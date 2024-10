Danya Tavela: "Estamos cerca de los dos tercios"

Continúa el conflicto por el presupuesto de las universidades y la oposición convocó a una sesión especial para tratar el veto presidencial. Danya Tavela, una de las autoras del proyecto, declaró que esperan conseguir los dos tercios necesarios para ratificar el proyecto por el alcance que tiene el reclamo: “Las universidades tienen que ver con la identidad argentina”, sostuvo. Por otro parte, la diputada consideró “poco acertada” la intención del Gobierno de arancelar el acceso a la educación para extranjeros no residentes. “Es una decisión basada en desinformación”, manifestó en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Danya Tavela es diputada nacional por la Uniòn Cìvica Radical. Anteriormente, fue rectora de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires y secretaría de Políticas Universitarias.

Alejandro Gomel: ¿Están los dos tercios en el Congreso?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Nosotros somos optimistas y creemos que estamos cerca de obtener los dos tercios porque ha sido un tema con un apoyo social muy fuerte. Es un tema con mucho anclaje social y ha habido una manifestación contundente en todo el país porque las universidades tienen mucha cercanía con sus comunidades.

Somos muy optimistas con la sesión del miércoles. Al igual que el de los jubilados, es un reclamo justo porque las universidades tienen que ver con la identidad argentina. Pese a todas las cosas y a la intención de algunos medios de comunicación de manchar la causa, las universidades dan cuenta de lo que hacen.

¿Fue efectiva la marcha universitaria?: “El Gobierno no está tan confiado en que el veto se pueda sostener”

Elizabeth Peger: Apareció otro tema en discusión por parte del Ejecutivo que tiene que ver con el arancelamiento para los estudiantes extranjeros no residentes. Esto es polémico porque no hay estudiantes extranjeros no residentes porque se exige tener DNI. ¿Cómo toman esto?

Forma parte de dos cuestiones. En primer lugar, de una enorme desinformación y de una cantidad enorme de prejuicios, y como una excusa más que encontró el Gobierno para desprestigiar a las universidades, a sus docentes y a sus alumnos. Si el Gobierno quiere efectivamente avanzar, no puede fijar los aranceles. Eso lo harán las universidades en el marco de su autonomía.

Hay que tener presente que solo el 4% de la matrícula universitaria corresponde a extranjeros, y no existe la categoría de extranjero no residente, porque se exige el DNI para anotarse. Esos son los famosos números de documento que empiezan con 92, 93, o 94 millones.

El Gobierno contraataca: quiere que los extranjeros paguen por cursar en universidades públicas

Cualquier extranjero que viniera aquí tiene que tramitar su residencia porque, por lo menos, va a pasar 4 años estudiando y pagando todos sus impuestos. Como se sabe, el sistema tributario argentino está basado en impuestos al consumo, y esos estudiantes los pagan.

Al margen de eso, si se quisiera limitar el ingreso de extranjeros, que me parecería terrible pero es decisión del Gobierno, la canciller Mondino tendría que modificar la Ley de Residencia. Entonces, se tendría que establecer que los extranjeros no podrán adquirir la residencia por cierta cantidad de tiempo, o al menos no mientras estén estudiando.

Es una decisión basada en desinformación. Hace dos o tres años, la Ciudad de Buenos Aires hizo un estudio y se demostró que la presencia de estudiantes extranjeros de grado, posgrado e intercambio reportaba una cifra similar a los 3.000 millones de dólares de ingresos en consumo.

Me parece una decisión poco acertada, pero el Gobierno puede tomar todas las decisiones que quiera en el marco de la Constitución y de la ley. En este caso, la Constitución argentina establece la cláusula del progreso y la gratuidad de la educación, así que habrá que ver si esta medida no reviste algún grado de inconstitucionalidad.

TV FM