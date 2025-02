Martín Becerra: "En teoría, Milei defiende los monopolios, pero con Clarín se dio vuelta"

El especialista en medios de comunicación, Martín Becerra, sostuvo que la compra de Telefónica por parte de Telecom ya es un "hecho consumado", aunque no descarta que el Gobierno de Javier Milei pueda intervenir y, entre otras cosas, desautorizar la compra. "Hay un cortocircuito muy grande", aseveró en diálogo con La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Martín Becerra es especialista en medios de comunicación e industrias culturales. Además ejerce como profesor de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad de Buenos Aires como investigador principal del CONICET del 30 de diciembre de 2024.

Alejandro Gomel: ¿Es un hecho consumado la compra de Telefónica? ¿Puede haber una vuelta atrás? ¿Ves una intención realmente del Gobierno de frenar esto?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

-Bueno, es un hecho consumado, sí. Porque Telecom ya pagó por esta operación, porque en España la casa matriz de Telefónica ya acreditó en su saldo el dinero y ambas partes lo anunciaron como una operación ya cerrada, concluida.

Sin embargo, el Estado argentino, en este caso el Gobierno de Milei, tiene facultades para intervenir ex post y podría, desde una opción más rigurosa, la más rigurosa de todas, que sería desautorizar la compra, pasando por autorizarla parcialmente, esta compra involucra mercados de comunicaciones móviles, telefonía fija, conectividad a internet fija y televisión de pago. Entonces, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, cuyos funcionarios le responden directamente a Milei, podría eventualmente, por ejemplo, condicionar, decir "aprobamos la compra, pero...". Pienso en voz alta, no es que esta opción que voy a mencionar esté sobre la mesa, pero por ejemplo, podrían decir, "tienen que desprenderse de las operaciones móviles en tal porcentaje o de telefonía fija y conectividad fija a internet en todo el sur del país".

De hecho ha habido otras concentraciones de mercado en comunicaciones donde se le han impuesto condiciones a esas concentraciones de mercado.

AG: El Gobierno tiene instrumentos para intervenir.

-Sí, sí. Tiene instrumentos formales. También puede aprobarla pero el Gobierno ya salió el propio lunes, anteayer cuando anunciaron la compra, con un comunicado durísimo diciendo que ahora está en contra de los monopolios. Recordemos que Milei es un defensor dogmático de los monopolios con su teoría marginal, en términos económicos, de que favorecen la economía.

Milei dice que hará todo lo posible para que Telefónica no sea vendida a los accionistas de Telecom

Ahora se da vuelta, evidentemente ahí hay un cortocircuito muy grande, que no es una interpretación mía, fue verbalizado incluso por cuadros del oficialismo. Por ejemplo, la diputada Lemoine que le atribuye al Grupo Clarín cierta animosidad con el gobierno, que yo no veo, porque dice ella que el gobierno no recibía a los gerentes de Telecom, o sea al Grupo Clarín, para facilitar esta compra o para dialogar sobre esta compra.

Así que sí el gobierno tiene herramientas, vamos a ver hasta dónde llega. Por ahora es un discurso lo que hace el gobierno, edifica su malestar con esta operación ya consumada. Veremos si en la negociación que obligatoriamente van a establecer, a cara de perro o a cara lavada, van a, efectivamente, llegar a algún acuerdo y vamos a ver cuál es y si, como promete el gobierno, limita el monopolio en comunicaciones o le pone algún tipo de límite.

Claudio Mardones: Fue Lilia Lemoine, precisamente, la primera que habló, porque hizo una interpretación respecto de la última entrevista que concedió el presidente a Jonatan Viale que terminó en escándalo por la interrupción de Santiago Caputo.

En este caso Lemoine demuestra que tenía acceso a información calificada del entorno del Presidente, porque en la Casa Rosada estaban siguiendo este tema, no fue la única que llegó a esa conclusión.

Ahora, desde su punto de vista, ¿de ahora en adelante se viene un momento de amagues para llegar a una negociación? ¿Usted imagina al gobierno de Javier Milei utilizando los instrumentos que usted bien detallada para que en esta nueva etapa haya una desinversión en algún sector de parte del Grupo Clarín en Telecom?

-Sí lo imagino, no por el apego del gobierno a reglas antimonopólicas, que no tienen efectivamente asidero en la mentalidad del presidente. Pero si lo imagino porque esta compra conduce a un escenario de dominio muy amplio, prácticamente inédito, desde la privatización de Entel en las telecomunicaciones argentinas, el dominio de un solo operador quiero decir.

Y claro, hay sponsors de Milei, gente que aportó a su campaña electoral, que claramente tiene otros intereses. Pienso en Carlos Slim de Claro. Sin dudas con esta operación Carlos Slim que, por ejemplo era la empresa, la proveedora de servicios móviles con mayor cantidad de usuarios en la Argentina, queda reducida a la mitad de lo que va a ser Telefónica más Telecom, solamente en móviles. Mientras que Slim no tiene el despliegue de fibra o de conectividad fija que sí tienen las otras.

