Antonio Laje: "Suscribo 100% lo que dice Marcelo Longobardi. Si quieren ampliar la denuncia acá estoy"

Luego de los dichos del periodista Marcelo Longobardi referidos a que "vamos a tener que formatear a la Argentina de un modo más autoritario”, su colega Antonio Laje se metió en la polémica y opinó que suscribía los dichos del conductor de Radio Mitre.

"¿Qué te pareció a vos?", le consultó Ramon Indart a Antonio Laje respecto a los dichos de Marcelo Longobardi, quien en su programa radial había mantenido una conversación con Jorge Lanata. "Suscribo 100% lo que dice Marcelo Longobardi. Si quieren ampliar la denuncia acá estoy", manifestó Laje respecto a la denuncia que el propio periodista de Mitre recibió ayer por parte de la legisladora porteña del Frente de Todos, Victoria Montenegro.

"Está alertando que la clase política empiece a resolver", manifestó Laje sobre los dichos de su colega en el día de ayer. En su alocución, Longobardi se había expresado sobre la pobreza y la tensión que genera con la democracia. "Un tema que me preocupa particularmente. Mi preocupación es que ciertos niveles de pobreza estructural hacen cortocircuito con una democracia plena. Algún día tendremos una sorpresa, porque vamos a tener que formatear la Argentina de un modo más autoritario para poder manejar semejante descalabro", polemizó el periodista.

"Lo que está planteando Longobardi es completamente cierto, los líderes democráticos y políticos en este tiempo no resolvieron los problemas centrales", aseveró Laje. "Yo no estoy de acuerdo", agregó Indart mientras presentaban la noticia. "Para mí es clarísimo", sostuvo Laje sobre los dichos de Longobardi y luego justificó "es una forma de hablar".

Longobardi aclaró sus dichos

El periodista hizo un contundente descargo sobre sus comentarios del día de ayer, que formaron parte de las polémicas del día. “Lo que quiso ser una denuncia apareció como una defensa, fue un error y un malentendido abonado por mi modo inapropiado de hablar", aseveró Longobardi en Radio Mitre.

En esa línea, el periodista argumentó que una mala expresión terminó generando una polémica sobre sus dichos. “Nunca me pasó que por un malentendido o porque me expresé mal usando unas palabras que no definían lo que quería decir aparecí defendiendo algo que me he empecinado en combatir, en denunciar o por lo menos en advertir, que son los riesgos que presenta la deriva autoritaria y autocrática en el mundo y en Argentina”, expresó Longobardi.

Luego, el conductor radial reafirmó nuevamente que su razonamiento "sonó mal". “Fuera de contexto, mi comentario formulado con Jorge sonó mal, y seguramente yo me expresé mal al usar unas palabras”, concluyó Marcelo Longobardi.