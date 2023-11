Retratar lo invisible

Todas tus fotos tienen como sujeto a una mujer llamada Hélène. ¿Quién es ella? ¿Cómo llegaste a fotografiarla?

-Hélène es mi tía abuela. Estuve muy cerca de ella cuando era niña, la quería profundamente. Vive en medio de la nada, en una antigua granja que ha trabajado sola durante casi 40 años. Algo de esa curiosidad de la infancia siempre me había acompañado, aunque no la haya visto en doce años. Cuando la volví a encontrar, fue como conocerla de nuevo por primera vez, pero esta vez como adulta. Hace cuarenta años, Hélène había sido una activista, profundamente involucrada en el Movimiento de Liberación de las Mujeres, y cuando fui a visitarla, Francia estaba en agitación, en revuelo social. Me contó todas sus historias; fue como abrir un cofre de conocimiento. Tiene una forma única de vivir: sola durante 40 años, algo que es bastante inusual, y me interesó mucho. Abrimos sus archivos. Había escrito en cuadernos todos los días durante más de 50 años, y leímos su historia de vida a través de esos cuadernos. Fue muy importante; realmente se abrió a mí, confió en mí.

-Y ¿cómo fue para vos regresar a ese lugar de tu infancia, un lugar que una vez amaste y luego perdiste?

-Tenía miedo de que todo hubiera cambiado, que incluso ella misma fuera diferente; y sin embargo, lo sentimos ambas igual, como si no hubiera pasado el tiempo. Empecé a redescubrir ese lugar enorme junto a ella. Estar allí me hizo entender cuán única es, y sentí la necesidad de escucharla, de escribir cosas basadas en lo que escuché, de crear algo sobre este espacio. Había estado pensando en este proyecto durante tres años, pero recientemente lo abordé. No creo que sea una coincidencia que haya llevado algo de tiempo. Las cosas más cercanas a nosotros son las que nos llevan y nos preocupan, las que conectan cosas juntas, pero se necesita distancia para verlo.

-Tenés un enfoque bastante naturalista, sin embargo, hay algo muy nítido, muy acabado en lo que presentás…

-Me interesaba construir algo que no fuera del todo un documental pero tampoco completamente ficticio. En este lugar, hay una especie de profundidad arqueológica, historias superpuestas como capas de tierra. La primera capa es su pasado activista, la segunda es su práctica de trabajar la tierra durante 40 años. Y encima de eso, está la historia de una mujer que ha vivido en soledad y sin embargo sigue perturbada por todo lo que sucede hoy en día, convencida de que nosotros, los jóvenes, debemos seguir cuidando y actuando. A los 77 años, sigue siendo igual de decidida y rebelde. Sigue siendo luchadora, aunque vive apartada del mundo. Todo esto hizo que fuera un encuentro realmente hermoso y emocionalmente intenso.

-¿Cómo solés hacer fotos?

-En este caso, me di cuenta de que estaba fotografiando algo que desaparecía frente a mí. Es como si mis imágenes estuvieran recogiendo las huellas de lo que queda. El concepto de huellas me fascina. En mi trabajo, fragmento el espacio, lo corto. Por eso uso tanto el flash.

-¿Qué dice tu trabajo sobre vos? Después de todo, hay dos personas en estas imágenes, Hélène e Iris...

-Quería reconstruir una especie de escenario, basado en lo que proyecté en este espacio, en lo que ella me contó. Este tema del diseño del escenario me interesa mucho, el acto de construir escenarios a partir de fragmentos, de cosas aparentemente comunes. Vivo en esta ambigüedad: mis imágenes pueden parecer montadas, aunque en su mayoría no es el caso. Al construir mis imágenes de esta manera, el hecho de que nunca realmente veas esta granja, sirvió como telón de fondo para proyectar mis propios motivos. También tenía el deseo de alejarme de una cierta realidad, de reconstruir una historia, una narrativa. Me gusta cuestionar la fragilidad de la memoria y, por lo tanto, el papel significativo que puede desempeñar la narrativa. Ella vive sola, no tiene hijos. Su camino hacia la transmisión es acumular archivos, hacer su trabajo; y para mí, grabarla mientras cuenta historias, leer sus cuadernos, hacer imágenes. Mientras trabajaba, me di cuenta de que me estaba sumergiendo en el reino de la narrativa. Eso es lo que representa Hélène, el hecho de que lleva numerosas narrativas. Es importante para mí mirar lo que ella lleva dentro con ojos frescos. Partir de cosas simples. Intentar escribir estas historias y transmitirlas.