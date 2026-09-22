"El votante que dejó de apoyar a Milei prefiere a Bullrich": Gustavo Córdoba habló en QR!

Gustavo Córdoba, director de Zuban Córdoba, estuvo en QR!, el programa de Pablo Caruso que se emite en +Perfil y habló de la posición del Gobierno y de la oposición a ojos de los ciudadanos.

“Tuve un Deja Vu analizando los datos que subí ayer, donde hicimos una comparación en la imagen pública del presidente Milei con la senadora Bullrich y también analizamos la composición del voto potencial del presidente. Tuvimos que concluir que pescan en la misma pecera. Es decir, no hay alternativa de uno a otro”, comenzó diciendo Córdoba.

Y añadió: “Eventualmente lo que descubrimos fue que el voto joven que ha ido perdiendo Milei desde que es presidente es importante, y el descubrimiento fue que ese votante lo contiene Bullrich. Nosotros preguntamos siempre: si lo votas seguro, probablemente lo votarías o nunca lo votarías. Lo notamos en el voto probable en Bullrich que triplica al de Milei. Ese votante que dejó de votarlo a Milei prefiere a Bullrich”.

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Luego explicó: “El Gobierno está ensayando diferentes cosas, como hacen todos los gobiernos. Milei hablando bien de Lali (Espósito). La postura de Malvinas, donde el Gobierno era claramente anglófilo. Y esto último con Patricia. Fíjense: no la tocan a Patricia, ninguno la cuestiona. Por muchísimo menos han eyectado ministros. Es como un tapón. Si no está planificado les está saliendo bárbaro. Una eventual fórmula podría ser muy eficiente en la captura de este votante que ha ido perdiendo Milei”.

Córdoba indicó que “Milei en segunda vuelta tiene pocas chances de triunfar, tiene que apostar a la primera. Y en primera vuelta hay dos escenarios: o sacar 45 puntos per se. Y sí puede apostar a sacar 40, porque hoy tiene 35 puntos, está 5 puntos a ese 40, y tiene que lograr, además, que la oposición se fracture, vaya dividida, y tener más de 10 de diferencia. Ese escenario no es una locura, es probable que se dé, habrá que ver cómo llegamos a ese momento en octubre del año que viene”.

En ese punto, afirmó: “Para mí el lobby petrolero que apoya a Milei, el lobby agrícola que apoya a Bullrich, están pujando para conseguir sus intereses. La centralidad la tiene Milei, el plan económico de Milei. Bullrich no es antagónica con Milei. Lo que está haciendo Bullrich de manera pícara es ampliar esos límites de ese volumen político que hoy tiene el Gobierno. Ganaron la posibilidad de no hablar de economía estos días. Y la oposición peleándose, tensionándose, es poco lo que aporta en ese sentido”.

Córdoba indicó que “el Gobierno ha ido perdiendo ese votante original -anticasta, etcétera-, ese votante se quedó en la casa. Ese votante fue reemplazado hoy por un votante antiperonista puro, que ve de manera muy pragmática que una alianza entre Milei y Bullrich puede ser lo suficientemente fuerte para propinarle al peronismo una nueva derrota”.

Sin embargo, advirtió: “Bullrich como candidata a presidenta ya vimos su desempeño en primera vuelta en 2023: cada vez que le preguntaban algo de economía tenía que llamar a Melconian para que responda en lugar de ella. Ella no tiene volumen para defender este modelo económico de Milei”.

Córdoba remarcó que “la narrativa de la oposición es una narrativa incompleta. Una narrativa que no alcanza a contar lo que millones de argentinos viven todos los días. Que están sufriendo el plan económico de Milei no hay dudas, lo dicen las encuestas. Hay una mayoría que dice estar peor que en gobiernos anteriores. La oposición le habla a una parte de la población, pero no tiene en cuenta a otra, por ejemplo, los jóvenes van a ser determinantes. Falta una mirada más abarcadora. Por fuera del AMBA, Cristina y Kicillof son lo mismo. La sociedad desconfía del oficialismo y la oposición”.

En ese contexto remarcó que “un triunfo de Trump le puede dar a Milei un margen que hoy no tiene. Una derrota le puede restar margen”. Luego añadió que “Creo que hay una base consolidada del Gobierno que opina lo mismo que Milei en público”.

Y cerró diciendo: “Hay que advertir que hoy la gente está enojada, sigue enojada desde el 2023 para acá, y hoy además de con la oposición actual, está enojada con el oficialismo”.