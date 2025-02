José Bonacci, aliado de LLA: "Macri y Clarín fueron beneficiados con el escándalo $Libra"

El exconcejal rosarino y presidente de UNITE, José Bonacci, sostuvo que el escándalo de la criptomoneda $Libra fue una operación contra el presidente Javier Milei que estalló luego del fracaso de la licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná y en medio de la compra de Telefónica por parte del Grupo Clarín. “Mauricio Macri tiene intereses puntualísimos en que esa licitación pasase a su ámbito de injerencia”, observó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), y agregó: "Yo me preguntaría quiénes son los beneficiados”.

José Bonacci es exconcejal rosarino y presidente del partido UNITE (Unite Por La Libertad Y La Dignidad). Es dueño de uno de los partidos que no tiene base militante y uno de los defensores de la venta de candidaturas. Su hija, la diputada Rocío Bonacci del partido UNITE, visitó a detenidos por delitos de lesa humanidad en la cárcel de Ezeiza.

Un gusto hablar con usted, José Bonacci.

Le quiero pedir disculpas, porque en el año 2011 me ofrecieron una página en PERFIL por 50.000 pesos y no teníamos la plata para poder comprarla. Actualizado debe ser más de un millón.

No entiendo qué tiene que ver…

Usted dice que se compran y se venden cosas. La prensa también se compra y se vende. Es más, usted compra y vende todo, mi amigo.

La pregunta es si tienen precio las candidaturas. No tiene nada que ver que tenga precio el maíz…

No, de ninguna manera.

Entonces usted lo tiene que aclarar.

¿La prensa tiene precio?

No, no tiene precio.

Y entonces, ¿por qué me querían cobrar 50.000 pesos?

Lo que usted está diciendo debe ser un aviso.

No, no. Bueno, no importa.

Sí que importa. Estamos hablando de aquello que tiene que tener precio y aquello que no tiene que tener precio. Si usted me dice que las candidaturas no deben tener precio, entonces coincidimos. Para usted, ¿las candidaturas deberían ser vendidas si es algo con lo cual se tiene que financiar un partido político o no?

La política, la prensa y el amor, si se compran y se venden, terminan siendo prostitución. Por supuesto, estoy en contra de la prostitución. De tal forma, lo descarto totalmente. Yo he llevado muchísimos candidatos. Nunca le hemos pedido un peso a ninguno. Es más, hemos puesto.

La única declaración que toman por válida es la de una chica de Mendoza que vendía cremas y gastó 60.000 en una candidatura. No compró la candidatura. Si se compró de alguna forma, fue a través de la militancia del partido libertario de Mendoza y a través de los cuarenta años de militancia que nosotros hemos tenido del partido, que es el viejo MODIN de Aldo Rico. Todas las estructuras de nuestro país están inficionadas por la corrupción, no se lo voy a negar: prensa, partidos, jueces… También están inficionadas de operaciones.

Es cierto que no hay ninguna institución ni ningún sector que tenga todos santos, pero hay diferencias entre las personas que integran. Hay algunas que son probas y algunas no.

Este caso en particular, de la supuesta venta de candidaturas, fue una causa que se tomó en el juzgado electoral, donde hubo 45 citados, como Carlos Maslatón, y no se comprobó nada. Entonces, ¿por qué ahora estamos planteando algo que ya la justicia ha descartado como tal?

Casualmente, nosotros tenemos como forma y estilo el pluralismo, y queremos que cada uno aclare. La producción leyó un testimonio suyo en el libro de Juan Luis González, un periodista de la revista Noticias, y nos parecía pertinente llamarlo…

Lo conozco, es un excelente periodista. Con los únicos con los que no estoy de acuerdo son con los que titulan en la revista Noticias, porque te tiran un título fantástico y después la nota no tiene nada que ver. Lo único que siempre se planteó es que por ahí cada cual se tenía que hacer cargo de llevar adelante sus candidaturas. Eso no es vender.

Lo que se le pedía es que se financiara el costo de la campaña, para ponerlo en términos concretos.

Tal cual, tal cual. No conozco mucho a Karina, pero pongo las manos en el fuego por Milei, porque sé que hay cosas que no le van a mover un músculo. Uno de esos es el dinero y otro puede ser la corrupción. Nada lo va a hacer entrar en eso.

Cube Exchange, la empresa que habría firmado el contrato de $Libra con Milei

¿Y cuál es su evaluación de lo que pasó con $Libra?

Yo tengo 40 años de política, y más también. Desde el año 1982 que vengo militando en política. Las operaciones son algo cierto, y había un rey francés que decía que "París bien vale una misa". Yo podría decir que hay ciertos intereses de empresarios o de mafias que bien valen una operación.

¿Lo que le pasó al presidente con $Libra fue una operación?

Yo me preguntaría quiénes son los beneficiados. Esto sucede una semana después de que fracasara una licitación de 90.000 millones de dólares, donde había un sector político opuesto a Milei.

