César Bisso en RDEsc: “El lenguaje construye el poder y el poder construye el lenguaje”

Durante una entrevista con Osvaldo Quiroga, el sociólogo, periodista y poeta César Bisso reflexionó sobre el vínculo entre la poesía, la realidad y el lenguaje. En +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, explicó que muchos de los grandes interrogantes surgen de situaciones cotidianas y que la escritura puede ofrecer una forma particular de percibirlos y anticiparlos.

Bisso recuperó una frase atribuida a Jacques Lacan para sintetizar esa capacidad: “Los poetas no saben lo que hacen, pero lo dicen antes”. Desde su mirada, la poesía puede advertir algo que todavía no terminó de hacerse evidente y establecer un diálogo inmediato con quien recibe esas palabras.

El poeta también es un ciudadano

Para Bisso, escribir poesía supone construir desde el lenguaje, aunque eso no significa quedar apartado de los conflictos y acontecimientos que atraviesan la sociedad. El poeta continúa siendo un ciudadano y su escritura también se produce dentro de las condiciones que impone el mundo en el que vive.

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“Uno lo que hace es construir poemas y trata de hablar desde la poesía, por sobre todas las cosas, pero tampoco nunca deja de ser un ciudadano del mundo y tiene que aceptar las reglas del juego que le presenta la realidad”, afirmó. Esa tensión entre creación y experiencia concreta aparece como uno de los interrogantes permanentes de su trabajo.

El poder construye el lenguaje

Uno de los principales ejes de la conversación estuvo relacionado con el vínculo entre las palabras y las relaciones de poder. “El lenguaje, ante todo, yo creo que es el que construye el poder y que el poder construye el lenguaje”, sostuvo Bisso.

La afirmación desplaza al lenguaje de una función exclusivamente comunicativa y lo coloca como una herramienta capaz de intervenir en la manera en que una sociedad interpreta aquello que ocurre. Las palabras no se limitan a describir una realidad ya existente, sino que también pueden organizarla, disputarla y modificar la percepción que tenemos sobre ella.

El lenguaje que nace de una falta

Bisso llevó esa reflexión hacia un terreno todavía más elemental al preguntarse de dónde surge la necesidad misma de comunicarse. Según explicó, antes de la palabra aparecen la percepción y la mirada, hasta que la existencia de una falta obliga a buscar una forma de establecer contacto con otro.

“El lenguaje sale del vacío, de una falta. Ahí empezamos a buscar la forma de comunicarnos con el otro”, explicó. Desde esa perspectiva, la palabra nace de una distancia que busca ser atravesada y la poesía lleva esa operación hacia un espacio en el que los significados pueden multiplicarse.

La poesía frente al discurso cotidiano

El poeta también manifestó su preocupación por ciertas expresiones y afirmaciones que circulan actualmente en la conversación pública. Frente a discursos que considera desmedidos o desacertados, reivindicó la necesidad de conservar una relación consciente con las posibilidades y los límites del lenguaje.

Quiroga retomó esa diferencia hacia el final del intercambio al señalar que “la lengua poética es una lengua que no es fáctica”. La poesía puede así separarse de la obligación de describir literalmente los acontecimientos para construir nuevas formas de observarlos, interrogarlos y poner en duda aquello que aparece como evidente.

Para Bisso, esa capacidad mantiene vigente a la poesía incluso en momentos dominados por la incertidumbre. Si el lenguaje construye poder y también es construido por él, la palabra poética puede convertirse en un espacio desde el cual disputar sentidos y abrir otras maneras de percibir la realidad.