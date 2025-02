Juan Carlos Juárez: "El 40% del ajuste del Gobierno se basa en los adultos mayores"

El abogado y magister especialista en Seguridad Social, Juan Carlos Juárez, analizó la situación actual de los jubilados y pensionados y repasó los riesgos de que se retiren las moratorias. "Del ajuste del gobierno, el 40% se basa en el ajuste a los adultos mayores", aseveró en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Juan Carlos Juárez es abogado, Magister Especialista en Seguridad Social y ex Diputado por la Provincia de Buenos Aires por el Partido GEN (Generación para un Encuentro Nacional).

Alejandro Gomel: Hay preocupación por esta decisión del Gobierno de terminar con las moratorias. Mucha gente no tiene los 30 años de aporte y no se van a poder jubilar. ¿Qué puede pasar con esta decisión?

-Con esta decisión el primer impacto lo van a sentir las mujeres, porque quienes no puedan jubilarse hasta el 23 de marzo, si no lograron resolver las deudas que tenían con el Sistema Previsional, las mujeres van a tener que esperar a los 65 años para poder acceder a la Pensión Universal de Adulto Mayor (PUAM), que es una prestación que le brinda el 80% de la jubilación mínima. Y esto va a impactar sobre 9 de cada 10 mujeres en la Argentina.

En el caso de los hombres, como se jubilan a los 65, van a recibir la PUAM y va a afectar a 7 de cada 10 hombres.

Es un impacto muy fuerte, deja afuera de una prestación mínima a millones de personas, cuando en realidad con la moratoria, la Ley 27.705, que no es una moratoria económica, imagínese que una persona que tiene que pagar 30 años de aportes tiene que desembolsar casi 10 millones de pesos. Es decir, no es lo que comúnmente se dice que "no pagan nada". No, pagan y muchísimo.

Pero, además, van a quedar imposibilitadas personas que tienen 25, 20, 15, 27 años de aportes, van a quedar reducidos a la Pensión Universal del Adulto Mayor, con lo cual el impacto es altamente negativo.

El Gobierno podría haber ampliado esta moratoria , porque la ley lo indica así, o podría haber diseñado una nueva moratoria con otras características. Pero no ha hecho ninguna de las dos, solo se ha limitado, como ha hecho desde que asumió, generando un mayor ajuste en el sector de los adultos mayores.

Para entender esto, del ajuste del gobierno, el 40% se basa en el ajuste a los adultos mayores.

Elizabeth Peger: Absolutamente. Ahora también a esto se suma la comunicación de los últimos días del gobierno de que no se va a modificar el monto de este bono de $70.000 pesos que se paga y está congelado hace un año a pesar de que hubo una inflación del 117% en el medio, o sea que por lo menos perdió la mitad de su poder de compra.

¿Qué expectativa o qué se puede esperar? porque la situación se agudiza, los haberes jubilatorios mínimos ni siquiera cubren la canasta básica alimentaria, es una situación de profundo deterioro.

-Esto muestra que hacen más vulnerables a los sectores que están en mayor situación de desventaja económica-social, en este caso los adultos mayores.

Con respecto al bono, el bono hoy tiene una capacidad, con respecto a marzo de 2024, del 40% del valor real que tenía en su momento. Con respecto a la jubilación mínima, en el último año ha tenido una pérdida casi del 30% del poder adquisitivo con relación a cómo es la canasta básica. Hoy la canasta básica está en el orden del millón doscientos mil pesos, y un jubilado en febrero, con el bono incluido, la jubilación mínima son $343.000 pesos.

Es decir, estos datos por si solos muestran la realidad que tienen los jubilados en la Argentina. Pero, además, de todo esto, hay muchos jubilados que han hecho juicios para poder reajustar sus haberes y el gobierno tiene frenadas 100 mil sentencias judiciales, sentencias firmes, para pagarle a esos jubilados y no lo hacen.

EP: Incluso tenía un presupuesto asignado para pagar esas sentencias pero no se activó, no se ejecutó.

-El presupuesto para el pago de sentencias es el que se calculó en octubre de 2022 para el Presupuesto de 2023. Fíjense el desfasaje que hay.

