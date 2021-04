Luego de que el martes pasado el periodista Marcelo Longobardi expresara, en diálogo con su colega Jorge Lanata, que "vamos a tener que formatear a la Argentina de un modo más autoritario”, este jueves 22 de abril se rectificó: "Fue un error y un malentendido abonado por mi modo inapropiado de hablar", dijo. En tanto, una legisladora porteña del Frente de Todos lo denunció por sus dichos.

“Nunca me pasó que por un malentendido o porque me expresé mal usando unas palabras que no definían lo que quería decir aparecí defendiendo algo que me he empecinado en combatir, en denunciar o por lo menos en advertir, que son los riesgos que presenta la deriva autoritaria y autocrática en el mundo y en Argentina”, declaró esta mañana Marcelo Longobardi por Radio Mitre.

El periodista realizó un amplio descargo tras la polémica que generaron sus declaraciones, durante el pase de su de programa con el de Lanata. “Lo que quiso ser una denuncia apareció como una defensa, fue un error y un malentendido abonado por mi modo inapropiado de hablar", agregó.

Longobardi: "Vamos a tener que formatear la Argentina de un modo más autoritario"

A su vez, continuó diciendo que se trata de una situación de "autocracia" global: "Lo que pretendo combatir o por lo menos advertir, que es la deriva autoritaria que va adoptando la Argentina, es un asunto cotidiano”, continuó el periodista en su editorial.

“Mi comentario del martes es parte de una secuencia de comentarios que hago por lo menos desde hace dos meses, inspirados en acontecimientos mundiales y locales, desde la presidencia de Donald Trump, y cómo eso afectó al mundo”, justificó Longobardi.

“Por lo tanto, me veo en la obligación de aclarar que no defendía algo sino que pretendía combatir, algo que fue a las apuradas que por supuesto sonó muy mal. La frase que usé fue mal explicada, al punto que pareció defender algo que suelo denunciar”, argumentó el conductor radial.

En ese contexto fue que Longobardi buscó explicar su punto de vista sobre los cuestionamientos a los sistemas democráticos en todo el mundo: “Ya no hace falta un Chavez o un Videla para generar un sistema autocrático: hace falta un idiota para que un país vea deshacer su formato democrático”, dijo.

Y completó: “Está claro que parte del mundo ha experimentado un retroceso en las instituciones democráticas o incluso hasta los procesos electorales, en este deterioro China y Rusia han jugado un papel destacado y los Kirchner también”.

Para cerrar, Longobardi citó a su colega Carlos Pagni, en una frase que utilizó en diciembre pasado: “La tristísima historia de Venezuela en muchas dimensiones habla de nosotros”, concluyó.

Denuncia contra Longobardi

La legisladora porteña del Frente de Todos Victoria Montenegro presentó una denuncia ante la Defensoría del Público contra el periodista Marcelo Longobardi por sus dichos en Radio Mitre, donde consideró que "ciertos niveles estrafalarios de pobreza estructural hacen cortocircuito con una vida democrática plena" y sostuvo que se va a "tener que formatear a la Argentina de un modo más autoritario".

La legisladora porteña del Frente de Todos Victoria Montenegro presentó una denuncia contra el periodista Marcelo Longobardi por sus dichos en Radio Mitre (Twitter).



La diputada cuestionó las declaraciones del periodista tras su presentación ante el organismo que defiende la comunicación democrática: "A esta altura hay discusiones que ya son anacrónicas. Cómo puede ser que quienes tienen responsabilidad comunicacional puedan plantear que hay que volver a tiempos autoritarios", manifestó.



Montenegro, quien preside la Comisión de Derechos Humanos en la Legislatura porteña, evaluó que "Longobardi usa a la pobreza estructural como una mera excusa y lo que se busca desde estos medios es horadar a la democracia y preparar el terreno para posibles golpes blandos".

CI/FL