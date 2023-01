La periodista Marina Abiuso cerró su cuenta de Twitter: "Crearon una noticia falsa"

Marina Abiuso, periodista y editora de género del canal TN, denunció sufrir un hostigamiento en sus redes que la llevó a cerrar su cuenta de Twitter, al recibir críticas por la diferencia entre las coberturas del caso de Lucio Dupuy y el de Fernando Báez Sosa en el canal donde trabaja.

Es que, según las críticas que recibió, en dicho canal hubo una cobertura mucho mayor para el crimen perpetrado por el grupo de rugbiers, y aseguran que no fue igual el tratamiento del caso Dupuy porque las acusadas son mujeres.

"No leí a nadie defender a las asesinas de Lucio Dupuy, ciertamente yo no las he defendido. Ni por mujeres, ni por feministas, ni por lesbianas. Y sin embargo muchos publicaron lo contrario y crearon una noticia falsa que probablemente nunca termine de desmentir", explicó Abiuso en una nota publicada en TN.

"No quiero hablar de mí. Sí quiero aprovechar este interés en el caso de Lucio para poner foco en la desprotección absoluta que viven las infancias que no tienen la suerte de estar en familias amorosas", agregó en la nota, en la que hizo un repaso del crimen del niño pampeano.

Y sumó: "Hay un problema: el feminismo no es un movimiento vertical, no existe una única voz autorizada. Hay corrientes, divisiones internas, diferencias profundas. De hecho hace rato que se habla de 'feminismos' en plural para intentar contenerlos a todos".

"Aquellos detractores pueden pasar y servirse como en un buffet: siempre encontrarán a alguna autoproclamada feminista que diga lo que ellos quieren repudiar. Y si no, la inventan", puntualizó.

Muchos colegas de los medios salieron a defender a la periodista al explicar que desde su posición no es ella quien decide cuánto tiempo de cobertura se le dedica a cada caso.

Maltratos, abusos y dibujos que mostraban la violencia: Lucio Dupuy manifestó lo que padecía antes de morir

Además, muchos argumentaron que el caso de Báez Sosa está con el juicio en transcurso y tiene mucho más "material televisable" que el de Dupuy.

Por ejemplo, el caso de María O'Donnell, que en su programa de radio Urbana dijo: "Solidaridad con Marina Abiuso, colega de TN y del Grupo Clarín que está siendo hiper atacada de una manera absurda porque ella es editora de género de TN".

Y agregó: "Es la persona que mira con sensibilidad las cuestiones de género, pero no tiene nada que ver ella con la cantidad de minutos que le dedica el canal al caso de Lucio Dupuy con respecto al de Fernando Báez Sosa. La acusan de que la cobertura es menor porque hay una pareja de mujeres lesbianas involucradas, una lógica disparatada".

La periodista y Defensora del Púbico Mirian Lewin explicó que "el rol de las editoras de género es fundamental para que los medios sean más democráticos y sus contenidos más igualitarios" y que "por eso, están expuestas a ataques y acusaciones falsas, y necesitan respaldo en esas situaciones".

Otra colega de Abiuso, Ángeles Alemandi, posteó en Facebook que la periodista de TN "está siendo horriblemente atacada, tremendamente hostigada porque, dicen, es responsable de la poca cobertura del caso Lucio Dupuy".

"Mi amiga es la editora de género de TN y es antes de eso una mujer hermosa, íntegra, comprometida, una profesional con convicciones propias y gestos humanos que se guarda de compartir en las redes", agregó la periodista.

Del otro lado, muchas voces se alzaron en contra de Abiuso en las redes sociales, entre ellas la de Alfredo Casero, y denunciaron una presunta bajada de línea en las señales de noticias con el objetivo de evitar profundizar sobre el homicidio de Lucio, que fue obra de su madre, Magdalena Espósito Valiente, y la pareja de esta, Abigail Páez, quienes se supone llevaban al menos dos años sometiendo al chico a diferentes tipos de abuso.

