enfermedad que es la segunda más grave transmitida por el mosquito, después de la malaria.

Vacuna contra el dengue: preocupación por la falta de stock

El otro gran problema es la vacunación: en Argentina están cayendo los niveles de vacunación en los chicos, especialmente para el sarampión. Eso va a traer consecuencias y es responsabilidad de la nación.

Después hay cuestiones emblemáticas, como la del Hospital Garrahan. El Garrahan fue una de las intervenciones en salud pública más importantes que se hicieron en Argentina, y la otra es el plan de vacunación. El Hospital Garrahan y el plan de vacunación son dos de los grandes aportes que se le hicieron a la pediatría en Argentina. El Garrahan es sagrado.

EP: ¿Cambia algo en el ministerio de Salud con la salida de Russo y la llegada de Lugones o es parte de lo mismo?

Habrá que ver qué ocurre. Al doctor Lugones lo conozco hace 20 años y se que tiene muchísimo conocimiento y experiencia. El punto es si la política general excede al ministerio de Salud o no porque hay una idea general de que Nación no debe financiar cuestiones de salud.

Lo que va a terminar ocurriendo es que la nación no se va a entrometer en esas cuestiones y las provincias estarán solas en las cuestiones de salud. Hay provincias argentinas donde nunca se hizo un trasplante de médula ósea o de órganos. También hay una diferencia enorme en mortalidad por leucemia entre las distintas jurisdicciones o tumores infantiles, y sólo nombro algunos de los ejemplos.

Conflicto en el Garrahan: Durante el gobierno de Javier Milei renunciaron más profesionales que en los últimos 9 años

EP: Hay una aceleración de algunas cuestiones. Apenas asumió Lugones, desplazó al Consejo Directivo del Garrahan y se acentuó el conflicto en el Hospital Bonaparte. También se profundizó la desregulación de las prepagas. ¿Son maneras o decisiones?

Habrá que preguntarles a ellos, pero vamos punto por punto. El bono que le dieron a los médicos del Garrahan les correspondía por redistribución del recupero de obras sociales y prepagas que hace el hospital. El hospital es público, pero se le cobra a la gente que tiene cobertura, y está estipulado por norma que un porcentaje de eso va a todo el personal de salud. No es un número que impacte en el presupuesto de autogestión.

Hospital Garrahan | Regazzoni explicó que la diferencia de acceso a la salud según cantidad de ingresos impacta directamente en los resultados sanitarios: “Los que tienen más recursos terminan viviendo más años”.

Respecto al Bonaparte, Argentina está sufriendo una epidemia de salud mental, especialmente en los chicos. Este grave problema hace que no haya psicólogos ni psiquiatras disponibles en la cantidad que se los está demandando.

En tercer lugar, está el tema de la desregulación de las prepagas y las obras sociales. Uno no puede generar un sistema de salud donde quienes ganan más tienen un circuito, y quienes ganan menos tienen otro. Lo que termina ocurriendo es que haya dos niveles: uno los que ganan más, que van a poder acceder a mayores recursos, y otro para los que tienen menos, que van a tener pocos recursos de salud.

La diferencia de recursos disponibles en salud impacta directamente en los resultados sanitarios, es decir, que los que tienen más recursos terminan viviendo más años que los que tienen menos. Por eso se arma un sistema solidario donde hay un vaso comunicante entre todos. Eso no pasa sólo en Argentina, pasa en cualquier país que quiera tener un seguro de salud que funcione para su población, desde Japón, China a Francia o Inglaterra.

AG: Lo veíamos con la pandemia: si no llegaban las vacunas a todos lados, eso terminaba repercutiendo en los países que sí tenían…

Eso es así por una cuestión epidemiológica pero también por una de justicia social y de derechos humanos. Es inadmisible que una persona tenga peor salud por la sencilla razón de su condición de pobreza.

Un país que tiene al 70% de sus chicos y al 50% de su población general en situación de pobreza, y que duplicó la tasa de pobreza entre sus personas mayores, son situaciones sociales que la historia de la salud pública de los últimos 150 años muestra que son difíciles de resolver. Se resuelven con políticas activas, solidarias y unificadas. Si descentralizo la salud en las jurisdicciones provinciales, algunas van a tener un nivel, y las demás, otro.

TV FM