A lo que voy es, Milei seguramente recibe presiones de algunos de los interesados con los que él como grupie vive sacándose fotitos, tipo Elon Musk, que hace conectividad satelital a través de la firma Starlink, a la que Milei le facilitó los trámites. O sea ahí hay un cruce de intereses, no creo que sea tan sencillo para Milei aprobar sin condicionamientos esta fusión. Pero al mismo tiempo todos conocemos que el Grupo Clarín es voraz en las negociaciones y, además, cuenta con muchos juzgados que, en la eventualidad de condicionamientos estatales a su expansión corporativa, podría, velozmente, sacar medidas cautelares ante eventuales amparos que el grupo realice,

Pienso que, como analista, o ustedes como periodistas, para nosotros es apasionante. Distinto es para nosotros como usuarios, porque las concentraciones excesivas de mercado se traducen directamente en malas condiciones de servicio para los usuarios, en aumento de precios de los servicios, en mala atención, falta de cobertura, en fin. Falta de estímulos para que la empresa preste buen servicio, porque no hay nadie que vaya a ofrecértelos porque es casi monopólico.

AG: Expliquemos esto que es central Martín, porque sino parece como algo lejano, como una pelea entre empresas, una pelea de poder, pero en este caso tiene relación directa con los usuarios.

-Claro. A ver, los servicios de comunicaciones móviles son universales, todos tenemos servicios de comunicaciones móviles, los servicios de conectividad fija son esenciales para trabajar, producir, para entretenernos, para conectarnos con los afectos, para estudiar, así que son servicios que, básicamente, están directamente vinculados con lo que hacemos todo el tiempo todos los argentinos.

Telecom del Grupo Clarín compró Telefónica por US$ 1.250 millones

De modo tal que la configuración de mercado de proveedores de esos servicios, los precios, las condiciones, la calidad con la que se ofrece, va directamente relacionado con nuestra calidad de vida. Así que una concentración excesiva, efectivamente, es preocupante. Y esto no lo digo yo, lo dicen 150 años historia económica, lo dicen las leyes antimonopolios sancionadas en Estados Unidos desde fines del Siglo XIX en adelante.

AG: ¿Hay alguna comparación entre la pelea, la vieja histórica pelea que tuvo el kirchnerismo con Clarín, con lo que está pasando en este momento? ¿Hay algún punto de contacto ahí?

-Tenemos un punto de contacto estético porque La Derecha Diario, por ejemplo, recicló aquellos viejos mapas de concentración de medios que muchos de los investigadores del sector realizábamos, pero eso es estético.

Creo que acá Clarín ha protagonizado en este ciclo tres de las más grandes concentraciones. Una facilitada por Néstor Kirchner, que fue la concentración del mercado de televisión por cable en 2007 entre Multicanal y Cablevisión. Otra facilitada por Mauricio Macri en 2017, entre Telecom y Cablevisión.

El kirchnerismo y Clarín se llevaban muy bien hasta 2008, a partir de la crisis del campo, a partir de justamente la intención de desembarco de Clarín en Telecom esas relaciones se deterioran hasta la guerra que todos conocemos y continúa hasta el día de la fecha.

No creo que haya, por ahora, una similitud. Primero, porque esta concentración, a diferencia de las que mencioné, Milei la está impugnando. Es decir, cuando se fusionaron Multicanal y Cablevisión, Néstor Kirchner estaba a favor, al autorizó. La fusión de Telecom y Cablevisión, Mauricio Macri la alentó. En este caso, Milei tiene una posición distinta, eso es novedoso.

Veremos si es novedosa la resolución final. También es novedoso el hecho de que Clarín, en su línea editorial, a diferencia de lo que ocurrió con el kirchnerismo cuando, a través de la Ley Audiovisual, quiso ponerle freno a esa concentración o por lo menos moderarla, a diferencia de ese momento, hoy Clarín no tiene los tapones de punta contra Milei.

Hoy ustedes citaban el papelón de la entrevista manipulada con Jonatan Viale en la pantalla de TN, hace cinco meses el presidente Milei en otra charla amenísima que tuvo con un conductor o animador de TN insultaba a Marcelo Bonelli desde la pantalla de TN, mientras que el colega de TN que estaba entrevistando a Milei se hacía el distraído, para hablar apropiadamente.

Me parece que acá lo que vemos es una especie de contención del Grupo Clarín, entre otras cosas, porque esta operación está abierta. Veremos que pasa con la línea editorial de los medios de Clarín si esta operación se cierra, tanto sea a su favor o con condicionamientos.