¿Eso qué hace? que la cartera de juicios de jubilados vaya creciendo, hoy están más de 300 mil juicios en proceso. Y va a ir creciendo, porque cada jubilado, y esto lo digo ya por el conocimiento de la actividad cotidiana, prácticamente que recibe hoy su jubilación o pensión está habilitado automáticamente para iniciar un juicio porque, en la mayoría de los casos, el cálculo que le hacen tiene un error casi del 30% en detrimento. Siempre para abajo.

Esta situación es muy grave pero hay otra situación que también es muy grave. El Gobierno ha tomado la decisión de utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Eso es un tema gravísimo porque, en primer lugar, el Fondo debe ser utilizado en un primer escalón para mejorar el ingreso de los jubilados, para otorgarle créditos a los jubilados, que el gobierno dejó de otorgar, que son créditos en su inmensa mayoría para consumo, para pagar las sentencias que no hace. Y va a tomarlo para especular en el mercado financiero, con el riesgo que ya sabemos, con lo que hemos visto estos días, que realmente la pericia del presidente en materia financiera ha quedado evidenciada como que no es de la mejor.

Entonces, esto también hace que haya mayor desprotección hacia los jubilados. Creo que todo esto que está sucediendo tiene que ver con una cuestión jurídica. Haber delegado una inmensa cantidad de facultades de gestión cotidiana y no cotidiana del presidente Milei deja librado a su suerte a los jubilados y a los pensionados.

EP: ¿Cree que esta decisión de hacer uso de los recursos del Fondo esté relacionada con la salida de Mariano de los Heros de la titularidad del ANSES?

Porque se reprochó públicamente supuestas declaraciones de De Los Heros planteando o adelantando un trabajo de reforma previsional que supuestamente estaba trabajando el gobierno. Esto aparece en el marco de su salida que fue muy extraña, porque supuestamente era una persona de mucha confianza, y en las últimas horas hubo rumores de algún planteo de De Los Heros en contra del uso de los recursos del Fondo.

-En primer lugar, más allá del punto de vista de análisis técnico de la gestión de De Los Heros, que no fue buena, él contó algo que se charló en una reunión de gabinete en la que estuvo presente, hacer una reforma no proactiva o positiva para los jubilados y pensionados, pensado en mejor recaudación o mejores jubilaciones, sino una reforma siguiendo el camino del ajuste, achicando los ingresos, modificando el cálculo del haber inicial, decidiendo tener una ley que no obligue al Estado a pagar los retroactivos por juicios de ajuste. Iba en ese camino, además de incrementar la edad, los años de aporte, y un montón de cuestiones.

Está claro que uno de los motivos que él cuenta públicamente, cuenta una verdad, adelantó una jugada que el gobierno tiene pretendida para después de las elecciones de 2025. Pero también hay un dato que no hay que dejar pasar por alto, a quien designaron frente al ANSES es quien estaba a cargo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es un funcionario que responde al ministro Caputo, que además es su asesor en las inversiones de los paraísos fiscales.

Está claro cuál fue el movimiento. El temor es fundado de la mala utilización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y lo que ha dicho De Los Heros es lo que piensa el presidente de la Nación, ni más ni menos.

EP: Lo corrieron a De Los Heros para poder hacer uso del Fondo, de alguna manera.

-Exactamente, ese es el dato de la realidad y lo vamos a ver muy pronto. Cuando uno ve las inversiones que tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en la actualidad, hay bancos, hay sectores energéticos, hay sectores productivos, estaba, que era donde menos impacto tenia, que eran los préstamos a jubilados y pensionados. Y quiero recalcar algo, tiene una cobrabilidad del 100%, y además tienen un seguro de vida que respalda mes a mes el saldo que queda por pagar.

AG: ¿El gobierno lo que busca es la privatización, llámese AFJP o algún otro tipo de modo privado de jubilaciones?

-Y si, el presidente actual ha dicho que una de sus banderas era privatizar el sistema como en los '90, que fracasó rotundamente en la República Argentina, para un negocio extraordinario para los sectores financieros.

Yo les quiero señalar un dato que es materia judicial en la Argentina, quienes se jubilaron por el sistema privado y tiene una renta vitalicia, y yo tengo un caso que va a llegar a la Corte de una persona que cobra $1900 pesos por mes de renta vitalicia. ¿Me escucharon bien? hay quienes cobran $5000, $10.000, $20.000.

EP: Un litro de leche.

-Exactamente. Esto es para saber el impacto que puede tener el tema de llevar adelante nuevamente el sistema de las AFGP.