¿Usted se refiere al PRO y a Mauricio Macri?

No al PRO, a Mauricio Macri. Mauricio Macri tiene intereses puntualísimos en que esa licitación pasase a su ámbito de injerencia. Estamos hablando de 90.000 millones de dólares en 30 años. Una semana después, tenemos una megafusión o una mega adquisición por más de 1,000 millones de dólares, cuyo valor y trascendencia es absoluta, que es la adquisición de Telefónica por parte del Grupo Clarín. Quien maneja la palabra maneja el discurso.

¿Lo que usted cree es que lo que le pasó al presidente con $Libra fue una operación de Mauricio Macri?

No, me parece que hay intereses muchísimo más importantes. Usted cree que ha visto más de una operación de los servicios de inteligencia donde han plantado a una mujer, que tiene un nombre en la jerga, para generar conflictos, como le pasó a Insaurralde.

¿Usted cree que al presidente le plantaron algo con el objetivo de hacerlo trastabillar?

Tal cual.

¿Quién sería? Como usted hablaba de la posibilidad de que fuera Mauricio Macri, le pregunto si considera que él podría ser una de las personas interesadas en que Milei trastabillara... No cabe ninguna duda de que Macri salió beneficiado, porque aumenta el precio que tiene el apoyo en un eventual juicio político. ¿Y quién más?

Clarín, para disuadir de cualquier acción en contra de un proceso de monopolización. ¿Y por qué no también aquellos que se oponen a las nuevas formas de generar riqueza? Macri y Clarín fueron beneficiados con el escándalo $Libra.

Recuerdo que el líder de la vieja UCD, el ingeniero Garay, en el programa Tiempo Nuevo mostraba un pedazo de papel que decía: "Un billete es un pedazo de papel, es la confianza que nosotros depositamos en él”. Las nuevas formas de moneda fiduciaria hacia el futuro son las criptomonedas, que son el valor que genera el interés de las personas concretas, los actores de la economía, sobre elementos de intercambio. No es casual que el Fondo Monetario Internacional prohíba, a efectos de poder pactar con El Salvador, la utilización de criptomonedas.

Telecom, del Grupo Clarín, adquirió Telefónica por US$ 1.250 millones

¿El presidente habría sido víctima de una operación para reducir su poder concretamente?

Sí, le plantaron un "durmiente" para explotar en el momento que ellos quisieran.

Por lo tanto, este señor Davis sería el actor material y habría actores intelectuales. Davis sería una persona funcional a esa operación en contra del Presidente…

Así es. Y tenemos que reconocer que hubo un fallo. Yo conozco la forma en que Milei procesa las acciones personales y de gobierno. Él, como un gerente, va delegando los pasos previos a la toma de decisiones y él toma la decisión. Y no es Karina quien decide las cuestiones relacionadas con el valor intrínseco de los temas que le puedan llegar. Yo lo he visto más de una vez decidir puntualmente, aún en contra de las decisiones de Karina. Entonces, creo que en este punto ha sido mal asesorado.

¿Y por qué cree entonces que el Presidente no dice que este señor Davis es un estafador? ¿Usted cree que todavía no están dadas las condiciones para que él haga esa denuncia? ¿Está juntando pruebas?

No, no estaría en condiciones de poder determinar eso, pero es evidente que fue llevado a una encerrona.

Milei dice que hará todo lo posible para que Telefónica no sea vendida a los accionistas de Telecom

Alejandro Gomel: ¿Es verdad que usted dijo: "Ahora, con libertad lo puedo decir porque salimos del closet, soy un fascista"? ¿Esta frase es suya?

Sí, sí. Ustedes no me conocen, pero yo tengo un particular sentido del humor. Me gusta facilitarle el etiquetamiento a aquellos que no piensan como yo.

AG: ¿Es gracioso decir "yo soy fascista"?

El fascismo en Italia fue un proceso que fue acompañado por la juventud y se desarrolló en beneficio de una situación particular, en una época particular, en una etapa particular, y no es exportable.

AG: ¿Se considera admirador de Mussolini, por ejemplo?

Tan admirador como podría ser de John Fitzgerald Kennedy.

AG: ¿Qué tiene que ver Mussolini con Kennedy?

¿No representaron ambos, para sus respectivas patrias, una etapa de crecimiento y cambio tan admirador como Perón?

AG: ¿Mussolini fue bueno para Italia entonces?

No, definitivamente no porque llevó el país a una encerrona por errores políticos. Pero la estructura económica y social que él desarrolló duró hasta el “mani pulite". Fundó una patria nueva.

AG: ¿Se justifica lo que sucedió en Italia con Mussolini por una cuestión económica?

¿Se justifican todas las muertes que produjo Winston Churchill, que era tan o igual de duro?

AG: Entonces, ¿las muertes que provocó Mussolini en Italia están justificadas?

No, de ninguna manera, de ninguna manera.

